Zmodernizované kino Vesmír má méně sedadel, ale u filmu se dá i ležet

8:42

Poležet si v kině při sledování filmu? To teď mohou zažít návštěvníci kina Vesmír v Pelhřimově, a to díky novým pololehátkům, která v hledišti přibyla k již tradičním křeslům. Není to však jediná změna. Kino má za sebou modernizaci za čtyři miliony korun.