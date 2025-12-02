Sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Floristka spustila první květinomat

V automatech lze koupit už prakticky cokoliv. Od pití a sladkostí přes plyšáky až třeba po čerstvé květiny. Ano, čtete správně, květiny. Automat na čerstvé květiny nově slouží v Havlíčkově Brodě. S novým konceptem přišla brodská rodačka, květinářka Soňa Fiedlerová. Její automat už je v provozu. Další funguje v Humpolci.
Automat na květiny je v provozu 24 hodin denně, den co den. Vhodnou květinu lze vybrat přes prosklená dvířka. Ta se po zaplacení otevřou automaticky. | foto: Floristika Sonny

První samoobslužný květinomat spustila v posledním listopadovém týdnu. Stojí u výdejních boxů na boku Kulturního domu Ostrov. Zákazníci si tu vyberou z čerstvých květin a dalších květinových dekorací 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

„Květinomat šetří čas. Stačí přibrzdit autem, vybrat si, zaplatit bezhotovostně a za pět minut máte hotovo,“ vysvětluje Soňa Fiedlerová. Podle ní je cílem usnadnit lidem nákup květin mimo běžnou otevírací dobu.

„Zákazníci si mohou květiny vyzvednout večer po práci, o víkendu nebo třeba během svátků,“ vykládá floristka, rodačka z Havlíčkova Brodu. Vystudovala zahradní architekturu na střední škole v Litomyšli, kde se učila u profesionálního floristy Martina Rubeše, Mistra floristů České republiky.

Po studiích se do města vrátila a obchod s květinovými vazbami a dušičkovými věnci zřídila nejprve u rodičů v garáži na Žižkově. Vlastní prodejnu v Dolní ulici otevřela v roce 2017.

Květinomat je dalším rozšířením služeb. Zařízení nabízí nejen čerstvé kytice, ale i sezonní zboží – dušičkové a adventní věnce, velikonoční dekorace nebo drobné dárky, třeba květinu s bonboniérou. Výběr je jednoduchý: každé aranžmá má viditelnou cenu, zákazník nemusí nikde čekat, může si vše v klidu prohlédnout a rovnou nakoupit.

„Vnímám, co lidé v dnešní uspěchané době potřebují – flexibilitu, dostupnost a kvalitu. Květinomat je další krok, jak jim to nabídnout,“ říká floristka, která si ke kamennému obchodu už před časem přidala i vlastní e-shop s osobním doručováním květin.

Na Vysočině její automat na květiny není jediným. Před pár dny byl spuštěn provoz podobného zařízení i v Humpolci.

