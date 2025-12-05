V jihlavské zoo se objevila ptačí chřipka, chovatelé musí utratit labutě a husy

Zoologická zahrada v Jihlavě řeší velký problém. V chovu labutí se objevila ptačí chřipka. V pátek je z toho důvodu zahrada pro veřejnost uzavřena. Vedení zoo přijímá opatření, aby se další šíření nákazy zamezilo. Mimo jiné bude muset nechat utratit labutě a husy obývající velký rybník.
Láska až za hrob? Kdepak, v přírodě platí zákon silnějšího a perspektivnějšího...
ilustrační snímek

„Dnes je z technických důvodů zavřeno. Z důvodu potvrzení výskytu infekční nákazy ptačí chřipky u dvou mladých labutí bílých provádíme opatření nařízené Státní veterinární správou,“ informovala v pátek ráno zoo na svém facebookovém profilu.

Opatření, která zoologická zahrada musí přijmout, se neliší od těch, která veterináři uplatňovali u nemocí zasažených komerčních chovů. V první řadě to tak bude znamenat utracení celého chovu. Ten naštěstí není v případě zoo a labutí bílých velký.

Šíření ptačí chřipky se zrychluje, nejen v Česku. Na vině jsou i nízké teploty

„Budeme muset nechat utratit pět labutí bílých. A společně s nimi i deset hus, které mají společný výběh,“ prozradila mluvčí zahrady Simona Kubičková. Další ptactvo chovatelé schovávají do vnitřních ubikací a do karantén.

Zoologická zahrada přijímá i další mimořádná opatření. Jedním z nich je i vypouštění všech vodních ploch v areálu. „Běžně nám sem létají divoké kachny a další volně žijící ptactvo. Vypuštěním nádrží bychom to mohli eliminovat,“ vysvětlila mluvčí.

Povinnost přejít přes dezinfekční rohože

Pro návštěvníky by se zoo měla znovu otevřít už v sobotu. Každý, kdo do ní půjde, bude ovšem muset přejít přes dezinfekční rohože. Tato povinnost se bude týkat jak návštěvníků, tak veškerého personálu.

Jeden den uzavření zahrady se drobně podepíše na hospodaření zařízení. I v prosinci do jihlavské zoo denně přijdou vyšší desítky až nižší stovky návštěvníků, podle počasí. „Průměrná návštěvnost za celý prosinec se pohybuje kolem sedmi až sedmi a půl tisíc lidí,“ sečetla Kubičková.

Láska až za hrob? Kdepak, v přírodě platí zákon silnějšího a perspektivnějšího páru.
V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025 likvidace dvaceti tisíc kachen, související s nákazou ptačí chřipkou.
V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025 likvidace dvaceti tisíc kachen, související s nákazou ptačí chřipkou.
Stanislav Hubálek, odpovědný vedoucí drůbeží farmy Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku.
Ptačí chřipka je pro zoologickou zahradu nová situace. V posledních letech se jí nákaza, byť se na Vysočině objevila několikrát, vyhýbala. „Jsem tu šest let a za tu dobu jsme ji i díky účinným preventivním opatřením řešit nemuseli,“ podotkla mluvčí.

Nákaza ptačí chřipkou se nedávno na Vysočině objevila. Stalo se tak před polovinou listopadu v komerčním velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku. Provozovatelé společně s hasiči museli po nařízení veterinární správy utratit zhruba 18 tisíc týdenních kachňat a pět tisíc dospělých samic.

