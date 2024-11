Vlaky se vracejí mezi Vlkov a Křižanov na Vysočině, zatím pojedou pomaleji

Autobusy však v úterý vyjely na trasu mezi Křižanovem a Vlkovem naposledy. Od 6. listopadu již testují novou část dvoukolejné trati napříč Vysočinou vlakové soupravy. Návrat k běžnému režimu bude ale postupný, třeba na rychlíky si tam lidé ještě počkají.

„Až do 22. listopadu budou vlaky jezdit podle výlukového jízdního řádu. Teprve poté se vrátí k režimu, jaký platil před výlukou,“ popsal Jindřich Michal, starosta obce Vlkov. Dle mluvčího Českých drah Filipa Medelského bude ve zmiňovaném období úsekem vedena pomalá konsolidační jízda. Soupravy tedy pojedou rychlostí jen 50 kilometrů v hodině.

Ukončení výluky netrpělivé očekávali především lidé, kteří na trase mezi Brnem a Brodem preferují přepravu rychlíky. Tito cestující však ještě pár týdnů musejí vzít zavděk jízdou po silnicích. Náhradní autobusová doprava bude totiž v úseku mezi Křižanovem a Brnem jezdit až do 14. prosince.

„Pozdější nasazení rychlíků je dáno především opatřeními v souvislosti s rozsáhlou stavbou v Brně-Králově Poli,“ upřesnil Medelský. Tam pokračuje přestavba nádraží, jejíž součástí je i rekonstrukce koleje na navazujícím úseku do Kuřimi. „Mezi Brnem a Kuřimí se tak do prosince jezdí jednokolejně, což se odráží ve zmiňované náhradní dopravě za rychlíky,“ objasnil Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic (SŽ).

Od 23. do 26. listopadu budou navíc autobusové spoje mířit z Brna dokonce až do Brodu, a to kvůli souběhu s další výlukou – tentokrát mezi Přibyslaví a Pohledem. I tam se pracuje na renovaci trati.

Úpravy jedenáctikilometrového úseku Křižanov–Vlkov jsou součástí postupné modernizace jedné z nejvytíženějších tratí v Česku. Mezi uvedenými obcemi došlo mimo jiné k narovnání některých oblouků, což dovoluje zvýšit traťovou rychlost z dosavadních 100 na 160 kilometrů v hodině.

„Obnovou prošlo i osm mostů a čtrnáct propustků, postavily se dvě opěrné zdi. Úsek je vybaven novým trakčním vedením, stejně tak sdělovacím a zabezpečovacím zařízením,“ vypočítal Gavenda.

Přístup bez bariér

Výrazně se nyní proměňují zastávky v Ořechově a Osové Bítýšce. Vznikla i úplně nová zastávka Vlkov-Osová. Všechny budou po dokončení bezbariérové. Jejich přestavba zohledňuje také budoucí propojení této konvenční trati s vysokorychlostní.

„Obyvatelé Vlkova měli obavy z hlučnosti vlaků, třeba při brzdění. Předtím jsme totiž měli zastávku relativně daleko od obce, teď je mnohem blíž. Naštěstí se ale obavy nenaplnily. Lidé často ani nevědí, že tam už vlak stojí,“ konstatoval Jindřich Michal. Do nové zastávky „osobáky“, například soupravy RegioPanter, zajíždějí už od 8. října. Obě stanoviště ale úplně hotová nejsou, na finální podobě zastávek dodavatel stále pracuje.

Během rekonstrukce měli cestující ve Vlkově k dispozici provizorní parkoviště (na snímku), u něhož zastavovala i náhradní autobusová přeprava.

Lidé si dle Michala rychle zvykli i na provizorní parkoviště, jež zhotovitel pod svahem s kolejemi vybudoval. Na vlak tam totiž nemíří jen místní, ale i lidé z okolních vsí. „Jsem domluvený se stavební firmou, že tam parkoviště nechají. Probíhá zaměření pozemku, pak nastane projektování. V budoucnu chceme udělat chodník od vesnice, osvětlení a právě i parkoviště s možností otočení autobusu,“ vylíčil vlkovský starosta.

Původní stanici Vlkov u Tišnova už vlaky neobsluhují, nástupiště byla demontována. „Nádražní budovu nahradil nový technologický objekt,“ podotkl Gavenda.

Bezpečný nadchod a výtahy

Modernější podobu získá i zastávka v sousední Osové Bítýšce, jež se rovněž blíží dokončení. „Pro občany je tato akce obrovským přínosem – už nebudou přebíhat přes koleje, ale mají vybudovaný bezpečný přechod,“ okomentovala Lenka Štěpánková, starostka Osové Bítýšky.

Součástí moderního nadchodu jsou i výtahy, ty však ještě nefungují. K jejich zprovoznění má dojít 20. prosince. „Přechod není zatím bezbariérový. Na druhou stranu kolejí se lidé dostanou po překonání schodů,“ upozornila Štěpánková.

V Osové Bítýšce mohou již lidé využívat zcela nový nadchod nad tratí. Jen výtahy mají být zprovozněny až 20. prosince.

Žádné stížnosti na výluku a náhradní autobusovou přepravu podle ní vedení obce nezaznamenalo. „Pro řadu lidí to bylo dokonce spíš pohodlnější, protože spoje zajížděly až dovnitř obce, takže nemuseli jít na stanici, která je přece jen bokem,“ usmívá se starostka.

Příští rok na jaře bude v novém i nyní opravovaná zastávka v Ořechově. „Nástupiště bude zastřešené, což předtím nebylo, i podchod budeme mít úplně nový,“ vyjmenovala některé z úprav Petra Slámová, starostka Ořechova.

Náklady na modernizaci celého úseku mezi Vlkovem a Křižanovem, včetně rekonstrukce a budování zastávek, se dle Správy železnic blíží ke čtyřem miliardám korun. Většinu pokrývá evropská dotace.