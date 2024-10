„I MHD má ke dni zadečků co říci.“ Příspěvek s ženou na zastávce schytal kritiku

„Mezinárodní den zadečků. I MHD k tomu má co říci,“ uvedlo ve čtvrtek Sdružení dopravních podniků ČR na Facebooku v příspěvku se snímkem mladé ženy focené zezadu. Zaslal jej v rámci letní fotovýzvy řidič Dopravního podniku města Jihlavy, který je na Facebooku znám pod přezdívkou Jarda Dobrozlák Matějka.

„Napište nám do soukromé zprávy adresu, na kterou si přejete poslat odměnu. Shodli jsme se, že i když nejste mezi výherci, určitě si ji za mimořádnou kreativitu zasloužíte,“ informovalo sdružení řidiče o dodatečné odměně v soutěži, při níž měli příznivci sdružení posílat snímky s tematikou letního cestování MHD.

Příspěvek však v komentářích sklidil velkou kritiku. „Milé administrátorky, jak by bylo vám, kdybyste zjistily, že si váš zadek na ulici fotí nějaký creepy guy (příšerný chlap – pozn. red.) a že ta fotka pak visí na netu, kde nad tím slintají další creepy guys, navíc ten první creepy guy za to dostane ještě jakousi cenu? Děkuji za odpověď,“ napsala uživatelka Hana D. Lehečková.

„To je šílený! Zajímalo by mě, jestli by jim to připadalo taky tak vtipný, kdyby někdo takhle na zastávce fotil jejich dceru... (Navíc postava na fotce působí opravdu spíš jako velmi mladá žena až dívka). Strašný,“ přidala se Lenka Chalupníčková.

Administrátorky profilu brzy přišly s omluvou, příspěvek navíc z Facebooku stáhly. „Omlouváme se za příspěvek, který mnoha lidem mohl připadat nekorektní. Budeme si dávat příště větší pozor,“ sdělily.

Kritizovaný příspěvek však mezitím zkopírovali další uživatelé. „Fotografii nám zaslal náš fanoušek v rámci naší fotovýzvy, kterou čas od času zveřejníme. Tento snímek jsme zveřejnili včera. Po kritice, oprávněné kritice, jsme snímek stáhli. Uznáváme, že to nebylo vhodné,“ uvedla Linda Hailichová, mluvčí Sdružení dopravních podniků ČR. Zájmová organizace sdružuje dopravní podniky z celé republiky a společnosti, které produkují výrobky či poskytují služby potřebné pro zajištění MHD.

Vtípek, který vydali později, říká řidič

Tomu, že se fotografie objevila na sociální síti v tomto kontextu, se řidič jihlavské MHD Matějka podivil. „Fotku jsem nefotil já, nikde se k autorství nehlásím, je to z Facebooku mého kolegy, který mi to poslal, já si to od něj stáhl a na výzvu té facebookové soutěže Sdružení dopravních podniků poslal,“ řekl iDNES.cz Matějka.

„Mně se líbila holka u označníku, neboť jsem čistý heterosexuál a nestydím se za to, tak jsem jim to jako vtípek poslal. Že to Sdružení dopravních podniků zveřejnilo na den zadečků až o několik měsíců později, za to já nemůžu. Myslím, že to brali také jako vtípek - navíc byl den zadečků a takových fotek po internetu běhalo a určitě tím nic zlého nezamýšleli, stejně jako já,“ vysvětluje s údivem, že takovou fotografii považují lidé za skandální, zatímco na internetu a v médiích se podle něj běžně vyskytují záběry, které si zaslouží mnohem větší pohoršení.

Ředitel Dopravního podniku města Jihlavy, která Matějku zaměstnává, se od snímku distancoval. „My, jako společnost, jsme to neorganizovali, žádnou fotku jsme tam nedávali,“ uvedl Radim Rovner. „Byla to soukromá aktivita člověka na Facebooku. Na rovinu, já ani netuším, jestli to fotil v práci, nebo ve svém osobním volnu. Spojovat tuto aktivitu s Dopravním podnikem je za mě blbost.“

Matějky se zastal. „Je to člověk, který zrovna tento týden vedl exkurze dětí ze třetí třídy, které mu nadšeně tleskaly a recitovaly, jak mají v MHD označit lístek, aby rodičům nepřidělávaly starosti a správně to odbavily,“ chválil svého zaměstnance. „Kdyby jedno z těch dětí chtělo dělat tohle hrozné povolání řidiče MHD, tak budu šťastný. Je to navíc letitý zaměstnanec, který zaškoluje řidiče na trolejbus. Sociálními sítěmi žije, ale je to jeho osobní život, v osobním volnu, do kterého nemůžu zasahovat.“

Rovner však celou záležitost nechce zlehčovat. „Chyba je asi v komunikaci Sdružení dopravních podniků směrem k Mezinárodnímu dni zadečků. To beru, že někoho může rozlítit,“ uznal Rovner. „Za mě je fér říct: Omlouváme se té konkrétní slečně, která je na fotce. Ale omluvu sdružení zveřejnilo. Tím bych to celé uzavřel, protože zrovna o toho člověka bych nerad přišel,“ dodal.