„Dnes je z technických důvodů zavřeno. Z důvodu potvrzení výskytu infekční nákazy ptačí chřipky u dvou mladých labutí bílých provádíme opatření nařízené Státní veterinární správou,“ informovala v pátek ráno zoo na svém facebookovém profilu.
Opatření, která zoologická zahrada musí přijmout, se neliší od těch, která veterináři uplatňovali u nemocí zasažených komerčních chovů. V první řadě to tak bude znamenat utracení celého chovu. Ten naštěstí není v případě zoo a labutí bílých velký.
Šíření ptačí chřipky se zrychluje, nejen v Česku. Na vině jsou i nízké teploty
„Budeme muset nechat utratit pět labutí bílých. A společně s nimi i deset hus, které mají společný výběh,“ prozradila mluvčí zahrady Simona Kubičková. Další ptactvo chovatelé schovávají do vnitřních ubikací a do karantén.
Zoologická zahrada přijímá i další mimořádná opatření. Jedním z nich je i vypouštění všech vodních ploch v areálu. „Běžně nám sem létají divoké kachny a další volně žijící ptactvo. Vypuštěním nádrží bychom to mohli eliminovat,“ vysvětlila mluvčí.
Povinnost přejít přes dezinfekční rohože
Pro návštěvníky by se zoo měla znovu otevřít už v sobotu. Každý, kdo do ní půjde, bude ovšem muset přejít přes dezinfekční rohože. Tato povinnost se bude týkat jak návštěvníků, tak veškerého personálu.
Jeden den uzavření zahrady se drobně podepíše na hospodaření zařízení. I v prosinci do jihlavské zoo denně přijdou vyšší desítky až nižší stovky návštěvníků, podle počasí. „Průměrná návštěvnost za celý prosinec se pohybuje kolem sedmi až sedmi a půl tisíc lidí,“ sečetla Kubičková.
Ptačí chřipka je pro zoologickou zahradu nová situace. V posledních letech se jí nákaza, byť se na Vysočině objevila několikrát, vyhýbala. „Jsem tu šest let a za tu dobu jsme ji i díky účinným preventivním opatřením řešit nemuseli,“ podotkla mluvčí.
Nákaza ptačí chřipkou se nedávno na Vysočině objevila. Stalo se tak před polovinou listopadu v komerčním velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku. Provozovatelé společně s hasiči museli po nařízení veterinární správy utratit zhruba 18 tisíc týdenních kachňat a pět tisíc dospělých samic.