Jihlavské krematorium je mimo provoz, životnost pece zkrátily žehy za covidu

8:58

Zní to morbidně, ale jde o prostou matematiku. Krematorium v Jihlavě provedlo před několika dny žeh stodesetitisícího zesnulého. Jako by zde spálili všechny obyvatele dvou měst velikosti Jihlavy. A tím se pec po letech dostala do fáze, kdy potřebuje generální opravu. Až do 28. června proto není v provozu.