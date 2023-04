Meziříčskou knihovnu čeká modernizace, ale i stěhování desítek tisíc svazků

„Městská knihovna si rekonstrukci a přístavbu zaslouží, usilovali jsme o ni mnoho let. Jsem rád, že se to konečně povedlo a věci se pohnou kupředu. Zvýší se tím nejen komfort pro čtenářskou obec, ale i pestrost kulturního vyžití ve městě,“ vyjádřil se velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras.

Stavební práce by měly odstartovat v první půli příštího roku, s dokončením se počítá do září 2026. Poté knihovna přivítá veřejnost ve zcela nové podobě. Místo stávající budovy, jež pochází ze 70. let, bude k dispozici moderní areál. Kompletně bezbariérový interiér nabídne úplně jiné členění, než jsou nyní návštěvníci zvyklí.

„Nebudeme se již držet striktního oddělení prostor pro děti, pro dospělé, pro čítárnu. Vše se propojí a více otevře, včetně vstupu do zahrady s novým altánem a posezením. Na jeden průkaz bude možné se pohybovat po celém areálu knihovny, také výpůjční pult bude společný,“ přibližuje plány ředitelka meziříčské knihovny Ivana Vaňková.

Některé prostory dle jejích slov i přibudou - půjde o multifunkční sál, jenž poslouží pro přednášky, besedy, kurzy i výstavy.

„Naší chloubou je malé divadlo, které je nyní spíše provizorně vybudované ve sklepě. Teď se mu ale konečně dostane patřičné pozornosti - bude mít nové hlediště, jeviště, opony, odpovídající ozvučení, scénické osvětlení. Můžeme tam klidně dělat i videomapping a podobně,“ vylíčila ředitelka.

Především dětské návštěvníky potěší i řada netradičních prvků. Například zevnitř knihovny se děti dostanou do zahrady speciální norou a jedno schodiště bude nahrazeno skluzavkou.

Dočasný azyl v budově charity

Rekonstrukce a rozšíření s sebou ale přinese i stěhování, které by mělo dle Vaňkové vypuknout pravděpodobně v březnu či dubnu nadcházejícího roku. Knihovna se tak na čas přemístí do provizorních prostor nedaleké a nyní nevyužité budovy Charity v Poštovní ulici.

Městský objekt sloužil naposledy jako sportovní centrum, dříve byly ale jeho prostory využívány jako kino, školní jídelna, tělocvična základní školy či lékárna. Město na projekt nutný pro změnu v užívání stavby uvolnilo 68 tisíc korun.

„Přistupujeme k tomu s rozumem a nehrneme se do žádných velkých úprav, přece jen to bude přechodné působiště. Musí se tam vymalovat, spravit kotle, místy upravit podlahové krytiny, jinak jde o vhodný a dostačující objekt,“ konstatovala Vaňková.

Ta již má promyšlené vnitřní uspořádaní, aby se tam knihovna se vším svým vybavením efektivně „poskládala“. Na stěhování je už nastřádáno kolem pěti set krabic. Přemístit se totiž bude muset 40 tisíc kusů převážně knih, ale také zvukových nosičů nebo společenských her.

O oblíbené akce lidé nepřijdou

Výpadek služeb během stěhování se knihovna pokusí minimalizovat. „Určitě nepůjde o několikaměsíční přerušení provozu. Podle našich současných odhadů vše zabere tak tři, nejvýše čtyři týdny,“ uvedla ředitelka.

Lidé podle ní nepřijdou ani o oblíbené akce, jichž pořádá knihovna velké množství. „Naší snahou je udržet maximum služeb, a to nejen výpůjčních, ale třeba i výstavních. Celá léta u nás například vystavuje základní umělecká škola, každý rok tu míváme i díla z gymnázia. Jsou to tradiční záležitosti, které chceme zachovat i na přechodném působišti,“ popsala Vaňková.

Pokračovat budou i besedy, programy pro školy, keškové hry po městě a další aktivity, na něž je veřejnost zvyklá. Omezení se tak dotkne nejspíš jen akcí na zahradě, která v budově charity není k dipozici.

Velkých úprav se ale má v dohledné době dočkat například i Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. „Rekonstrukce se bude týkat bezbariérového přístupu do budovy, revitalizace sociálního zařízení, nového výtahu i exteriéru. Kompletní proměnou projde interiér v oddělení pro děti i dospělé, včetně moderního vybavení dle návrhu architekta Petra Baletky,“ nastínila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Proměna knihovny by měla vyjít řádově na desítky milionů korun, také Žďárští ale doufají v dotaci, jež může pokrýt 85 procent nákladů.