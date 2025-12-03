Letošní hokejová sezona ještě ani není ve své polovině, přesto se v posledních týdnech víc než kdy jindy skloňuje slovo baráž. Důvodem je iniciativa, která vznikla díky Spolku za přímý postup do Extraligy, a která nese výmluvný název Stop baráži!
Její autoři požadují po Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) nejen úplné zrušení baráže, ale dokonce zavedení přímého postupu do extraligy již v aktuálním ročníku 2025/2026.
„První liga upadá do marnosti a bezmoci. K čemu jsou akce typu „Pojď hrát hokej“, když dětem pak chybí motivace dostat se do extraligy ve svém mateřském klubu? “ ptá se zlínský podnikatel Robert Háp, který je předsedou výše zmiňovaného spolku. „Baráž je jako maraton, kde jeden závodník běží od startu, a druhý čeká až na 42. kilometru, aby se k němu přidal,“ popisuje situaci, kterou si loni vyzkoušela i jihlavská Dukla.
Zatímco její hráči museli absolvovat náročné play off první ligy, aby se do baráže dostali, Olomouc, coby nejhorší tým extraligy, měla spoustu času nabrat síly na boj o udržení. Podle toho potom bitva na ledě vypadala, odpočatí Hanáci převálcovali Duklu 4:0 na zápasy a setrvání v elitní soutěži uhájili.
O neférovosti celého systému se v českém hokejovém prostředí hovoří už celé roky, přičemž extraliga jiný připustit nechce a první liga bez dobré vůle APK LH prakticky nemá šanci na úspěch. A to ani ve chvíli, kdy se k iniciativě připojuje jeden prvoligový klub za druhým. Včetně obou zástupců Vysočiny.
Připomínky ke kvalitě neobstojí
V Moravských Budějovicích, kde má svůj prozatímní azyl Horácká Slavia Třebíč, se transparent s nápisem Stop baráži! objevil při utkání se Zlínem.
„My to podporujeme, protože záležitost baráží je skutečně sportovně nespravedlivá,“ vysvětluje šéf třebíčského klubu Martin Svoboda. „Prostě by se mělo vytvořit daleko lepší konkurenční prostředí. A připomínky typu, že tým, který přijde zespodu, nebude mít extraligové kvality, podle mě neobstojí. Nemyslím si, že by byl mančaft z první ligy o tolik horší než poslední z extraligy,“ dodává.
Tomu, že by ke změně mohlo dojít už v letošní sezoně, ale Svoboda nevěří. „Vedení hokeje, ať už jednotlivých soutěží, či lidi na svazu by se měli chytit za nos a říct: hele, dost, jdeme to otevřít. Ale to je podle mě reálný nejdřív od další sezony,“ myslí si šéf třebíčského hokeje.
A podobně to ostatně vidí i majitel Dukly Jihlava Slavomír Pavlíček. Ten se od samotného začátku, kdy klub z krajského města Vysočiny letos v létě koupil, netají plány na co nejrychlejší postup do nejvyšší české ligy. Zvlášť nyní, kdy má Jihlava reprezentativní zázemí v podobě nové Horácké arény a Pavlíčkův klub je všeobecně považován za hlavního favorita soutěže.
Na otázku, zda si vlastník Dukly myslí, že má iniciativa Stop baráži! šanci na úspěch už ve stávající sezoně, reagoval nejprve hlasitým smíchem, aby vzápětí dodal: „Rozhodně to nějaký tlak na APK dělá, ale… Já jsem realista, což znamená, že počítám, že si postup budeme muset vybojovat sami. Tím myslím, že budeme muset vyhrát Maxa ligu a potom smáznout i Litvínov. Tedy zatím je poslední Litvínov.“
Žádná změna na obzoru
Každopádně společné vyjádření klubů vyvrcholilo 24. listopadu, kdy na adresu APK směřovala oficiální žádost o zrušení systému baráže a zavedení přímého postupu a sestupu mezi zmiňovanými hokejovými ligami. Veřejná odpověď přišla o čtyři dny později.
„Extraligové kluby musí již nyní předeslat, že nehodlají ani nemohou měnit herní řád a systém soutěže probíhající sezony. Partnery pro budoucí jednání v otázce prostupnosti soutěží pro nás zůstávají Český svaz ledního hokeje jako řídící orgán Maxa ligy a Sdružení prvoligových klubů, nikoliv další spolek či iniciativa,“ stojí mimo jiné ve stanovisku APK. „Preferujeme ovšem konstruktivní dialog a věcnou argumentaci před mediálními výstupy, které často postrádají komplexní pohled na danou problematiku.“
Optimista může ve zveřejněné reakci hledat další týdny, měsíce a zřejmě i roky nadějí na změnu, pesimista se naopak zřejmě jenom znovu utvrdí v tom, že k žádné zlomové dohodě ani tentokrát nedojde. Postup do nejvyšší soutěže tedy nejspíš dál zůstane pouze v sekci náhody, štěstí a zázraky.