U Květinova přestaví křižovatku, starosta tam řešil tragédii hned po nástupu

Pro Ondřeje Smolíka to nebyl zrovna příjemný nástup do funkce. Poprvé se stal starostou Květinova a hned musel řešit tragickou nehodu. Od Humpolce do Havlíčkova Brodu příliš rychle spěchal mladý řidič. V křižovatce vylétl ze silnice a s autem skončil v poli. Nehodu nepřežil.

„Netrvalo dlouho a na křižovatce se vážně zranili naši občané. Při cestě od Brodu odbočovali vlevo, auto za nimi nestihlo dobrzdit a natlačilo je pod protijedoucí vůz,“ popisuje květinovský starosta další nepříjemnou událost.

Podle policejních statistik se na křižovatce od počátku roku 2010 do současnosti stalo 21 vážných dopravních nehod. Vyžádaly si jeden lidský život, jedno těžké a jedenáct lehkých zranění.

Už roky se proto obec Květinov snaží iniciovat a úřady přimět k lepšímu zabezpečení rizikového místa. A zdá se, že se to letos konečně podaří. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechalo vypracovat projekt úprav a vybírá pro ně zhotovitele. Práce by mohly začít během několika měsíců.

Odbočka na horizontu, do toho zastávky

„Na základě podnětu policie byla křižovatka prověřena z bezpečnostního hlediska. Ta prokázala, že skutečně jde o bodovou závadu. Úsek je nepřehledný zejména kvůli umístění oblouku ve výškovém lomu nivelety a nevhodném umístění zdejších autobusových zastávek,“ pravil mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Odbočka se nachází v zatáčce a na horizontu, nepřehlednost umocňují autobusové zastávky v její těsné blízkosti.

„Problémem jsou nedostatečné rozhledové podmínky při odbočování vozidel z hlavní silnice na vedlejší, což vedlo ke kolizním situacím a k dopravním nehodám. Není zde zajištěn dostatečný rozhled pro zastavení za vozidly čekajícími na odbočení vlevo. V místě není samostatný odbočovací pruh,“ tlumočila vyjádření dopravního inženýra policejní mluvčí Dana Čírtková.

Bezpečnostní inspekce ve svých závěrech doporučila několik opatření. Ta nízkonákladová už byla vyčerpána, výraznější efekt ale nepřinesla. „U křižovatky byla snížena rychlost, přibylo výrazné značení s reflexními prvky, upravovalo se vodorovné značení. Ale nestačí to,“ přikyvuje Smolík.

Řešení musí být komplexnější. Jeho základem se stanou stavební úpravy a ve spolupráci s obcí i přemístění autobusových zastávek. Nebude to úplně nejlevnější záležitost, odhadovaná cena veřejné zakázky přesahuje 37 milionů korun bez DPH. Další výdaje spadnou na bedra Květinova.

Sedmdesátka v místě zůstane i nadále

„Stavební úpravy budou spočívat v nové směrové a zejména výškové korekci silnice 34 tak, aby se zvýšila především bezpečnost, ale i komfort jízdy,“ uvedl Veselý.

I po úpravách se počítá s omezením rychlosti v místě na 70 kilometrů v hodině.

Součástí přestavby bude i úprava napojované silnice ke Květinovu. „V prostoru křižovatky bude silnice 34 rozšířena pro umožnění objíždění vozidel odbočujících vlevo. Zároveň budou z těchto míst odstraněny autobusové zastávky,“ zmínil mluvčí ŘSD.

Autobusové zastávky se posunou o několik desítek metrů dál ve směru na Humpolec, do zastavěné oblasti místní části Svitálka.

„Chtěli jsme je vytvořit přímo v Květinově. Zřídili bychom pro autobusy točnu, jako v sousedních Michalovicích. Ale narazilo to u odboru dopravy Kraje Vysočina. Mezi Brodem a Humpolcem by pak podle něj spoje nabíraly zpoždění od dvou do pěti minut a to nebylo přípustné,“ konstatoval starosta Květinova.

Podél hlavní silnice povede nový chodník

Obec se tedy dohodla s majiteli, odkoupila pruh pozemků podél hlavního tahu ve Svitálce a oboustranné zastávky zřídí tam. Součástí tohoto řešení je i několik desítek metrů nového chodníku podél stavení k odbočce. Cestující, kteří budou zastávku využívat, k ní z Květinova sice budou mít o pár metrů delší cestu, zato mnohem bezpečnější.

„Za ředitelství policie Kraje Vysočina stavební úpravy křižovatky vítáme. Jedná se o velmi frekventovanou komunikaci a zamýšlená úprava zvýší v místě bezpečnost silničního provozu,“ zhodnotila význam celé investice policejní mluvčí.

Kdy přesně proměna nebezpečné křižovatky začne a jaká dopravní omezení přinese, zatím není zcela jasné. Záleží na případných odvoláních neúspěšných firem a následné dohodě s vítězem soutěže. Opatrně se hovoří o květnu či červnu.

„Maximální doba pro uvedení upravené křižovatky do provozu byla stanovena na 120 dní,“ dodal jedinou již známou skutečnost Jiří Veselý.

Podle Ondřeje Smolíka by díl obce měl být vykonán ihned v návaznosti na úpravu křižovatky. „Jsme sladěni s postupem ŘSD,“ potvrdil starosta Květinova.