Jihlava otevírá velké očkovací centrum, MHD k němu bude jezdit zdarma

Velkokapacitní centrum se v Jihlavě otevírá o čtyři dny dříve, než se původně plánovalo. Vakcinační střediska v dalších dvou okresních městech se rovněž otevřou s předstihem v nejbližších dnech.



Kraj tímto urychlením reaguje na avizované větší dodávky vakcín v příštích týdnech a také zvyšující se počty lidí registrovaných na očkování. „Ty se skokově navýšily po otevření registrace seniorů od 70 let a po přednostní registraci pro pedagogy a ostatní zaměstnance škol,“ uvedl hejtman Vítězslav Schrek.

Vakcinační centrum v Jihlavě začíná dnes dopoledne testovacím provozem, kdy na očkování přijdou příslušníci hasičského záchranného sboru.



„Ostrý provoz pro veřejnost odstartuje v pátek od 13 do 19 hodin. Očkovat se bude i o víkendu, a to od 7 do 13 hodin. V příštím týdnu bude centrum otevřeno v čase od 13.30 do 18.30 hodin,“ upřesnila mluvčí nemocnice.

Očkovací kapacita centra je nyní zhruba 500 lidí denně od pondělí do neděle. Může se zvyšovat podle množství dodaných vakcín.



„Když počítáme navíc s těmi, které čeká přeočkování, tak je to tisícovka lidí denně. První tři týdny to je tedy pět set lidí, poté, když budeme podávat druhou dávku, tak se počty navýší,“ popisuje ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev.

V pátek začne pro veřejnost fungovat také centrum ve sportovní hale Bouchalky ve Žďáře nad Sázavou.

V sobotu bude zátěžový test (očkování pro pedagogy) v kulturním domě Fórum v Třebíči, v pondělí tam začne vakcinace veřejnosti.

Očkovací centra už jsou v provozu i v Pelhřimově (KD Máj) a Havlíčkově Brodě (nemocnice - pavilon onkologie).

Očkuje se rovněž v nemocnici v Novém Městě na Moravě (interní oddělení).

Menší centra jsou otevřena na poliklinikách v Telči a Třešti.

Do očkování se tento týden zapojili i první praktičtí lékaři. Zdroj: Kraj Vysočina



Zdravotníci žádají očkované, aby si před příchodem do centra připravili dotazníky, které je nutné před podáním vakcíny vyplnit.



„Prosíme, aby si formulář vytiskli již doma. Na místě nám to usnadní práci a urychlí provoz,“ říká náměstek pro informatiku a kybernetickou bezpečnost David Zažímal. Formulář je ke stažení na webových stránkách nemocnice.



Centrum se nachází v průmyslové zóně v Hruškových Dvorech. Jedná se o budovu bývalého vědeckotechnického parku. Nyní se s novým majitelem jmenuje ATX centrum.



Trasy do centra budou pro řidiče viditelně označeny. Na dopravu a regulaci provozu budou na místě dohlížet strážníci. Dopravní podnik posílí od pondělního odpoledne dopravu do této lokality. Konkrétně se bude jednat o autobusovou linku číslo čtyři do Hruškových Dvorů. Pro očkované bude navíc doprava zdarma.

„Autobusová linka číslo 4 začne jezdit v pravidelných třicetiminutových intervalech z Masarykova náměstí na zastávku Swoboda-Stamping a zpět včetně víkendů. Cestující s dokladem o očkování budou mít cestu tam i zpět zdarma. Další spoje budou postupně přidávány v koordinaci s rozšířením provozu očkovacího centra,“ uvedl jihlavský radní pro dopravu Jaroslav Vymazal.

