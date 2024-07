Semafory u podjezdu v Pelhřimově selhaly, řidiči po lijáku uvázli v laguně

V noci na neděli se Vysočinou prohnala bouřka s přívalovým deštěm, která se nevyhnula ani Pelhřimovu. A pod viaduktem v Myslotínské ulici se tak po chvilce začala zvedat voda.

Na podobnou situaci jsou lidé v tomto úseku zvyklí už z předchozích let. A právě kvůli opakujícím se problémům nechalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v minulosti za více než milion korun osadit místo čidly a upozorňujícími semafory. Ty však tentokrát selhaly.

„Zjišťujeme příčinu, proč nenaskočila především výstražná signalizace, u níž jsme loni, nebo možná už předloni kvůli podezření na nespolehlivost nechávali vyměnit technologii,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Pro některé řidiče se každopádně zmiňované místo stalo o uplynulém víkendu pastí, jedno vozidlo dokonce museli vyprošťovat hasiči.

„V sobotu před desátou hodinou večerní jsme dostali ohlášení na tísňovou linku o uvázlém autě pod viaduktem. Hasiči ho následně vyprostili a rovněž pročistili kanalizaci. Poté, co voda odtekla, byla komunikace znovu průjezdná,“ oznámila mluvčí vysočinských hasičů Nikola Pátková.

Možná by pomohla štola, jenže je drahá

ŘSD už v minulosti kritizovalo kanalizační systém, který v místě údajně nemá dostatečnou kapacitu. „V okolí viaduktu vzniklo mnoho zpevněných ploch. Voda pod mostem se sem nahrne z okolí a nemá kam odtékat,“ zněla výtka ze strany silničářů.

Město na to konto zadalo studii, která měla navrhnout plán, jak by se dala problémová situace vyřešit, jenže zjištění nebylo ani trochu příznivé.

„Musela by se udělat nějaká štola, což by bylo jednak velmi náročné a hlavně by si takové řešení vyžádalo několik milionů korun,“ prozradil starosta Pelhřimova Ladislav Med. „Zatím jsme tedy zůstali u semaforu,“ dodal.

A ten podle něj v posledních třech letech fungoval spolehlivě, víkendová událost tudíž byla spíš ojedinělou záležitostí. „Možná právě proto, že už se tři roky nic nestalo, byly plováky, které spouští signalizační zařízení, zanesené a došlo k selhání,“ zamýšlel se Med.