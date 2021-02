Vražedné sekačky či LED brýle. Sbírka kutilství má i kolekci Přemka Podlahy

„Sbírám to pro radost a takzvaně zachraňuju, aby to neskončilo ve sběrném dvoře. Je zajímavé, že kutilství neskončilo ani po roce 1989, ale v menší míře pokračuje stále,“ říká jednašedesátiletý jihlavský rodák Říha.



Mezi exponáty jeho „muzea“, které však lze vidět jen na internetu a při příležitostných výstavách, jsou výrobky humorné i kuriózní, ale některé i přímo nebezpečné. Mezi ty by Říha zařadil například podomácku vyrobenou motorovou řetězovou pilu.

„Ta pila je přitom už sama o sobě nebezpečný nástroj, i když si ji koupíte v obchodě. Nepříliš bezpečná jsou i podomácku vyrobená vozidla: traktor, motocykl. Chybí tam třeba kryty řetězů, jsou neodpovídající hřídelky, které se mohou strhnout,“ líčí Říha.

Ve sbírce má i pět podomácku vyrobených praček, které mají přehozenou fázi, což může za určitých okolností způsobit úraz elektřinou.

„Jedna má dokonce vyvedenou fázi na kostru, čili ta konstrukce pračky je pod napětím. Těm kutilům to asi nevadilo, protože věděli, co si s tou pračkou mohou a nemohou dovolit,“ dodává sběratel.

Domácích kutilů podle sběratele zůstala jen desetina

Obzvláště nebezpečné jsou některé doma vyrobené sekačky na trávu.

„V časopise Udělej si sám vycházela za socialismu řada návodů, jak je doma vyrobit. A v sedmdesátých letech někdo vymyslel, že nejlepší jsou na sekání trávy na sekačce pohyblivé nože. Jsou upevněné na šroubech, jenže ty šrouby se časem uvolnily a pak nůž s břitem ze žiletky nebo nabroušené železné pilky vyletěl ven a letěl přes půl zahrady,“ usmívá se Říha.

Překvapilo ho, že i dnes kutí mladíci, o kterých by si jinak člověk mohl myslet, že pouze vysedávají u počítače.

„Ale je toho odhadem desetina proti tomu, co bylo před rokem 89. Myslím, že to vzešlo z devatenáctého století, kdy si lidé na venkově vyráběli všechno sami včetně nářadí. A v Čechách a na Moravě to postupně přešlo až do té průmyslovější doby, kdy si lidé doma vyráběli to, co si nemohli koupit v obchodě. Dnes už to tak samozřejmě není a kutí jen ten, koho to opravdu baví. Z toho ostatně prosperují hobbymarkety,“ míní Říha.

Jeho názor je, že v míře kutilství se Česku nepřiblížil žádný z okolních států, Slovensko či třeba Ukrajinu nevyjímaje.

„Každý měl v letech socialismu někde v nějakém podniku známého, který mu sháněl materiál nebo součástky, nebo se ty výrobky dělaly na strojích a v dílnách v zaměstnání,“ soudí Říha.

Plavecké brýle proti migréně i sebevražedná pastička

Kuriózním kutilským výrobkem je například úprava elektroinstalace v automobilu, kam si kutil místo pojistek namontoval klasický jistič z domácí rozvodné skříně.



„On mi vysvětloval, že výhodou toho jističe je, že se znovu nahodí a nemusí se pořád kupovat spálené pojistky,“ směje se Říha.

Zvláštní kapitolu tvoří kutilské výrobky zaměřené na zdraví. Třeba výrobníky na takzvanou živou a mrtvou vodu, které se užívaly už před rokem 1989 k různým druhům domácího léčení.



„Mám tady i brýle proti migréně, což jsou vlastně plavecké brýle, kam autor namontoval do očnic LED diody. Může na nich regulovat jas a blikání, pro každé oko zvlášť. Vnímáte to blikání i přes zavřená víčka. A funguje to. Sám trpím migrénou, takže to mohu dosvědčit,“ říká Říha.

Ve sbírce má celou kolekci, kterou dostal darem po zesnulém guru českých kutilů Přemku Podlahovi. Tam se nachází morbidní, ale úsměvná kuriozita v podobě neobvyklé pastičky na myši.

„Je to žiletka umístěná mezi dvěma hřebíky. Na každý hřebík se napíchl kousek sýra. Když přišla k pastičce myš, jak kroutila hlavou a nevěděla, který sýr si má vybrat, tak se o žiletku podřízla. Jestli to fungovalo, nevím,“ líčí Říha.

Vlastnoručně vyrobený magnetofon od country zpěváka

Výtvory kutilů sbírá systematicky od roku 2008. „Původně jsem chtěl udělat klasickou expozici, kam by chodili lidi, ale zjistil jsem, že tam kvůli podnikání zatím nemám čas sedět. Jednou to muzeum udělám, ale zatím je to tak, že když někde v republice nějaké muzeum o výstavu kutilství projeví zájem, tak jim tam exponáty dovezu a nainstaluju,“ vysvětluje Říha.

Zvláštním citlivým tématem je kutilství v oblasti zbraní. „Jsou to věci, které se těžko shánějí. Lidi o tom neradi mluví, zvláště když jde o podomácku vyrobenou zbraň, která je funkční a oni by z toho mohli mít postih,“ přiznává Říha.

Málo známým faktem je, že kdysi populární country zpěvák Ladislav Vodička byl také nadšeným kutilem.



„Sám si vyráběl gramofony a magnetofony, aby si na nich mohl přehrávat a kopírovat hudbu z desek, které někdo dovezl z ciziny. Vyrobil si i stroj na výrobu gramodesek, ale ten se bohužel nedochoval. Mám ale jeho vlastnoručně vyrobený magnetofon,“ říká s hrdostí Říha.

Žertem podotýká, že kromě kosmické rakety má v muzeu už snad všechno. „Bohužel zatím jsem nesehnal amatérsky sestrojenou televizi, o kterých vím, že se také podomácku dělaly. Tu stále sháním,“ uzavírá Říha.