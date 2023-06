Do knihovny míří už i miminka. Zájem je tak velký, že mnohé musí odmítat

„Snažíme se ukázat rodičům, že i malinké miminko může mít svoji přihlášku a kartičku do knihovny a mohou společně využívat našich služeb. Poměrně často se nám stávalo, že přišli rodiče s již staršími dětmi - třeba už školáky - a velmi se divili, že k nám lze chodit i s dítětem, které ještě neumí číst,“ popsala Kateřina Hošková, jedna z knihovnic dětského oddělení.

V nabídce titulů je totiž z čeho vybírat i pro nečtenáře. „Máme u nás velké množství nejrůznějších leporel, zvukových knížek, obrázkových publikací nebo třeba knih s kontrastními obrázky, které jsou určeny skutečně již pro novorozence,“ vypočítala Dagmar Kozlová, další knihovnice dětského oddělení. K dispozici jsou například i stolní hry pro nejmenší hráče nebo oblíbené knihy k takzvaným Albi tužkám.

Aby se čtenářská základna rozšířila i o ty skutečně nejmladší děti, zapojila se na jaře knihovna rovněž do projektu Bookstart - S knížkou do života, který je součástí mezinárodní iniciativy na podporu čtenářství. Díky projektu obdrží žďárští rodiče během vítání občánků dárkový balíček, kde najdou mimo jiné dětskou knihu, časopis a další drobnosti.

„Jsou tam ale navíc i informace o naší knihovně s takzvanou kouzelnou přihláškou, díky níž mají rodiče možnost k nám dítě zaregistrovat na rok zdarma,“ popsala Hošková.

Do Knihánku je obrovský přetlak

Podmínkou zapojení do Bookstartu bylo také pořádání pravidelných setkání pro zájemce s dětmi do tří let. Ve Žďáře schůzky nazvali Knihánek aneb Neplechy mezi řádky.

„I když u nás běžně a již dlouhodobě pořádáme akce i pro tuto věkovou kategorii - mimo jiné Den pro dětskou knihu, tvořivé dílny či různá divadélka, takováto pravidelná setkávání tu zatím chyběla,“ podotkla Hošková.

Od dubna se konal Knihánek už dvakrát a pokaždé musely pořadatelky hodně zájemců odmítnout. „Přetlak je skutečně obrovský. Zvažujeme proto, že bychom počet setkání navýšily, ale jelikož jsme teprve na počátku projektu, zatím je to jen ve fázi úvah,“ konstatovala Kozlová s tím, že sestava účastníků není uzavřená a mění se.

Zapojí se ten, kdo se po zveřejnění termínu další schůzky stihne přihlásit mezi prvními. „Kapacita je deset osob, některé maminky ale přijdou se dvěma dětmi, takže je nakonec účastníků víc. Myslíme si, že takový počet je maximum, aby z toho všichni něco měli,“ líčí Kozlová.

Na akci se totiž setkají jak malé děti, co ještě nechodí, tak i tříletá batolata. Tomu je třeba přizpůsobit program, aby byla udržena během hodiny až hodiny a půl pozornost všech věkových skupin. Nechybí tedy jak říkanky, básničky a písničky, čtení, povídání nebo ukázka zajímavých knih, tak ani různé akčnější aktivity, kdy se děti mohou zapojit i pohybově.

I pro malé děti to má smysl

Přesto mnohé malé průzkumníky vedle organizovaných činností zajímají hodně i prostory knihovny, nabídka v regálech či dětský koutek s hračkami. „To ale vůbec nevadí. I fakt, že jsou děti v prostředí mezi knihami, je přínosný. Zvykají si na knihovnu, na nás knihovnice, a věříme, že až budou starší, bude tak pro ně zcela přirozené sem chodit,“ míní Kozlová.

Jako doma je na dětském oddělení například Nikola Šimurdová se svojí 2,5letou dcerou Adou. Do knihovny společně míří už zhruba od jejího jednoho roku. „Já i manžel rádi čteme, takže jsme ke knihám chtěli nějak nenásilně vést i dceru. Půjčovat si chodíme pravidelně, více méně každý týden,“ popsala Šimurdová.

14. května 2023

I pro takto malé děti mají podle ní návštěvy knihovny smysl. „Naše dcera knihy zná v podstatě od narození a musím říct, že se k nim chová hezky - prohlíží je, netrhá. Dokáže se s knížkou zabavit krásně i sama. V neposlední řadě je to i skvělá alternativa zábavy na cesty,“ vypočítává Šimurdová. Na dubnovém Knihánkovi byly obě poprvé a věří, že ne naposledy. Přínos vidí maminka Ady kromě zaměření i v tom, že dcera je v kontaktu s dalšími dětmi.

Schůzky navíc neslouží „jen“ dětem. „Rodičům představujeme, jaké dětské knihy u nás vlastně máme. Řada z nich se diví, jak široká ta nabídka je. Na dětském oddělení si lze navíc půjčit i zajímavé tituly o výchově, zdravé stravě, vývoji dítěte nebo třeba publikace s tipy na různé hry a aktivity s dětmi,“ podotkla Hošková. Součástí setkání mohou být občas i nějaké doplňkové přednášky a další činnosti cílené spíše na rodiče. Na dubnové schůzce šlo třeba o besedu s výživovou poradkyní.