Na Jihlavsku budou ve veřejných prostorách a v MHD opět povinné roušky

O víkendu na Jihlavsku přibyly čtyři nové případy potvrzeného onemocnění covid-19. „V samotné Jihlavě je zatím deset nemocných. Podle hygieniků se ovšem dá čekat další nárůst,“ řekl mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Kvůli nárůstu počtu onemocnění odpoledne zasedal jihlavský krizový štáb. „Usnesl se, že na území obcí s rozšířenou působností Jihlava znovu zavede povinnost nosit roušky v některých veřejných zařízeních a ve službách,“ informoval Daněk.

Nosit roušky bude povinné především v prostředcích městské hromadné dopravy nebo ve službách, jako jsou kadeřnictví, kosmetické salony či u pedikérů. Potřebné budou i ve velkých obchodech a nákupních centrech, ve všech zdravotnických zařízeních i při využívání sociálních služeb.

„A všude tam, kde je běžný kontakt na vzdálenost jednoho a půl metru a nižší,“ doplnil Radovan Daněk.

Samozřejmostí bude znovu také povinnost důkladné dezinfekce ve všech těchto provozovnách.

„Roušky budou povinné také na hromadných veřejných akcích. Doporučené je také dodržování rozestupů mezi lidmi na vzdálenost dva metry vyjma osob patřících do společné domácnosti,“ doplnil jihlavský mluvčí.

V Jeníkově je nakažených 28, v pondělí další nepřibyl

„Opatření si vyžádala situace především ve Větrném Jeníkově, kde máme od 3. července už 28 potvrzených případů onemocnění. Jde o preventivní opatření, která mají za cíl další šíření nemoci zabrzdit,“ poznamenala epidemioložka krajské hygienické stanice Alena Dvořáková.

I podle ní lze čekat další nárůst počtu pozitivních případů. A to i přes to, že dnes žádný nový nakažený na celé Vysočině do odpoledne nepřibyl. „Ale bude to nejspíš tím, že v neděli se méně testovalo,“ domnívá se Dvořáková.

S čísly by pak mohly zahýbat údaje, které v průběhu tohoto týdne hygienici očekávají. „Budou výsledky kontaktů lidí, kteří byli pozitivně testováni v minulém týdnu,“ říká epidemioložka.

Veškerá opatření, která dnes odpoledne přijal jihlavský krizový štáb, se ještě budou dolaďovat. Během úterka je bude přesně formulovat právník, aby bylo jasné, kterých konkrétních provozů či služeb a jak velkých hromadných akcí se povinnosti budou týkat.

Veškerá opatření vejdou v platnost úderem úterní 15. hodiny. Platná budou až do odvolání. „Budou se průběžně upravovat na základě epidemiologické situace,“ vzkázal Radovan Daněk.

Vysoká škola už zrušila letní promoce absolventů

Současná situace se dotkne rovněž studentů jihlavské Vysoké školy polytechnické. Zrušeny byly slavnostní letní promoce absolventů, které se měly konat dnes a v úterý. Vedení školy přistoupilo k tomuto kroku vzhledem k současné epidemiologické situaci a možnému riziku nákazy koronavirem.

O tradiční slavnostní akt ale studenti ochuzeni nebudou. „Absolventům nabídneme náhradní termín. Je zde ale i možnost vyzvednout si diplom na studijním oddělením bez účasti na promoci,“ uvedla prorektorka pro studium Jana Borůvková.

Koronavirus se na Jihlavsku začal ve větším množství objevovat na začátku července. Šířit se začal především ve Větrném Jeníkově, kde byla evidována první nákaza. Záhy se onemocnění prokázalo u další třinácti lidí a virus se dostal i do Jihlavy, kde onemocněly tři sestry pracující v sociálních službách.

„Hodně obyvatel bylo zaangažováno pracovně v Jihlavě. I když se ta chobotnice už trošičku rozrůstá, pořád máme vazbu k původnímu ohnisku,“ konstatoval náměstek krajské hygienické stanice Jiří Kos.

Před nemocnici se vrátil červený odběrový stan

V reakci na šíření viru už v minulém týdnu zakázal jihlavský magistrát návštěvy v sociálních službách, podobně reagovala jihlavská nemocnice, kde byla jedna z nakažených na vyšetření. Od pondělka je při návštěvě magistrátu povinná rouška.

„Kontaktů, jak se nám do toho dostaly sociální služby a nemocnice, je strašně moc,“ popisoval před víkendem náměstek krajské hygienické stanice Jiří Kos.

„Zpět na hlavní parkoviště Nemocnice Jihlava se vrátil červený odběrový stan, zdravotnická záchranná služba posílila na několik dní terén o druhou odběrovou sanitku, obě posádky na základě požadavku krajských hygieniků provádí ještě dnes intenzivní testování kontaktů na Jihlavsku,“ vyjmenoval přijatá opatření náměstek Kraje Vysočina Vladimír Novotný.

Podle něj jsou nemocnice schopny takřka během okamžiku navýšit kapacitu pro odběru materiálu k testování na všech odběrových místech u nemocnic v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči i Novém Městě na Moravě.

„Pokud by nastala hraniční situace s násobnou potřebou testování, omezíme testování pro firmy nebo na omezenou dobu omezíme testování samoplátců,“ upozornil na krajní variantu Novotný. Podle něj mají nemocnice v kraji zatím dostatečnou zásobou testovacích setů.