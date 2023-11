Žďárská knihovna chystá stěhování, kvůli rekonstrukci přesune tisíce knih

8:52

Kolem 60 tisíc knih v asi jedenácti stech krabicích je třeba zkraje příštího roku vystěhovat ze žďárské Knihovny Matěje Josefa Sychry. Tituly poputují do několika skladů. Je to kvůli rekonstrukci, jež potrvá do srpna. Čtenáře tak čekají velké změny, neboť provoz bude při opravě výrazně omezen.