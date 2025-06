„Zahájení provozu není jedna akce. Je to série akcí, kterou jsme si definovali prostorem zhruba tří měsíců. A vnímáme zahájení provozu jako opravdu kontinuální řadu několika akcí, které pokryjí pokud možno co nejširší cílovou skupinu a budou pro velké množství lidí,“ uvedl Bedřich Musil, mluvčí servisní organizace Horácká multifunkční aréna. „Tak, aby si tam každý našel opravdu tu svoji. A mohl se na ní přijít podívat.“

Vše začne hokejem

První zápas, který by se měl v Horácké aréně odehrát, je podle plánů jednatele Dukly Jihlava, utkání proti zlínským Beranům 25. října. „Hokej bude ten, kdo ve své podstatě otevře arénu. A je to asi tak v pořádku, protože to bude ten nejčastější vystupující v tom provozu,“ doplnil Musil.

Slavnostní ceremoniál, který bývá nejčastěji skloňován v dotazech médiích, se uskuteční 8. listopadu. „My budeme opravdu rádi, když se nebude mluvit pouze o tomto jediném datu. A o této jediné akci,“ požádal Musil.

Grand Opening se nebude odehrávat pouze uvnitř arény, ale také v jejím nejbližším okolí. „Opanuje celý prostor, diváky přivítá už venku živou produkcí a spoustou vystoupení. To znamená, nebudeme se soustředit jenom do vnitřku arény, ale budeme své úsilí a pozornost věnovat i okolí,“ uvedl Musil. „Chceme, aby od samého začátku byla aréna vnímána jako prostor, který dává život nejen tomu, co je uvnitř, ale i svému okolí.“

Do prodeje podle jednatele Horácké multifunkční arény Martina Lindovského půjde přibližně 4000 vstupenek. Kdo však nesežene lístky, může dění v aréně sledovat na velkoplošné obrazovce před halou.

Hlavní hudební hvězda zůstává překvapením

Nejzářivější hvězdou slavnostního otevření podle provozovatele Horácké Arény nebude jeden konkrétní vystupující, ale celá stavba. „Chceme předvést arénu v rámci slavnostního ceremoniálu v plné kráse, ve všem, co ona umí. Po technické stránce, i po stránce komfortu. A toho, co dává a bude dávat svým návštěvníkům,“ prozradil Musil.

Co se dále chystá v Horácké aréně Listopad Exhibiční hokejový zápas Old Boys Dukly Jihlava s armádním výběrem

Tématické a rodinné dny

Dny otevřených dveří a komentované víkendové prohlídky

Večerní párty na ledě a DJ Prosinec Mikulášská nadílka na ledě

Turnaj o pohár hejtmana

29. ročník Jihlavského ježka

Den otevřených dveří pro školy

Vánoce v Aréně - pohádkové bruslení s pohádkou Leden Novoroční karneval na ledě

3. ledna – muzikál Popelka

Přáním pořadatelů je na jednom místě nabídnout to nejlepší z Jihlavy. Své vystoupení zde budou mít Horácké divadlo, základní umělecká škola, seskupení Hotch Potch, Nart Dance či Street Busters.

„Budou tam dvě zásadní jihlavské kapely, které se promítly v historii posledních desítky let do českých hudebních cen a do různých hubebních žebříčků,“ zmínil Musil účast hudebních skupin XIII. století a Pio Squad. „Jsme strašně rádi, že součástí bude i největší akrobatická skupina v České republice: Losers Cirque Company,“ doplnil Musil.

Hlavní hudební jméno však zatím zůstává zakryto. „Bohužel vám ho v tuto chvíli nemůžeme říct. A není to o tom, že bychom nechtěli. Ale máme limit od managementu tohoto vystupujícího. A musíme dodržet určitá jejich přání a regule,“ vysvětlil Musil s tím, že jméno vystupujícího prozradí pořadatelé v průběhu července. „Ale i tak vám můžeme slíbit desítky vystupujících a velmi zajímavě pojatou show, která se bude odehrávat nejen na jednom pódiu,“ slíbil Musil.

První samostatný koncert bude mít v Horácké aréně dvojice Jiří Krhut – Štěpán Kozub s jejich kapelou. Vystoupí 26. listopadu. „Je to koncert pro široké spektrum diváků,“ věří Musil. „Je to koncert, který Vysočina ještě nezažila a nepřivítala. V žádném jiném prostoru na Vysočině tito dva velmi originální a skvělí interpreti nezahráli.“