Krve není nikdy dost. Její dárci stárnou, mladí k odběrům ve velkém nechodí

„Vždy vítáme více prvodárců, protože nám silné ročníky pravidelných dárců krve stárnou a jejich průměrný věk se zvyšuje rychleji než průměrný věk obyvatelstva,“ popsala Monika Zachrlová, mluvčí jihlavské nemocnice.

Na toto zdravotnické zařízení je navázána ustálená komunita zhruba čtyř tisíc dobrovolníků mířících opakovaně dávat krev. Například loni tito lidé absolvovali 9 201 odběrů; nováčků bylo mezi nimi 344. Jejich krev neslouží navíc „jen“ jihlavské nemocnici, ale putuje třeba i do Prahy či Brna.

Každá zmínka o darování krve může být prospěšná, protože většina lidí krev nedaruje jen proto, že je to jednoduše nenapadne. Petra Vojáčková vedoucí lékařka transfuzního oddělení nemocnice v Třebíči

Noví mladí dárci by se hodili též v havlíčkobrodské nemocnici. „Překvapuje nás, že prvodárci jsou mnohem častěji lidé ve věkové kategorii 35+,“ zmínila mluvčí nemocnice Petra Černo.

V odběrovém středisku Nemocnice Třebíč, které je detašovaným pracovištěm transfuzního a tkáňového oddělení (TTO) Fakultní nemocnice (FN) Brno, si na nedostatek dobrovolníků nemohou stěžovat.

Občas přijdou celé rodiny

„Zároveň je ale třeba říci, že i nám dárci ‚stárnou‘ a jejich základnu musíme neustále doplňovat zejména o osoby z mladších věkových skupin. Proto nové dárce potřebujeme a vítáme - není jich nikdy dost,“ zdůraznila vedoucí lékařka oddělení Petra Vojáčková. Doplnila, že TTO FN Brno je i jedním z krizových center a zásobuje krví nejen Vysočinu a Jihomoravský kraj, ale třeba i FN Motol.

Spousta prvodárců podle ní přichází spolu s rodinnými příslušníky. A nemusí to být vždy tak, že rodiče přivedou své děti. „Někdy je to i naopak - dítě ‚vyhecuje‘ k darování své rodiče,“ zmiňuje lékařka s tím, že funguje i spolupráce se školami, firmami, sdruženími. Dávat krev míří do třebíčské nemocnice i místní studenti či policisté a hasiči.

Jsou připraveni kdykoli pomoci

Dárci přicházejí - kvůli efektivnímu „hospodaření“ s krví - obvykle dle objednávkového kalendáře. Jsou ale připraveni pomoci i v krizových situacích. „V případě akutní potřeby oslovujeme vždy konkrétní dárce konkrétní krevní skupiny a moc jim děkujeme, protože vždy reagují a přijdou,“ přiblížila Zachrlová z jihlavské nemocnice.

Obdobné zkušenosti s ochotou dobrovolníků mají i ostatní zařízení v kraji. „V případě zvýšené potřeby konkrétní krevní skupiny jsou dárci telefonicky zváni k mimořádnému odběru. A naši dárci jsou opravdu velmi disciplinovaní, takže s doplňováním zásob krve nemíváme větší problémy,“ potvrdila Dana Vašková, vrchní laborantka oddělení klinických laboratoří a transfuzní služby novoměstské nemocnice, kde je v evidenci na 4 500 dobrovolníků, přičemž mezi ty „skalní“ jich patří kolem dvou tisíc.

Vysočinské nemocnice se různými způsoby snaží o motivaci dárců i o shánění již zmíněných nováčků. „Pro dárce pravidelně připravujeme tematické odběry, třeba valentýnský, mikulášský, k MDŽ,“ popsala některé kroky Vojáčková.

Náborové akce a spolupráce se školami

Motivovat veřejnost se snaží rovněž Nemocnice Pelhřimov, v jejímž registru je kolem 1 500 dárců. Za loňský rok má zařízení na kontě necelé dva tisíce odběrů, stovku si připisují právě prvodárci.

„Jsme rádi, že řady prvodárců zůstávají stabilní. Každý nový člověk je velkou posilou. Stále ale platí, že krve není nikdy dost, a proto bychom rádi oslovili ještě víc lidí, aby se k dárcovství připojili,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.

Zařízení podle ní pořádá různé náborové akce, spolupracuje se školami a využívá i sociální sítě k osvětě o důležitosti dárcovství. „Naším cílem je ukázat, že darování krve je jednoduché, bezpečné a zároveň nesmírně důležité pro záchranu životů,“ podotkla Michaela Harudová, lékařka oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov.

Rozhodnou výsledky v dotazníku

Že se lidé, již zvažují dárcovství krve, nemají čeho obávat, zdůrazňuje i Helena Zelená Křížová, mluvčí novoměstské nemocnice. „Po příchodu do budovy transfuzní služby se nejprve dárce zaregistruje v kartotéce a je mu změřena teplota. Pak vyplní dotazník, vezmeme mu vzorek krve k vyšetření krevního obrazu a zjištění krevní skupiny,“ vylíčila mluvčí.

Lékař poté se zájemcem projde dotazník a dle výsledků rozhodne, zda je odběr vhodný. Pokud ano, jde dárce rovnou do odběrového sálu. Po „akci“ ho čeká odpočinek, občerstvení a také balíček domů. Kdo o něj nemá zájem, dostane ve stejné hodnotě stravenku.

V případě novoměstské nemocnice je třeba se předem objednat, například v Třebíči lze ale přijít i bez objednání, ideálně od pondělí do čtvrtka mezi půl sedmou a jedenáctou dopoledne.

Nedostatkem nějaké konkrétní krevní skupiny nemocnice v kraji netrpí. „Snažíme se odběry regulovat dle aktuální potřeby tak, abychom si ponechali určitou rezervu v případě zvýšených nároků na danou krevní skupinu,“ vysvětlila Dana Vašková s tím, že obecně je ale menší zastoupení dárců u krevních skupin s Rh negativním faktorem.