Tradiční akce, která se koná od zítřka do soboty 8. listopadu, nese letos podtitul Příběhy v bublinách. „Obracíme se tentokrát do světa komiksů. Ty totiž zdaleka netvoří ‚jen‘ Čtyřlístek nebo různé jiné dětské obrázkové příběhy, které jsme i my kdysi četli. Dnes vycházejí také nádherné nové komiksové publikace pro dospělé a doporučujeme je všem, kteří nemají čas číst běžné knihy,“ přiblížila Martina Sedláková, ředitelka žďárské knihovny.
Dvoudenní festival představí podle ní komiksy jako žánr, který propojuje text s obrazem a rozvíjí představivost i cit pro příběh. A jelikož stojí na pomezí mezi knihou a filmem, dokáže mnohdy zaujmout právě i ty, kteří si vztah ke čtení teprve hledají.
Akce ale rozhodně není určena jenom příznivcům děje, poskládaného do obrázků a bublin se slovy. Otevřena je široké veřejnosti. „Naší snahou je dostat k nám i návštěvníky, kteří třeba ani běžně nečtou. Sychravo pak může být způsob, jak si nejen k literatuře, ale také ke knihovně celkově a k setkávání s dalšími lidmi najít cestu,“ míní Sedláková.
Pro některé příchozí bude festival rovněž příležitostí zavítat do městské budovy, která zhruba před rokem prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. „Dnes se tak může klidně srovnávat s řadou evropských knihoven,“ upozornila ředitelka.
Semináře Pavla Kosatíka i Michaely Klevisové
V programu si dle jejích slov najde „to své“ každý návštěvník, napříč věkem i čtenářskými zkušenostmi. Zatímco páteční dopoledne bude věnováno školám, odpoledne se již zařízení festivalově otevírá hlavně veřejnosti.
„Mezi pátečními hosty nebude chybět například spisovatel a scénárista Pavel Kosatík s přednáškou Dějiny v bublinách. V ní se bude věnovat komiksu jako způsobu, jak lze vyprávět dějiny trochu jinak,“ popsala Sedláková. Na pátek je připraven i večer japonské hudby, neboť právě Japonsko je považováno za kolébku komiksu.
Na programu je ale například také čtenářská dílna s Veronikou Peslerovou. Známá propagátorka dětského čtení mimo jiné nabídne tipy na zajímavé komiksové publikace - jak pro děti, tak pro starší zájemce.
V sobotu se příchozí mohou těšit na setkání s hned několika úspěšnými autory. „Asi nejznámější spisovatelkou, která k nám přijede, je Michaela Klevisová, autorka populárních detektivních románů. Dále to bude i Markéta Hejkalová, zakladatelka knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, která představí svou nejnovější knihu pro děti Kdo se ztratil v Laponsku,“ vyjmenovala Sedláková.
Na jam session si vemte hudební nástroje
Zamířit lze rovněž na rodinný workshop se známou spisovatelkou Klárou Smolíkovou, na minijarmark, do klubu deskových her, na lekci japonské kaligrafie, do tvořivé dílny nebo třeba do čtenářského klubu - za přátelským posezením a povídáním o knihách. „A rozhodně si nenechte ujít pohádku Pinocchio od divadla Já to jsem, které je součástí známého rodinného divadla Víti Marčíka,“ láká tým knihovnic.
Sobotní festivalový večer pak ukončí neformální jam session. „Vezměte s sebou hudební nástroje nebo jen nadšení pro hudbu a připojte se. A pokud bude sychravo? Nevadí. Můžete se ohřát u ohně a opéct si buřta u nás na dvorečku,“ dodává k akci Sedláková.
Vstup na festival je zdarma, podrobný program a bližší informace mohou zájemci najít na webu www.knihzdar.cz nebo na sociálních sítích žďárské knihovny.