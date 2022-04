Majitelé nabízejí Brodu Kulturní dům Ostrov. Cena je však neakceptovatelná

Od roku 2012 vlastní druhý největší kulturní a společenský sál na Vysočině dvě fyzické osoby. Jsou jimi podnikatelé Jaroslav Pavelek a Miroslav Jinek. Ten je znám rovněž jako majitel brodského klubu stolního tenisu HB Ostrov i nově zbudovaného střediska stolního tenisu v Jihlavské ulici.

Nabídku na prodej kulturního domu pánové odeslali na počátku letošního roku. V průvodním dopise zmiňují, že ke koupi nabízejí celé křídlo s velkým sálem, foyer, balkonem, jevištěm i šatnami a kancelářemi v zákulisí, a to včetně vybavení. Celkem se jedná o zastavěnou plochu 4500 metrů čtverečních.

„Naše firma bude tento rok investovat částku ve výši 22 milionů korun do zhodnocení nemovitosti, kdy bude opravena střecha, celá budova bude zateplena, opravena fasáda, stávající okna budou vyměněna, na střeše bude zřízena fotovoltaika na 20 kW, kterou bude využívat jen Kulturní dům Ostrov,“ píše se v dopise podepsaném Jaroslavem Pavelkem.

Za nemovitost vlastníci požadují 119,5 milionu korun s tím, že prvních 35 milionů by bylo splatných do června. Zaplacená záloha by byla zajištěna zápisem v katastru nemovitostí.

Odhad města vyšel o polovinu levnější

Nabídku však brodští zastupitelé jednomyslně odmítli. Požadovaná cena se jim zdála výrazně přehnaná. „Pro město je to neakceptovatelná částka,“ zdůraznil místostarosta Zbyněk Stejskal. „Nechali jsme si udělat odhad. Hodnota budovy vyšla na zhruba 58 milionů,“ dodal.

Rada města chce o ceně dál jednat. Pokud by to byl obchod pro město výhodný, nebránila by se radnice zisku nemovitosti. „Velký sál této velikosti je pro Brod nenahraditelný, v celém městě jiný takový není. Konají se v něm plesy, velké kulturní i společenské akce, výstavy i veletrhy,“ zmiňuje Stejskal.

Rozhodným minusem však podle něho, kromě ceny, je provoz kulturního domu a jeho nutná rekonstrukce. „Budova je na hraně životnosti. Její velká a velice nákladná renovace je jen otázkou času,“ zmínil Stejskal.

Negativem podle něj je i skutečnost, že vlastníci prodávají pouze část areálu s velkým sálem. Křídlo s restaurací, barem a dalšími prostory si plánují ponechat, stejně jako parkoviště před budovou. Ke scelení se sousedním městským divadlem a kinosálem by i pak městu zbývalo získat propojovací krček s kancelářemi, který je v majetku jiného vlastníka.

Transakce před deseti lety budila emoce

Proč velký sál nabízejí k prodeji, pánové Pavelek a Jinek blíže nezdůvodnili. „Dohodli jsme se, že to do uzavření záležitosti nebudeme nikterak komentovat,“ vzkázal Miroslav Jinek. Pouze ujistil, že kulturní a společenské akce plánované do velkého sálu nejsou nikterak ohroženy.

Podnikatelé za socialismu budovaný kulturní dům získali v roce 2012 od původního většinového vlastníka, jímž byl textilní odborový svaz, za ne zcela obvyklých okolností. I když zájem mělo tehdy i město, které navíc mělo v původní společnosti podíl, prokurista se rozhodl pro Jinka a Pavelka. Kolik podnikatelé před deseti lety zaplatili, ani jedna strana nezveřejnila.

Textilní odbory tehdy nabízely městu odkup podílu za 16 milionů korun, radnice ovšem na nabídku včas nereagovala. „Město nikdy oficiální nabídku na odkup velkého sálu nedostalo,“ tvrdil v té době starosta Jan Tecl. Někdejší místostarosta Ivan Kuželka pak volal po právní a soudní dohře celé záležitosti.

Pozvedl stolní tenis, ale byl i ve vazbě

Zatímco jméno Jaroslava Pavelka většině Broďáků zřejmě mnoho neřekne, u Miroslava Jinka, který z města pochází, je to jiná. Vedle toho, že je provozovatelem barů a heren, je také majitelem a šéfem úspěšného klubu stolního tenisu HB Ostrov. Do Brodu přilákal špičkové hráče a stál za celou řadou sportovních úspěchů včetně národních titulů.

Na konci minulého desetiletí pak z části areálu bývalé zemědělské školy vybudoval supermoderní centrum stolního tenisu, které v republice nemá obdoby. V jednom komplexu jsou mimo jiné tělocvičny, ubytovací kapacity, jídelna, posilovna, šatny i učebna nebo odpočinkové a relaxační místnosti.

„Troufám si říct, že nic lepšího, co se týká zázemí pro stolní tenis, v Česku není. A v Evropě bychom se podle mě vešli mezi pět nejlepších středisek,“ přesvědčivě tvrdil před třemi roky krátce po otevření centra.

Jeho podnikání ho však rovněž zavedlo na hranu zákona a možná i za ní. Loni na podzim totiž Miroslav Jinek strávil několik týdnů ve vazbě.