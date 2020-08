Zemřel Ladislav Jirků, první rektor jihlavské vysoké školy a poslanec

„Bylo jeho velkou zásluhou, že byla v červnu 2004 zákonem zřízena jediná veřejná vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina. Stal se jejím prvním rektorem a se svými kolegy ze všech sil napomáhal postupnému rozběhu a rozvoji vysokoškolského vzdělávání v Jihlavě,“ uvedla Alena Štěrbová, prorektorka pro strategii a vnější vztahy VŠPJ.



Jirků vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě, na téže fakultě později také třináct let působil. Ve volném čase rád jezdil na hory. Od roku 1991 byl ředitelem jihlavské Obchodní akademie, kde sám kdysi studoval. Roku 1994 v Jihlavě spoluzaložil Vyšší odbornou školu, kterou řídil.

„Když jsme v roce 1994 zakládali vyšší odbornou školu, tak jsme už tehdy - trochu s nadsázkou řečeno - věděli, co chceme: vybudovat vysokou školu neuniverzitního typu. Postupně jsme získávali zkušenosti, jak by taková škola měla vypadat: nejprve v Holandsku, pak i v Irsku a v jiných zemích, kde je tento typ škol. Nakonec se ukázalo, že stejně nemůžeme převzít model odjinud, ale musíme vytvořit školu, která odpovídá českým podmínkám. To se nakonec snad jakžtakž podařilo,“ popsal před lety Jirků v rozhovoru pro MF DNES. Rektorem byl do roku 2010, kdy jej vystřídal Jakub Novotný.



Poslední rozloučení s Ladislavem Jirků se uskuteční v pátek 21. srpna od 13 hodin v kapli na Ústředním hřbitově v Jihlavě.