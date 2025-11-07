„Naším zájmem je, aby lidé, kteří už byli na adventních trzích v Olomouci nebo v Českých Budějovicích, si letos vybrali Jihlavu,“ říká ředitelka Brány Jihlavy Soňa Krátká.
Vánoční trhy v Jihlavě v minulých letech
Na Masarykově náměstí se mohou zájemci těšit nejen na jarmark a adventní vesničku, ale také na oblíbené vyhlídkové kolo, vánoční vláček a trolejbus, zvoničku, Ježíškovu poštu, iglú či slaměný betlém. O víkendu se výrazně rozroste nabídka pochutin. Nejzářivějšími hvězdami na hlavním pódiu budou kapely Monkey Business, Ready Kirken nebo Mňága a Žďorp.
Kdy jsou vánoční trhy v Jihlavě
- 30. listopadu až 31. prosince 2025
- Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v Jihlavě se za přítomnosti primátora Petra Ryšky uskuteční 30. listopadu v 16.45 hodin. Letošním vánočním stromem bude přibližně 12 metrů vysoká jedle bělokorá, kterou Jihlavě věnuje rodina Ryšánkových z Vystrkova u Humpolce.
- Současně s vánočním stromem se rozsvítí také tisíce nových světýlek na pouličních závěsech. Na sloupech veřejného osvětlení se poprvé rozzáří motiv ježka, který provází aktivity Brány Jihlavy od léta 2024.
- Otevírací doba stánků adventního městečka je naplánována od 10 do 18 hodin. Stánky s občerstvením mohou zůstat otevřeny až do konce kulturního programu.
- Kolem morového sloupu bude stát tradiční kruhové kluziště, které bude otevřeno každý den až do 2. února 2026 a bude přístupné zdarma. Ve všední dny v dopoledních hodinách (9 - 12 hodin) bude bruslení vyhrazeno pro školy. O víkendech od 9 do 10 hodiny bude kluziště vyhrazenou čistě začátečníkům. Týká se malých dětí s bruslícím doprovodem, nebo i dospělých, kteří se chtějí naučit bruslit.
- Každou neděli se na obřím adventním svícnu rozsvítí jedna svíčka.
Program vánočních trhů v Jihlavě
- V blízkém okolí kruhového kluziště vznikne adventní vesnička, jarmark se stánky regionálních výrobců. O víkendu bude posílena o další stánky před prodejnou TETA drogerie. V rámci adventního jarmarku si návštěvníci pochutnají například na kapřích dobrotách, pečených kaštanech, langoších, klobásách, jitrnicích či domácích polévkách.
- Na Masarykově náměstí nebude ani letos chybět slaměný betlém, Ježíškova pošta, zvonička, vyhlídkové kolo, historický kolotoč ani ledové sochy, které k Jihlavě už neodmyslitelně patří a vyrostou zde každou adventní neděli.
- Masarykovo náměstí bude každý týden od středy do neděle žít bohatým kulturním programem. Brána Jihlavy letos nabídne návštěvníkům směsici vystoupení: na hlavním pódiu se vystřídají kapely zvučných jmen jako Monkey Business, Mňága a Žďorp, Ready Kirken či Vypsaná Fixa. Vystoupí zde však také lokální kapely jako XIII. století, China Blue či Zatrestband. Nebudou chybět ale ani dechové koncerty či pop-country hudba.
- A co by byly jihlavské trhy bez Iglú? I letos se v něm budou moct návštěvníci ohřát a občerstvit. Navíc zde v pondělí a úterý poběží smyčka krátkých pohádek pro děti. Pro nejmenší návštěvníky jsou dále připravena divadelní představení a dospělé publikum ve svých stand-up vystoupení pobaví Ester Kočičková, Tomáš Matonoha či Lukáš Pavlásek.
Novinky vánočních trhů v Jihlavě
- Na Masarykově náměstí přibude 42 světel se znakem ježka. Nové osvětlení bude v ulicích Matky Boží, Benešova, Palackého a Komenského - každá ulice získá svůj vlastní motiv. „Do ulic umístíme nové světelné sochy a nabídneme tak další místa pro stylové vánoční fotografie,“ uvedl náměstek primátora Richard Šedivý.
