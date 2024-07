Obyčejné koupaliště už návštěvníkům nestačí, zjišťují areály na Vysočině

„Tento týden nám začaly animační programy, které teď budeme mít dvakrát do týdne, vždy ve středu a v neděli od 14 hodin. Jde o různé hry, soutěže, tancování, zpívání, a to ve vodě i mimo ni,“ popsal Jiří Novák, ředitel třebíčského Aguaparku Laguna, který ve své vnitřní části láká na plavání i množství vodních atrakcí, včetně 132 metrů dlouhého tobogánu.

Aby měli lidé komfortní také pobyt v napojeném venkovním areálu s bazénem, mohou si tam zdarma půjčit lehátka. Pro letošní sezonu bylo rovněž posíleno občerstvení. „Kromě hlavního vnitřního bufetu máme otevřený ještě další, menší kiosek, umístěný venku na travnaté ploše,“ doplnil Novák.

V Laguně jsou podle něj připraveni i na případný zvýšený nápor návštěvníků, kteří nyní nemohou kvůli rekonstrukci zamířit na oblíbené třebíčské koupaliště Polanka.

„Naší snahou je, aby se tu lidé trochu prostřídali, máme tedy verzi vstupného i na kratší dobu. Také jsme letos posunuli technologickou odstávku až na září, takže areál, včetně venkovní plochy, bude otevřen po celé prázdniny,“ shrnul Novák. Příliv návštěvníků se prý ale projevit ještě nestihl, neboť počasí, vyjma posledních dní v červnu, koupání zatím nepřálo.

V Brodě myslí jen na nejmenší, tvrdí kritici

Nové pískoviště, odpočinková zóna, hřiště na pétanque nebo hry pro děti namalované na chodnících. Tyto novinky mají k dispozici lidé, již za letními radovánkami zamíří na koupaliště v Havlíčkově Brodě.

„Pískoviště a nové hřiště na pétanque ale představují jen malou část našich snah o modernizaci a zdokonalení zdejších rekreačních zařízení,“ řekl nedávno havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal.

I tak se však mezi veřejností ozývala kritika, že zmíněné inovace potěší spíš menší děti, zatímco atrakce pro teenagery, jako je například tobogán, v areálu chybí.

Vstupné na brodské koupaliště zůstalo ve stejné výši jako loni. Dospělí za celodenní pobyt vydají 95 korun, mládež do 15 let a senioři platí 65 korun. Ceny při zemi drží pro toto léto ostatně většina oslovených zařízení v kraji, aby si lidé vůbec tento druh zábavy pro léto zvolili.

Vodní ráj vyměnil chlorovací zařízení

Ani Vodní ráj Jihlava vstupné pro sezonu 2024 nezvyšoval. Osoby nad 140 centimetrů tak vyjde celodenní vstup do venkovního zázemí plného atrakcí, jako je tobogán, skluzavky, divoká řeka, chrliče či vodní hřiby, na 175 korun, menší návštěvníky na 110 korun. V nabídce jsou ale i výhodnější ceny; mimo jiné pro rodiny či abonenty.

Přípravy koupaliště na léto vyšly letos na 1,2 milionu. „Největší opravou byla výměna chlorovacího zařízení za 300 tisíc korun,“ uvedl za provozovatele Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy. Z dalších investic zmínil třeba opravy bazénových van či úpravy v letních šatnách.

Také Vodní ráj, jenž má kapacitu až 2 400 venkovních míst, nesází „jen“ na koupání a relax u vody. Koupaliště láká i na vícero možnosti občerstvení a sportovního vyžití. Zabavit se lze mimo jiné na hřišti pro beachvolejbal a dalších víceúčelových sportovištích, dětském hřišti či na posilovacích strojích. Za poplatek si je možné půjčit lehátko a slunečník.

Léto je v Relaxačním centru o něco levnější

Zatraktivnit své prostory pod širým nebem se rozhodli i v Relaxačním centru ve Žďáře nad Sázavou. Město totiž koupaliště jako takové nemá. Lidé mohou využít venkovní brouzdaliště napojené na aquacentrum – s několika dětskými atrakcemi a takzvanou opalovací loučkou.

Dosud ne příliš využívanou plochu provozovatel, městská organizace Sportis, vylepšila pár novinkami. „Pořídili jsme nové slunečníky, lehátka a malé stolky v podobě bedýnek. K tomu ještě různé atraktivity pro děti jako třeba hopsadla a nafukovací hračky do vody,“ vyjmenoval Radim Technik, ředitel Sportisu. K dispozici jsou i knihy a hlavně nová možnost výhodného celodenního vstupného.

Za 240 korun, tedy méně než činí běžný vstup na 195 minut, mohou zákazníci využít jak interiér centra se všemi vodními kratochvílemi, tak i opalovací loučku.

Koupání bez chemie nabízejí biotopy

Na Vysočině si přijdou na své i milovníci koupání bez chloru. Zavítat mohou například na přírodní koupaliště Malvíny v šestitisícové Třešti, jež letos první návštěvníky přivítalo 15. června; rovněž za stejné vstupné jako minulý rok. Voda, pocházející z místní studny, se tu čistí pomocí rostlin a filtračních substrátů, je to tedy vhodné řešení nejen pro plavce, jimž není příjemný „bazénový“ chlór, ale i pro alergiky.

Další biotop, který lze v kraji vyzkoušet, se nachází v Jemnici na Třebíčsku. I tam pro letošek čekají na klienty drobné novinky – přibyl smyslový chodníček a možnost hraní ping-pongu. V uplynulých dnech však museli v areálu řešit i následky bouře, jež se v neděli večer prohnala Jemnicí.

„Jeden strom spadl u vchodu, další přímo v biotopu. Okolní zeleň je polámaná, listí a větve napadaly na zem i do vody, takže je třeba vše vysbírat, vylovit. Pomáhali hasiči i brigádníci, cílem je vše co nejdřív uvést do původního stavu,“ vylíčil den po řádění živlů Jiří Juda, správce jemnického biotopu. Dodal však, že samotný biotop naštěstí poškozen nebyl, takže nejdéle do víkendu bude už zařízení připravené na příliv rekreantů.

V provozu jsou většinou už od června i další koupaliště napříč krajem. Velké oblibě návštěvníků se těší třeba areál v Lukách nad Jihlavou, dále třeba v Bystřici nad Pernštejnem, Moravských Budějovicích, Přibyslavi nebo Velkém Meziříčí.