Jihlavské Alzheimercentrum má 56 nakažených, shání sestry na pomoc

Při testování v jihlavském Alzheimercentru, kde žijí lidé s různými typy demence, už v laboratoři odhalili přes padesát pozitivních případů.



V pátek večer Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice v Jihlavě, hlásil médiím celkem 33 pozitivně testovaných klientů a 13 zaměstnanců.

V sobotu ráno mluvčí Alzheimercentra údaj zveřejněný na webu ještě navýšila. „Pozitivita byla potvrzena u 39 klientů a 17 zaměstnanců,“ shrnula čísla Martina Svobodová. Celkově bylo testováno zhruba 100 klientů a 60 zaměstnanců.

Prvním odhaleným případem v Alzheimercentru byla klientka, která byla pozitivně testovaná při hospitalizaci. Nákaza covid-19 se u ní prokázala v pondělí 20. července. Krajští hygienici pak rozhodli o testování všech klientů a zaměstnanců centra.

Centru chybějí lidé

Podle ČTK se zařízení dostává do personální nouze. „Ještě vše pokrýváme, ale nelze vyloučit, že se situace vyvine jinak. Proto oslovujeme veřejnost a zájemce, kteří by nám byli ochotni přijít pomoci do centra. Sháníme hlavně zdravotní sestry a ošetřovatele,“ řekla Svobodová. Dodala, že brigádníci se mohou ozvat na telefonní číslo 774 774 088.

Hygienici považují ohnisko vzhledem k typu zařízení za dobře izolovatelné. „Pro Alzheimercentrum platí mimořádné opatření. Nicméně chovali se podle něj ještě předtím, než bylo natvrdo nařízeno,“ dodal hygienik Kos.

„Veškerá nařízení dodržujeme od­ samého počátku,“ ujišťuje mluvčí Svobodová.

Opatření zahrnují například i vyčlenění covid zóny, kde jsou umístěni nemocní klienti, v domově se používají prostředky nejvyššího stupně ochrany. Samozřejmostí je zákaz návštěv a přijímání nových klientů. Centrum je také celoplošně dezinfikováno s použitím nanotechnologií.

„Zaměstnancům s pozitivním testem byla nařízena domácí karanténa. Ve spolupráci s lékařem pravidelně monitorujeme celkový zdravotní stav klientů a postupujeme dle ordinací lékaře,“ uvedla ředitelka zařízení Renata Horňáková v informacích pro rodiny klientů zveřejněných na­ webových stránkách centra.

Druhé ohnisko slábne

Radost hygienikům v pátek udělalo to, že ve druhém vysočinském ohnisku, jihlavském závodě koncernu Bosch, se během dne objevil pouze jeden nový případ nákazy. „To je dobrá zpráva,“ reagoval Kos.

Vzhledem k tomu, že do firmy dojíždějí za prací lidé ze širokého okolí, měli hygienici z dalšího šíření koronaviru velké obavy.

V Boschi provádí rychlé testování na vlastním přístroji. „Přijede lékař, odebere vzorek, během dvou hodin je vyhodnocen. Pokud je negativní, je vše v pořádku, pokud je pozitivní, odesíláme zaměstnance do nemocnice či k ­lékaři,“ uvedl pro Český rozhlas šéf odborové organizace Ladislav Melichar.

Na důslednost lidí při dodržování nařízených nebo doporučených hygienických pravidel v týdnu apeloval hejtman Jiří Běhounek, přidala se k němu i jihlavská primátorka Karolína Koubová.

Zda přijme Kraj Vysočina speciální opatření, bude jasné v pondělí, kdy se sejde „covid skupina“ krizového štábu.

Celkový počet nakažených na Vysočině podle statistik hygieniků vzrostl od začátku pandemie na 295, čtyři lidé zemřeli.