Ledeč prodala nemocnici za 40 milionů, peníze investuje do sokolovny

Byl to nezvykle rychlý proces, který běžel bez jakýchkoliv zádrhelů. Zhruba šest týdnů poté, co ledečská radnice zveřejnila záměr a podmínky prodeje nemocnice, schválili zastupitelé nabídku zájemce a příslušné smlouvy. Ta má být uzavřena zhruba do 14 dnů, následně je pak 60 dní vyčleněných na platbu, a teprve poté se bude řešit přepis v katastru nemovitostí.

Město areál nemocnice nabízelo za 40,5 milionu korun. Cena vycházela ze znaleckého odhadu. Jediným zájemcem byl stávající nájemce. „Byl jediným subjektem, který využil nabídky na prohlídku areálu a podal nabídku,“ potvrdila starostka města Hana Horáková.

Vedení Ledče si už při vyhlášení prodeje kladlo určité podmínky. Tou nejzásadnější bylo zachování následné lůžkové péče alespoň v počtu čtyřiceti lůžek po dobu deseti let či předkupní právo. „Pravidla byla poměrně jasně určená usnesením města, a tak nebylo z naší strany možné vyjednávání,“ poznamenal jednatel společnosti Vysočinské nemocnice Josef Kressl.

Dohoda byla ale i tak rychlá. A stejně tak schválení ze strany zastupitelů. Ze třinácti přítomných na pondělním jednání jich souhlasilo dvanáct. Schvalování se navíc obešlo bez jakékoliv diskuse. „Prodej proběhl regulérně a bez emocí,“ přikývla Horáková.

„Samotný výsledek hodnotíme kladně, i když jsme ho s notnou mírou pokory předpokládali,“ prohlásil i Kressl.

Dohoda přišla až po patnácti letech

Podle starostky byl nynější krok vyvrcholením mnohaletých snah o převod zdravotnického zařízení do soukromých rukou. Poprvé se prodat nemocnici město pokoušelo už před patnácti lety. Také tehdy měla být kupcem společnost Vysočinské nemocnice, jež areál už tenkrát využívala. Obě strany se ale nedokázaly shodnout na ceně.

Důvodem prodeje, tehdy i nyní, je nemožnost města do nemocnice investovat potřebné prostředky. „Areál byl stavěn v padesátých letech minulého století. My jsme dokázali zajistit jen nejnutnější opravy a údržbu. Do modernizace je ale potřeba výrazně investovat a na to město nemělo peníze,“ vysvětlila starostka Horáková.

Vysočinské nemocnice s určitou formou modernizace areálu počítají. Na vyjmenování konkrétních úkonů je ale podle jednatele ještě brzy. „Rozsah úprav se odvíjí od našich priorit a finančních možností. Nadále budeme investovat do toho, aby se u nás cítili dobře pacienti i zaměstnanci a abychom splňovali daná legislativní nařízení,“ vzkázal Josef Kressl.

Kupec chystá propojení

Budovu koupenou od města chce společnost vhodněji propojit se sousedním objektem. V něm do konce roku 2021 sídlilo krajské sociální zařízení Domov Háj. Po jeho transformaci se pro hejtmanství stalo zbytným. Vysočinské nemocnice ho od kraje nedávno odkoupily.

„Chtěli bychom obě budovy propojit do funkčního celku a areál sjednotit,“ prohlásil Kressl. Úpravou podle něho budou muset projít některé části technického zázemí a datové rozvody.

Co se samotné lékařské péče týká, nic výrazného by se měnit nemělo. Obě budovy chce společnost i nadále využívat k poskytování současných zdravotních služeb. „Uvažujeme o rozšíření podpůrného léčebněrehabilitačního, administrativního a technického zázemí i vytvoření prostoru pro stabilizační ubytování zaměstnanců,“ sdělil Josef Kressl.

Čtyřicetimilionová suma, již město z prodeje získalo, se mu na účtech dlouho neohřeje. Peníze obratem půjdou do rekonstrukce sokolovny. Tu město nedávno převzalo od tělovýchovné jednoty. Nyní je třeba ji kompletně rekonstruovat.

„Máme firmu, stavbu jsme jí předali. Samotné práce by měly začít v lednu a trvat 18 měsíců. Hotovo by mělo být v polovině roku 2026,“ předpokládá starostka Hana Horáková.

V sokolovně je třeba vyměnit veškeré rozvody i zázemí a prostory celkově modernizovat. K tomu se přidává oprava střechy i obnova venkovní fasády. Součástí zakázky je i úprava parkoviště a navazujícího břehu Sázavy. Není proto divu, že se účet vyšplhá na 54 milionů korun. Po dobu opravy bude budova uzavřená.

Sokolovna slouží především pro členy tělovýchovné jednoty. Ti mají smluvně garantovaný čas na její využívání. Ale konají se tu i kulturní a společenské akce, které pořádá město. „Sál pro až 400 lidí zůstane zachován,“ přislíbila starostka. Přesto se jedné zásadní úpravě nevyhne. Demontována a odvezena z něho bude lezecká stěna, kterou sokolové již dříve pořídili. Do nového sálu by se nehodila a vracet se tam už nebude. Vedení města počítá, že by našla uplatnění v tělocvičně základní školy. Zastupitelé by ale takové její využití včetně uvolnění peněz na přesun museli nejprve schválit.

Následná péče

Nemocnice Háj v Ledči poskytuje lůžkovou následnou péči, která navazuje na péči akutních lůžek a slouží zejména k doléčení pacientů. Bezbariérová budova se nachází v klidném prostředí přírody mimo ruch města. Leží na kopci nad Jaroslavem Foglarem proslavenou Sluneční zátokou.

Má dvě oddělení s celkovou kapacitou 80 lůžek. Z toho je 75 lůžek následné péče. Zbylých pět lůžek je ošetřovatelských. Ubytování je možné na až čtyřlůžkových pokojích. Vedle léčebných a ošetřovatelských zařízení nabízí i rehabilitační služby.