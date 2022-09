Meziříčí chce zvelebit chátrající koupaliště, krytý bazén ale musí počkat

Vedení Velkého Meziříčí má na stole architektonickou studii, jež řeší kompletní opravu a modernizaci areálu. V dalších etapách dává i možnost vybudování krytého bazénu. Ten ve městě chybí.

„Nejsme megalomani a víme, že bez dotací není stavba krytého bazénu a wellness možná, nicméně jako provozovatelé koupaliště potřebujeme nutně řešit alespoň jeho rekonstrukci. Vnitřní zázemí je v zoufalém stavu a i bazén bude pomalu dosluhovat,“ popsal situaci ve venkovním areálu Michal Hořínek, ředitel příspěvkové organizace Sportoviště VM, která má koupaliště na starosti.

To v diskusích na sociálních sítích potvrzují i sami návštěvníci. „Na bazén chodím s rodinou pravidelně - máme permanentky - a myslím si, že rekonstrukce je nezbytná. Zvláště sociální zařízení je tristní,“ sdělil diskutující Ondra Bachr.

První fáze rekonstrukce, jejíž cena by se měla pohybovat kolem 80 milionů korun, zahrnuje dle architektonické studie vybudování nového zázemí šaten, bufetu a sociálního zařízení. Řeší také rekonstrukci samotného koupaliště, jehož bazény již nevyhovují.

„Jsou vybaveny fólií, jejíž životnost je všeobecně patnáct let, a my ji tam budeme mít už nějakých 17. Sice ještě neprotéká, ale dá se to v nejbližších letech očekávat,“ nastínil Hořínek.

Větší bazén by byl rozdělený na tři části

Ve studii už podle něj navíc nejsou bazény jen obyčejné „koupací vany“, ale nabízí mnohem více vyžití.

„Větší bazén je rozdělený na plaveckou, zábavní a relaxační část. A menší venkovní bazén by byl ve třech výškových stupních tak, aby měl rodič pod dohledem své menší dítě, které potřebuje brouzdaliště, i starší dítě, které už chce být v zábavnější části,“ vysvětlil Hořínek. Přibýt mají rovněž vodní prvky a atrakce pro děti.

Alespoň tuto první etapu oprav považuje za nutnou také meziříčský starosta Alexandros Kaminaras, který byl i s dalšími členy vedení města i úředníky po celý rok u tvorby studie. Ta město stála zhruba 900 tisíc korun.

„Nové zastupitelstvo se po volbách bude muset začít bavit o tom, jakým způsobem a kdy schválí peníze na to, aby minimálně první etapa, tedy rekonstrukce současného areálu, proběhla. V opačném případě by to znamenalo brzký konec koupaliště ve městě,“ míní starosta.

Aktuálně by měla být na řadě tvorba projektové dokumentace. O finance na její pořízení bude provozovatel - Sportoviště VM - žádat z rozpočtu na příští rok.

„Projekt se všemi potřebnými stanovisky a povoleními je zhruba na jeden rok, samotná realizace může pak následovat. Celá první etapa by tak podle mě mohla být hotová klidně do tří let,“ uvedl Kaminaras s tím, že pro město je inspirací obdobný projekt v Kyjově. Modernizované koupaliště se tam nedávno slavnostně otevíralo, přičemž práce v tomto případě zabraly zhruba rok. Dostavba nového krytého akvacentra v Kyjově dál pokračuje, otvírat se má příští léto.

Celý nový komplex by vyšel na 300 milionů

Celý komplex včetně krytého bazénu s wellness zónou by vyšel Velké Meziříčí na přibližně 300 milionů korun, tedy téměř čtyřnásobek oproti pouhé rekonstrukci koupaliště. I proto zůstává tato vize prozatím v pozadí „jen“ jako připravený plán do budoucna.

„Chceme mít vše nachystané, aby se pak třeba nestalo, že provedeme rekonstrukci koupaliště a stavebně si zamezíme přístup do zadní části plochy, kde by mohl být později krytý bazén,“ objasnil Hořínek. I proto musí být podle něj vše promyšlené už nyní.

„Jedna gastrozóna bude sloužit zatím pro potřeby koupaliště, ale později klidně i pro krytý bazén. To samé platí v případě technologií, kapacit přípojek a podobně - vše bude nachystané pro případné rozšíření,“ dodal ředitel organizace. Zmínil také, že budoucí sloučení provozů koupaliště a krytého bazénu by znamenalo i úsporu personálních nákladů.

„Je to i obecně přístup, který preferujeme - nechceme řešit projekt narychlo až ve chvíli, kdy si to situace neodkladně žádá. Chceme být připraveni, abychom potom mohli rychleji reagovat například na vypsané dotační výzvy,“ přiblížil postoj radnice starosta Kaminaras. Právě nalezení vhodné dotační možnosti by pro město bylo šancí na stavbu krytého bazénu.