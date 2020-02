Opomíjeného kiosku v Brodě se ujme živnostník roku, plánuje oživení parku

Vedení města vybíralo nájemce ze dvou uchazečů. „Přesvědčilo nás, že vybraný vítěz je zavedeným sociálním podnikem, který v Brodě zaměstnává výhradně zdravotně znevýhodněné spoluobčany,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal.



Svou roli sehrály i nedávné zkušenosti. Josef Švec měl kiosek v pronájmu už koncem roku v období adventu a Vánoc. Tehdy před něj postavil jurtu a kávu nabízel ve vyhřátém stanu. U obyvatel města se to setkalo s nadšením.

V podobném duchu by měla nově upravená část brodského parku ožívat i v letošním roce. „Chtěl bych ve spolupráci s městem zkusit, co celý tento prostor snese a umožní,“ říká Josef Švec.

Kávě a její přípravě se věnuje už téměř dvě desetiletí. V Itálii prošel kurzem baristy, před zhruba šesti lety si s partnerkou otevřel kavárnu v Havlíčkově Brodě naproti autobusovému nádraží. V ní zaměstnává lidi se zdravotním handicapem.

Zaměří se na zdravější pokrmy, žádné párky v rohlíku a cukrátka

Kiosek v parku a jeho okolí by chtěl výrazně oživit. Plánuje tam prodávat nejen kávu, ale také třeba bagety z vlastního pečiva či jednodušší, zdravější pokrmy.

„Nechceme tu mít žádné párky v rohlíku nebo cukrátka. Je to blízko škol, tak aby děti měly něco zdravějšího,“ dodává Švec.

Ve druhé polovině roku by chtěl do kiosku dovážet produkty z vlastní zdravé kuchyně. Tu před nedávnem začal budovat v Rolnickém domě mezi železničním a autobusovým nádražím. V provozu by měla být od září.

V prostoru nově upraveného parku chce Josef Švec rovněž pořádat různé kulturní a společenské akce. V hlavě nosí například nápady na zřízení menšího pódia pod hrází rybníka Hastrman, v malém amfiteátru by se mu líbilo třeba i občasné promítání filmů, takové malé letní kino. Spolupracovat chce s Klubem Oko.

„To nejdůležitější je nalákat sem lidi. Jinak se kiosek nemůže uživit. Pokud se tu ale bude něco konat, lidé sem přijdou,“ tvrdí kavárník.

Nájemné je jen symbolické, činí pouhé čtyři tisíce korun za rok

Jeho vize u radních uspěla i přes to, že město na pronájmu kiosku takřka nic nevydělá. Roční nájemné činí pouhé čtyři tisíce korun.

„Je spíše symbolické. Ale více než o zisk nám po těžkostech s hledáním vhodného nájemce šlo o to, aby zařízení bylo v provozu a něco obyvatelům města nabídlo,“ vysvětlil Stejskal.

Švec předpokládá, že by provoz kiosku zahájil v březnu. Podle představ města by měl být kiosek v provozu minimálně od dubna do října i při kulturních a společenských akcích v parku. Smlouva by měla být na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

O přesném znění smlouvy ale chce Švec s představiteli města ještě jednat. Jednu základní věc by totiž chtěl upravit. „Chtěl bych se starat i o toalety, které jsou v budově kiosku,“ překvapil.



Právě na nutnosti, aby se nájemce kiosku staral i o chod nových veřejných toalet, totiž hledání provozovatele několikrát ztroskotalo. Pro uchazeče by to byla práce i problémy navíc. Radnice proto toalety z podmínek výběrového řízení vyškrtla. Pro veřejnost je otevírají strážníci městské policie, údržbu zajišťují technické služby.

Vzhled toalet jde vždy za provozovatelem podniku, říká Švec

„V gastronomii dělám spoustu let a vím, že vzhled toalet jde vždy za provozovatelem podniku, ať už se o ně stará kdokoli. Chtěl bych, aby to opravdu byl jeden provoz, včetně toalet,“ vysvětluje Švec.

Novou dřevěnou budovu sloužící jako zázemí pro správce parku, toalety a kiosek nechalo město pod hrází rybníka Hastrman vybudovat při rekonstrukci této části parku. Úpravy se týkaly celkově zhruba čtyř tisíc metrů čtverečních a přišly celkem na 24 milionů korun. Prostory se otevřely loni v půlce června.

Od té doby se radnice snažila sehnat provozovatele kiosku. Výběrové řízení vyhlašovala opakovaně, hned do třech soutěží se nikdo nepřihlásil. Několikrát se upravovaly soutěžní podmínky.

Oproti očekávání se v loňské letní sezoně občerstvení vůbec neotevřelo a čím dál víc se začala vůči postupu radnice ozývat silná kritika. Dojem napravil až vydařený advent a improvizovaná kavárna v jurtě.