Vysněný kruhový objezd se Přibyslavi začíná prodražovat, musí být větší

Kruhový objezd chce město vybudovat na východním okraji Přibyslavi na silnici od Žďáru nad Sázavou. Nacházet by se měl na hlavním tahu I/19 nedaleko nádraží, mezi hotelem Přibyslav a ubytovnou U Kubínů.



„Jenže jak se při projektování objezdu ukazuje, nebude to snadné. Při pečlivějším průzkumu jsme zjistili, že se v zemi nachází sítě a kabely, o kterých dosud nikdo neměl tušení, protože nejsou v žádných dostupných plánech,“ přiblížil starosta Martin Kamarád.

Pod zemským povrchem prochází staré drážní kabely, ale také větší množství kabelů elektrických i datových.

Vyšší náklady si vyžádá i větší velikost objezdu. Protože se jedná o silnici první třídy, bylo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) striktní. Požadovalo, aby měl průměr 37 metrů. Naopak město i třeba policie měly na velikost i další detaily řešení objezdu jiný názor.

„Jestliže se shodneme na technických parametrech, nic stavbě kruhového objezdu bránit nebude,“ vzkázala do Přibyslavi už před časem Marie Tesařová, ředitelka jihlavské správy ŘSD.

Radnice chtěla menší objezd ivůli snadnějšímu napojení sídliště

Městu tak nezbylo, než se přizpůsobit. „Nakonec jsme se domluvili na kompromisu. ŘSD vyhovíme, co se týká velikosti kruhového objezdu. V ostatních detailech dáme na policii,“ pravil Kamarád. Pro město to bude znamenat o něco větší stavbu a nutnost získat pro ni i větší objem pozemků.



Radnice původně navrhovala kruhový objezd přibližně o tři metry menší. Bylo by to nejen levnější, ale také snazší pro projektanta a stavitele. Směrem k sídlišti je totiž příkrý kopec a menší kruhový objezd by znamenal snadnější řešení větve k novým domkům.

Budování nové okružní křižovatky je pro Přibyslav nutné. Právě napojení nového sídliště označovaného Pod Bramborárnou je hlavním důvodem celé investice. To už nyní zahrnuje asi osm desítek nových domů, radnice ho ale plánuje do budoucna ještě výrazněji rozšířit.

Na sídliště však dosud vede jediná přístupová cesta. A to ještě velice nevyhovující. Na hlavní průtah městem se připojuje naproti zámku hned za zatáčkou. Přes domy do křižovatky není vidět a řidičům tu pomáhá zrcadlo.

„Vůbec to není bezpečné,“ upozorňuje starosta.

O nutnosti vybudovat druhé napojení sídliště se ve městě diskutuje už několik posledních let. Nápad vyřešit ho kruhovým objezdem se objevil před více než dvěma lety. Ze sídliště k budoucímu objezdu už vede dosud zaslepená Ronovská ulice.

Úprava zpomalí i rozjeté řidiče od Žďáru, slibuje si vedení města

A vedení města si slibuje, že kruhový objezd vyřeší i problém s rychlými řidiči, s nimiž se na východním okraji Přibyslav potýká. Od Žďáru totiž auta přijíždějí do města po široké, opravené vozovce, jež se jen mírně stáčí vpravo.

„Mnozí řidiči jsou tak rozjetí, že osmdesátkou jedou ještě v kopci k zámku. Kruhový objezd by je zpomalil,“ domnívá se Kamarád.

Od okraje města je k zámku několik stovek metrů, rozjetá auta tu přejedou i tři větší křižovatky.

Veškeré náklady na výstavbu objezdu by mělo nejspíš hradit právě město. „S tím počítáme. Okružní křižovatka je náš požadavek, který řeší napojení našeho sídliště,“ řekl starosta.

A právě proto zatím není jasné, kdy se město do stavby pustí. Momentálně končí práce na projektové dokumentaci, do podzimu by mělo být vyřízené stavební povolení.

„Bude záležet na výsledné ceně a na zastupitelích, jestli budou ochotni se do investice pustit už v příštím roce. Každopádně je projekt do budoucna nutný,“ poznamenal Kamarád.