Konečně pořádná zima, libují si horolezci. Ledová stěna ve Víru je perfektní

Díky vydatným lednovým mrazům se pořadatelům z místního horolezeckého spolku povedlo vytvořit velmi kvalitní terén. Své síly na něm nakonec poměřilo celkem dvaadvacet závodníků, mužů i žen, napříč věkovými kategoriemi. Mistrem republiky se stal Jan Mikel.
„Převahu mezi účastníky měli junioři. Celkově musím říct, že po letech nám tu nastupuje nová, silná generace mladých lezců. Starších závodníků kolem čtyřicítky až padesátky, jako jsem třeba já, už je minimum,“ zhodnotil za organizační tým Slávek Matuška, předseda Horolezeckého oddílu Vír. Ten věří, že kvalitní led díky příznivé předpovědi vydrží na stěně ještě řadu týdnů.
Nyní se na oblíbeném vírském ledopádu leze v podstatě dvanáct hodin denně, v terénu se každý den vystřídá několik desítek nadšenců. Rezervační kalendář je až na výjimky plný dlouho dopředu.
„Je to samozřejmě nápor, ale led je kvalitní a drží. I když se v uplynulé dni trochu oteplilo, pořád to není tak, že by bylo deset stupňů nad nulou a ledová hmota nám ubývala,“ okomentoval Slávek Matuška.
|
Díky mrazům mají na Vysočině opět ledovou stěnu, vodu na ni ženou z řeky
Meteorologové navíc avizují pro nadcházející týden zase ochlazení - teploty na Vysočině mají padat i osm stupňů pod nulu. „To by nám ideálně umožnilo zase stěnu trochu doplnit a udělat nějaký nový led,“ zmínil vírský horolezec. Konečně solidní zima by tak podle něj mohla, nenastane-li v počasí zásadní zvrat, dopřát zájemcům dobré podmínky klidně až do závěru února.
Další závod v ledovém lezení na rychlost je v údolí řeky Svratky naplánován na středu 4. února od sedmnácti hodin. V tento den se na stěně pod přehradou Vír odehraje oblíbené klání Vírský cepín.
|
21. února 2025