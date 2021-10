Mezizubní kartáčky z Pelhřimova získaly další prestižní mezinárodní ceny

Oceněné výrobky navazují podle obchodní ředitelky společnosti Šárky Zbrojkové na již cenami ověnčený zubní kartáček Spokar X. Autorem obou výrobků je přední český designér Petr Novague, s nímž firma dlouhodobě spolupracuje na vzhledu svých produktů. Při návrhu autor vycházel především z požadavků na tvar držadla.

„Cílem bylo navrhnout takový tvar, který umožní pohodlné držení a přesnou kontrolu při čištění všech mezizubních prostorů. Držadlo s průřezem ve tvaru písmene X se snadno a pohodlně uchopí a lze jej přitom pootočit do jakékoli polohy tak, aby byl přístup do mezizubního prostoru co nejsnazší,“ popsala Šárka Zbrojková.

Porota soutěže ocenila i balení těchto kartáčků. „Papírová krabička s vnitřní fixační vložkou zaručuje ochranu kartáčků při přepravě a skladování. Poté, co krabička splní svoji úlohu, lze ji snadno recyklovat,“ doplňuje obchodní ředitelka.



Kartáčky jsou nabízeny ve čtyřech velikostech. Kromě jejich šesti kusů obsahuje každé balení také plastovou krytku, která slouží pro ochranu vláken.



Pelhřimovská firma získala již v minulosti několik mezinárodních designových ocenění, například za plochý štětec nebo za uklízecí sadu.