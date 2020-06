Koronavirus sebral Brodu desítky milionů, odnese to Ledečská a skatepark

Když havlíčkobrodští zastupitelé loni v prosinci schválili rozpočet na rok 2020, pro mnohé to byl velký důvod k radosti. Počítal s příjmy ve výši 623 milionů korun a po dlouhých letech deficitu byl plánován jako vyrovnaný.



Jenže veškeré plány vzaly za své už po pár měsících. V dubnu museli zastupitelé optimistický plán měnit a stanovit očekávaný schodek dvacet milionů korun. A nyní se zdá, že by nakonec mohl být ještě mnohem větší.

„Velice výrazně se nám snížily příjmy ze sdílených daní. V prosinci jsme počítali, že v této kapitole obdržíme 360 milionů korun. Teď to dle odhadů vypadá jen na 307 milionů korun,“ vysvětlil starosta města Jan Tecl (ODS).

Vedení radnice nyní hledá možnosti, kde by tento rozdíl mohlo když ne přímo dorovnat, tak alespoň co nejvíce snížit. Více než dvanáct milionů našlo v hospodaření technických služeb, o devět milionů snižuje provozní výdaje městského úřadu, milion ušetří na stavbě parkovacího domu u novostavby krajské knihovny.

Po novém skateparku mladí volají už devět let

Šetření se ale dotkne i dvou investic, které měly být letos hotové. Jednou je úprava parkovacích stání podél starších bytovek pod Ledečskou ulicí. A tou druhou je nešťastná výstavba skateparku.

Proč nešťastná? Skatepark je totiž záměr, který vedení města dělá vrásky a který ho zaměstnává už několik let. A dosud se na jeho výstavbu nedostalo.



Po novém skateparku mládež volá už od roku 2011, kdy poslala na radnici petici. Přesto pro mnoho lidí bylo velké překvapení, když právě skatepark díky hlasům mladé generace na podzim 2017 zvítězil ve veřejné anketě o co nejpotřebnější investici v Brodě.

Dlouho trvalo, než se vedení města rozhoupalo k jeho přípravě, roky se řešilo jeho umístění. Až se našel prostor ve stráni u severozápadního obchvatu mezi Reynkovou ulicí a koupalištěm. Když se konečně stavba podařila zařadit do rozpočtu, vyřadil ji koronavirus.

„Vybrané investice nerušíme, pouze je převádíme do rezervy. Chtěli bychom letos alespoň z malé části začít a to podstatné vybudovat v příštím roce. Pokud by se peníze našly, ještě do letošního rozpočtu bychom je vrátili,“ slibuje starosta Tecl.

Na nové parkování si počkají i obyvatelé Ledečské

Týká se to jak skateparku, tak i parkovacích míst podél Ledečské ulice. Do jejich úpravy tlačí vedení města obyvatelé bytovek také už několik let. Auta zde stojí na zbytcích trávníku a na hlíně, různě poházené pod stromy, při deštích v blátě. Úzká cesta je věčně zablokovaná.

V pěti bytovkách bydlí stovky lidí, parkovací stání před nimi ale fakticky nejsou. Na úseku dlouhém zhruba 400 metrů jich měla vzniknout téměř stovka. Za rekonstrukci uličky plánovala radnice utratit přes dvacet milionů korun.

Když už musí, někteří z brodských zastupitelů by raději ušetřili na jiných investicích. „Napadá mě zbytečně neplašit lidi a ještě o rok jim prodloužit nájmy v zahrádkářské kolonii Na Nebi,“ zmínil například Jan Schwarz (SNK - Broďáci).

Zahrádkářskou kolonii chce vedení města letos na podzim zrušit. Místo ní mají vzniknout parcely pro rodinné domy a parkoviště pro sídliště Výšina. Nájemníkům, z nichž mnozí se o zahrádky starají desítky let, už rozeslalo výpovědi. Pozemky mají uvolnit do konce listopadu. Záměr radnice se však spoustě lidí nelíbí, skoro tisícovka jich podepsala nesouhlasnou petici.

Na dosah ruky jsou desítky milionů v kompenzacích

Jak to s odloženými brodskými investicemi nakonec dopadne, záleží i na postoji prezidenta republiky. Brodu by výrazně pomohla kompenzace městům a obcím za snížené daňové příjmy ve výši 1 200 korun na obyvatele. Havlíčkův Brod by tak získal zhruba 28 milionů korun. Umožní to upravený daňový balíček, který v úterý schválila poslanecká sněmovna. Zbývá už jen podpis prezidenta.

„Je důležité mít všechny investice připravené, abychom mohli hned určit, jak vláda a Sněmovna rozhodnou, co bude mít prioritu,“ vzkázal opoziční zastupitel Zdeněk Dobrý (KSČM).

Pokud skutečně bude šance, že Brod nějaké peníze opět získá, starosta Tecl se nebrání svolání mimořádného pracovního jednání zastupitelstva i během prázdnin. Právě na něm by mohli jeho členové určit, jak a na co Brod kompenzace využije.