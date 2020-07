V jihlavském Alzheimercentru už pomáhají vojáci, předem prošli školením

Do zařízení bylo nasazeno dvanáct vojáků ze 42. mechanizovaného praporu Tábor a tři příslušníci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec.



V centru budou zajišťovat přímou péči pod odborným dohledem místního personálu předběžně po dobu dvou týdnů. Specialisté z Liberce budou zase zabezpečovat odborné dekontaminační práce v zařízení.

Ještě dnes by se měli pustit do práce. „Vojáci budou pracovat vždy v tandemu s kvalifikovaným personálem. Půjde například o pomoc s hygienou, rozvozem jídla a zvedáním těžkých břemen. Velmi si ceníme pomoci armády. Věřím, že společně tuto situaci zvládneme,“ uvedla ředitelka zařízení Renata Horňáková.

Vybraní vojáci museli absolvovat testy na koronavirus a příslušná školení. „Výpomoc v Alzheimercentru bude naše premiéra, nicméně jsme zvyklí na to, že stačí podstoupit určitá školení, odbornou výuku a jsme schopni adaptovat se na splnění jakéhokoli úkolu,“ uvedl četař Jan Gross ze 42. mechanizovaného praporu v Táboře.

Nasazení armády vyjednal předseda Senátu

Vojáci si ve třech vozech přivezli i kompletní ochranné vybavení. „Tedy vše, abychom dodrželi vysoký hygienický standard a předcházeli nákaze. Jsme vybaveni ochrannými štíty, respiračními maskami, ochrannými obleky,“ vypočítal Jan Gross.

Pomoc patnácti vojáků pomohl vyjednat předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), jenž žije v Telči na Jihlavsku. Jak uvedl, lidé s koronavirem nebo v karanténě si zasluhují pochopení a případně pomoc, nikoliv někdy až málem štítivý přístup.

„Po spojení s ředitelkou Alzheimercentra jsem začal zjišťovat podmínky, za kterých by se vojáci k nám mohli dostat. Spojil jsem se s ministrem obrany, který byl v tomto směru velmi vstřícný. Jako opoziční politik musím opravdu pochválit ministerstvo obrany, s jakou rychlostí se vše zrealizovalo,“ chválil Vystrčil.

Vyslání vojáků je v souladu s dubnovým usnesením vlády o použití armády k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.

Alzheimercentrum si cení vlny solidarity a podpory

S péčí o klienty vypomáhaly nejprve sestry a pečovatelky z jiných středisek tohoto privátního zařízení. Nicméně Alzheimercentrum stále poptávalo pomoc od dobrovolníků z řad zdravotních sester či pečovatelek. Nikdo ale nenastoupil. Přesto zaznamenali vlnu solidarity.

„Ceníme si podpory od rodin klientů a veřejnosti a vážíme si i darů, které nám přicházejí. Ať již jde o pochutiny z místních podniků či zapůjčení karavanů pro případné brigádníky. Co bychom potřebovali, tak to jsou například ovocné džusy, šťávy, meloun nebo malá balení sušenek. Měly by to být věci v pevném obalu. Musíme je totiž vydezinfikovat,“ poznamenala mluvčí Alzheimercentra Martina Svobodová.

S nemocí covid-19 zemřeli již čtyři klienti tohoto sociálního zařízení, které pečuje o lidi s různými typy demence. Všichni zemřelí byli senioři s řadou dalších přidružených chorob. Zbývající senioři jsou podle ředitelky ve stabilizovaném stavu a jsou pod pravidelným dohledem lékaře.