- Další novinkou letošních Vánoc je interaktivní světelná instalace v parku Gustava Mahlera, která se promění v hudební a světelný zážitek pod širým nebem. „Park Gustava Mahlera doslova ožije hudbou. Zákoutí s tímto jihlavským hudebním velikánem dozdobí světelná instalace v podobě hudebních nástrojů a parkem se bude linout i Mahlerova symfonie,“ popisuje Jaroslav Štěpánek, vedoucí produkce Brány Jihlavy.
- Adventní nabídku letos rozšíří také scénická komentovaná prohlídka po hlavních památkách Jihlavy, která propojí historické příběhy města a hlavní tradice Vánoc. Kostýmovaná postava městského ponocného provede zájemce od jihlavského podzemí, přes kostel sv. Jakuba, kolem Stříbrného domu, Domu Gustava Mahlera, přes hradební parkán, kolem brány Matky Boží až do parku Gustava Mahlera. Kapacita procházek bude 35 osob a budou se konat každou prosincovou neděli v 17 hodin. Cena prohlídky je pro dospělého 120, pro děti 70 korun.
- Vánoční vláček letos vyjede v novém kabátu, nabídne i větší kapacitu a delší trať. Tak, aby si hosté výjimečnou projížďku opravdu užili.
- Víkend 5. - 7. prosince bude v Jihlavě patřit čertům. Jihlavské podzemí zde pořádá už 21. ročník Pekla v podzemí, letos v nových kostýmech, s tématickým fotokoutkem před vstupem do podzemí a pekelnou váhou.
- V sobotu 6. prosince pak Jihlavu poprvé navštíví krampusáci ze skupiny Krampus Vysočina. V 17 hodin projdou ulici Matky Boží až na náměstí, kde je zkrotí Mikuláš. „Chtěli jsme příznivcům krampusů dopřát, aby zažili v Jihlavě to, co je ve světě poměrně oblíbené. Nebudou tam sice ohně nebo pálící auta - tak daleko jsme v centru historického města nešli - ale kdo má chuť a odvahu, zažije průvod pekelníků v plné parádě,“ říká ředitelka Brány Jihlava Soňa Krátká.
Vybrané doprovodné akce Brány Jihlavy
- Turistické informační centrum nabídne během adventu Ježíškovu poštu, vánoční merch #DoJihlavy a nedělní tvořivé dílny. Během všedních dnů bude provoz standardně v ulici Matky Boží 22, o víkendu se TIC se svojí nabídkou aktivit a merche přesune do iglú na Masarykově náměstí. V ulici Matky Boží budou ve volných výlohách nainstalovány ze zhlédnutí betlémy.
- Dům Gustava Mahlera si nachytal výstavu s názvem Cesta příběhem. Výstava představí díla známých jmen naivního umění. Vernisáž se uskuteční 9. prosince v 17 hodin a výstava potrvá až do 8. února.
- V sobotu 13. prosince je od 16 hodin na programu zpívání starobylých koled za doprovodu tradičních jihlavských skřipek s Matějem Kolářem. Ve Stříbrném domě se 29. prosince rozezní francouzské šansony v podání zpěvačky Sylvie Bee a hudebního doprovodu klavíristy Václava Kramáře a violoncellisty Jana Zlámala.
Kde zaparkovat a jak se na trhy dostat
- Jako ideální volba se nabízí parkování přímo na Masarykově náměstí - ať už v horní části před poštou, nebo v dolní části od ulice Matky Boží k hotelu Zlatá hvězda. Jedná se o centrální zónu oblast 01, s oranžovým režimem pro návštěvníky. V pracovní dny od 8 do 16 hodin je sazba 30 korun za hodinu, mimo tento hlavní čas, večer, v noci a o víkendu je sazba 20 korun za hodinu. Maximální platba za 24 hodin je 150 korun. V neděli a o státních svátcích je parkování v oranžovém režimu zdarma.
- Kryté parkoviště v docházkové vzdálenosti nabízí garáže nákupního centra Citypark Jihlava. Ve všední den jsou první 3 hodiny zdarma, o víkendu až 5 hodin zdarma. Každá další hodina je za 20 korun. Kryté parkoviště pro 740 aut je k dispozici od 7:00 do 22:15. K dispozici jsou i dva stojany pro dobíjení elektromobilů. Cesta na horní část Masarykova náměstí zabere přibližně pět minut.
- Z autobusového nádraží se na Masarykovo náměstí dostanete pěšky přibližně za dvacet minut, možnost je také využít MHD. V případě příjezdu vlakem na hlavní nádraží je potřeba využít MHD.