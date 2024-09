Vedra i na drsné Vysočině mají pokračovat, koupaliště si prodlužují sezonu

„Počasí, stejně jako návštěvnost, nám letos opravdu přejí, takže venkovní areál Vodního ráje necháváme otevřený až do neděle 8. září. Podle předpovědi by totiž měly hezké dny ještě nějakou dobu trvat. Výjimkou bude pouze tento pátek, kdy máme zavřeno kvůli privátní akci,“ popsal Martin Málek, mluvčí služeb města Jihlavy, které Vodní ráj provozují. Změnou je pouze zkrácení provozní doby o hodinu, tedy do sedmé večerní.

Už nyní také v jihlavském akvaparku vědí, že letošní sezona bude velmi povedená. „Po předchozích několika letech nižších čísel se letos opět pohybujeme kolem rekordního počtu 50 tisíc návštěvníků,“ pochvaluje si Málek.

Úspěšné léto má za sebou rovněž obecní koupaliště v Lukách nad Jihlavou. „Už nyní evidujeme stejnou návštěvnost jako za celou loňskou sezonu. A to ještě rozhodně nekončíme,“ uvedla Jana Zelníčková, místostarostka Luk nad Jihlavou.

I toto oblíbené koupaliště, kam míří rekreanti nejen z Jihlavska, ale například i ze Žďárska a dalších přilehlých regionů, zůstává po konci letních prázdnin dále v provozu. „Zatím počítáme s tím, že budeme mít otevřeno do poloviny září, samozřejmě vždy s přihlédnutím k aktuálnímu počasí,“ podotkla místostarostka.

Vzhledem k tropickým teplotám i zájmu veřejnosti se rozhodli natáhnout obvyklý letní provoz rovněž na koupališti Palouky ve Velkém Meziříčí, kde bude nakonec otevřeno ještě po celý první zářijový týden. „Přesná čísla prozatím nemáme, ale určitě bude tato sezona jedna z těch nadstandardních,“ vyjádřil se Michal Hořínek, ředitel městské organizace Sportoviště VM, jež je provozovatelem areálu.

Letošní novinky se dobře ujaly

Trochu s nejistotou hleděli tentokrát vstříc létu v relaxačním centru ve Žďáře nad Sázavou. Před letošními prázdninami tam totiž přistoupili k hned několika změnám a vylepšením, jejichž cílem bylo přilákat více návštěvníků do venkovních prostor akvaparku.

Kvalita vody na Vysočině Dlouhotrvající vysoké teploty se už na kvalitě vody v rybnících, nádržích a lomech, kam míří lidé v kraji za koupáním, dost podepsaly.

platí v přehradách Sedlice a Trnávka na Pelhřimovsku nebo v rybnících Kachlička a Ředkovec na Havlíčkobrodsku. Kvůli vysokému obsahu sinic ve vodě není vhodný ke koupání ani Domanínský rybník na Žďársku.

, se může chlubit lom v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku, dalešická přehrada na Třebíčsku, rybník Velké Dářko na Žďársku nebo Malý i Velký Pařezitý rybník na Jihlavsku. Hygienici v kraji pravidelně kontrolují 19 vodních ploch. K těm se zhoršenou vodou se vracejí častěji.

Došlo například k zavedení výhodnějšího celodenního vstupného, které platí pro obě části areálu – uvnitř i pod širým nebem, umožnění přenášení jídla z bufetu na takzvanou „opalovací loučku“ s brouzdalištěm nebo pořízení nových hraček a dalšího vybavení, které mají nyní lidé venku k dispozici.

A podle Radima Technika, ředitele příspěvkové organizace Sportis, která žďárské akvacentrum provozuje, se novinky dobře uchytily. „Obecně přitom platí, že když je hezké, teplé a slunečné počasí, lidé míří spíš na koupaliště nebo případně někam k rybníku. Tomu samozřejmě nemůžeme konkurovat – minimálně cenou, pořád jsme totiž primárně krytý areál, byť s přístupem ven,“ míní Technik.

Návštěvnost byla ale podle něj přesto velmi dobrá a lidé, obzvláště pak maminky s dětmi, si zvykli brouzdaliště s přilehlými prostory hojně využívat.

Sportis plánuje nechat „opalovací loučku“ a venkovní menší bazén zájemcům k dispozici po celé září, pokud tomu bude alespoň trochu přát počasí. Po stejnou dobu budou moci lidé využít rovněž zmíněné výhodnější celodenní vstupné. Ovšem paradoxně s výjimkou několika nadcházejících horkých dní. „Bohužel, dlouho plánovaná odstávka celého relaxačního centra vyšla zrovna na termín od 2. do 9. září. Věříme ale, že i po této odstávce ještě nějaké teplé a slunečné dny přijdou,“ dodal Technik.

Někde už zavírají, kvůli kazící se vodě

Vstříc koupání chtivým návštěvníkům jdou například i v biotopu Malvíny v Třešti na Jihlavsku. Přírodní koupaliště by tam mělo být v provozu do konce tohoto týdne, a to ve všední dny od 14 do 20 hodin, o víkendu pak mezi desátou dopolední a osmou večerní.

Naproti tomu další biotop v kraji – v Jemnici na Třebíčsku – už svoji sezonu navzdory zájmu příchozích ukončil. Důvodem je podle provozovatelů mimo jiné zhoršující se jakost vody nebo odchod prázdninových brigádníků.

Do neděle 8. září se mohou lidé vykoupat i na koupališti v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo v Havlíčkově Brodě. Ve středu pak ukončí provoz v areálu Žabák v Humpolci.