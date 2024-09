Církev nabízí obnovovaný kostel svaté Kateřiny Brodu. KSČM před tím varuje

„Kapacitní možnosti havlíčkobrodské farnosti nejsou takové, abychom mohli zajišťovat chod dalšího kostela. Myslíme si, že by město mohlo být lepším správcem. Nehledě na to, že by snáze mohlo získat prostředky na dokončení jeho oprav,“ vysvětlil děkan farnosti Oldřich Kučera.

Žádost o převod kostela poslala farnost na radnici. Vedení města se záležitostí teprve začíná zabývat. Na posledním jednání zastupitelstva představilo záměr zastupitelům. Žádné rozhodnutí však zatím nepadlo.

„Zatím je bod předkládán jen pro seznámení se s ním. V dalších týdnech zahájíme kolečko jednání, záležitost budou posuzovat jednotlivé odbory. Budeme společně hledat výhody i případná rizika převodu. Zastupitelé o něm pak rozhodnou nejdříve za dva měsíce,“ konstatovala místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Kostel svaté Kateřiny je nejstarší památkou v Havlíčkově Brodě. Postaven byl už ve 13. století jako původně hornický kostel. Posledních sto let ovšem trpí. Stojí na břehu řeky Sázavy v těsné blízkosti mostu a jedné z nejrušnějších ulic ve městě. Podepisuje se na něm vlhkost a intenzivní doprava.

Město by nad opravami mělo kontrolu

V posledních deseti letech se s pomocí dotací církev, město i dobrovolníci snaží o jeho záchranu. Do historické budovy se investovalo dohromady přes osm milionů korun. Práce ovšem postupují pomalu. Nový je střešní krov i věžička s hodinami, stále však chybí střešní krytina. Kostel je třeba odvlhčit a také nanést novou fasádu. Od základů je třeba obnovit interiér i rozvody v budově.

„Pokud se nechceme ještě mnoho dalších let dívat na tuto památku v neutěšeném stavu, je třeba opravy dokončit. Pokud bychom kostel měli v našem majetku, měli bychom nad postupem oprav a následným využitím kontrolu. Takto jen z dotací platíme majetek, který nám nepatří,“ naznačil svůj postoj na jednání zastupitelů starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Je třeba velice dobře zvážit, aby to pro město nebyl danajský dar. Církev kostel získala v restituci, na údržbu majetku dostává od státu i spoustu peněz. Vladimír Frič havlíčkobrodský zastupitel za KSČM

Převod kostela na město podporuje i Vít Vodrážka, jednatel spolku Epigram, který dlouhodobě o obnovu památky usiluje a s opravami vypomáhá včetně zajištění veřejné finanční sbírky. „Souhlasíme s převodem. Naší snahou je, aby kostel co nejdříve sloužil lidem. Možnosti města jsou větší, než má děkanství,“ konstatoval.

Rozhodování v zastupitelstvu však, zdá se, jednohlasné nebude. Výhrady přednesl například Vladimír Frič, zastupitel za opoziční KSČM. „Je třeba velice dobře zvážit, aby to pro město nebyl danajský dar. Církev kostel získala v restituci, na údržbu majetku dostává od státu i spoustu peněz,“ řekl.

Komunistické odsud posud

„Nechceme se k památkám stavět zády, ale odsud posud. Majetek, který je opravený, si církev ponechá a nám věnuje to, co je ve špatném stavu? Byli bychom potom správným hospodářem? Kdo se o kostel bude starat? A nebude takových převodů nakonec víc? “ ptal se Frič.

Přesně mu zatím nedokázal odpovědět nikdo s tím, že všemi takovými otázkami se vedení města v následujících týdnech bude zabývat. „Necháme si zpracovat i finanční analýzu, na kolik by dokončení oprav kostela mohlo přijít,“ vzkázal starosta Stejskal.

Ten už však má představu, kdo by v případě odsouhlasení převodu dostal památku do správy. Bylo by to Městské divadlo a kino Ostrov (MDKO). „Už se stará o Starou radnici a klášterní kostel,“ podotkl starosta. Jeho variantě nahrává i fakt, že by se kostel neměl v budoucnu využívat výhradně k církevním účelům. Počítá se spíš s tím, že bude z velké většiny sloužit pro pořádání kulturních a společenských akcí.

„Jak se farnost společně s Epigramem o obnovu kostela v posledních letech zasloužila, je při jejich možnostech úctyhodné. Ale není to dlouhodobě udržitelné. Město už v minulosti deklarovalo, že se k památkám nepostaví zády. Já jsem pro převod,“ nechal se slyšet ředitel MDKO a zároveň zastupitel Tomáš Hermann (Společně pro Brod).

Střecha letos nebude, není materiál

Ať už rozhodování zastupitelů dopadne jakkoliv, spolek Epigram je připraven i nadále zastávat svou roli. S vedením města se jeho zástupci v tom smyslu už nezávazně bavili. „Počítáme, že budeme i nadále administrovat veřejnou sbírku a pomáhat s rekonstrukcí i propagací památky,“ sdělil Vodrážka.

Během posledního roku Epigram spolu s farností učinily v obnově kostela významný pokrok. Loni na podzim se na střechu vrátila obnovená dřevěná věžička se zvonem, letos na jaře i hodiny. Ty po mnoha letech ukazují přesný čas.

Tím však výčet novinek pro letošní rok končí. Oproti původním plánům bylo odloženo položení modřínových šindelů na střechu. „Letos už se neuskuteční. Výjimečně to není z finančních důvodů, ale kvůli nedostatku materiálu. Výrobu střešního šindele je třeba zadávat až rok dopředu, zatím není hotový,“ vysvětlil Oldřich Kučera.