Nakažených na Vysočině ubývá pomaleji, problémem je testování v domovech

„Víkendová čísla bývají vždy o trochu nižší než ve všední den. Pokud by tyto hodnoty vydržely další tři dny, už bych mohl říci, že tu máme trend ke zlepšování, a začnu být opatrně optimistický. Nyní můžeme říci, že stále platí stav velmi křehké rovnováhy,“ analyzuje data krajský hygienik Jiří Kos.



Pokud bychom počty nakažených covidem-19 z víkendu velmi zjednodušeně zprůměrovali, činí denní přírůstek necelých 50 případů na každý z pěti vysočinských okresů. To už je mnohem příznivější v porovnání s kulminací na konci října, kdy bylo za den v kraji více než 700 nově pozitivních.

Přesto Havlíčkobrodsko nyní figuruje v celostátních statistikách jako okres, kde se nákaza šíří nejrychleji. Na 100 tisíc obyvatel tam podle údajů ministerstva zdravotnictví připadá 566 nemocných.

Pozitivní může být fakt, že v pátek byl počet nově nakažených koronavirem stejný jako počet uzdravených. Dalším kladem je i to, že se snižuje počet nemocných zaměstnanců v nemocnicích a ubývá pacientů na standardních lůžkách nemocnic.

Přibývá případů s těžkým průběhem

„Problémem ale je, že nám přibývají pacienti s těžkým průběhem nemoci. A to hlavně na Havlíčkobrodsku a Třebíčsku. Brodská nemocnice má téměř plnou kapacitu míst na umělé plicní ventilaci a zaplňovala se tam rychle i JIP. Podobně i na Třebíčsku máme stále ze sta procent obsazenou umělou plicní ventilaci,“ uvedl Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana pro zdravotnictví.

„Není to však nic kritického, co bychom nedokázali v rámci kraje zvládnout,“ dodal.

Rizikem jsou i nadále domovy a ústavy sociální péče. Ty již naplno testují své klienty i zaměstnance antigenními testy. Nový hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS), který byl před nástupem do funkce ředitelem domova pro seniory ve Velkém Meziříčí, upozornil, že je testování personálně i časově velice náročné. Časově náročná je i následná administrace a vykazování vůči zdravotním pojišťovnám.

Podle informací Martiny Matějkové, ředitelky Domova Ždírec, v jejich zařízení testují čtyři zdravotní sestry plné dva dny v týdnu, další den až dva trvá administrace a vykazování výsledků.

Nicméně testy plní svůj účel. Například v Domě sociálních služeb v Pacově se nemoc potvrdila ve větší míře u klientů a zaměstnanců domova pro seniory, který pod něj spadá. Zařízení se podle ředitelky Michaely Pučálkové začíná dostávat do složité personální situace.

Zdrží se vojáci v Mitrově déle? Domov o to požádal

„Boj s nákazou nebere konce a na týmu pracovníků je již znát únava a vyčerpanost,“ uvedla. A právě z toho důvodu by uvítala pomoc brigádníků, kteří by s péčí o seniory v domově vypomohli.



„Za jakoukoli formu pomoci budeme vděčni,“ žádá Pučálková s tím, že by v Pacově uvítali pomoc všeobecných či praktických sester, pečovatelek, ale třeba i kuchařek nebo uklízečky.

Těžká situace je stále v Domově seniorů Mitrov na Žďársku, kde je nemocných více než 70 klientů zařízení a také velký počet zaměstnanců. Od minulého týdne tam - zatím na čtrnáct dní - začala pomáhat armáda.



„Nyní jsme zažádali o prodloužení jejich pomoci,“ poznamenal Vladimír Novotný.

Jak upozorňuje hygienik Jiří Kos, otázkou zůstává, jak se na počtech nakažených a dalším šířením covidu-19 projeví návrat dětí do škol. První a druhé třídy základních škol se vrátily do tříd v minulém týdnu. Zbývající ročníky prvního stupně by v rámci celorepublikového uvolňování epidemických opatření měly nastoupit do škol 30. listopadu.