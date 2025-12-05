Žáci na jarmarku sami vařili, pekli i prodávali. Shání peníze na charitu

  16:26,  aktualizováno  16:26
Hranolky, burgery, kebab, káva, zákusky či palačinky voněly areálem Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou. Do tradičního Dobročinného adventního jarmarku se zapojila řada studentů obou škol. Cílem opět bylo vybrat co nejvíc peněz na dobrou věc.
Dobročinný adventní jarmark ve Žďáře nad Sázavou se odehrál pod taktovkou...
Dalších 11 fotografií v galerii

Dobročinný adventní jarmark ve Žďáře nad Sázavou se odehrál pod taktovkou studentů gymnázia a gastronomické školy. Studenti sami připravili a prodávali zboží, nejčastěji pochutiny. Výtěžek z akce půjde na charitu. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Už loni byli žáci, jejich rodiny a zaměstnanci škol velmi úspěšní prodejci. Výtěžek na charitu činil téměř 120 tisíc korun. Sumu by pořadatelé rádi pokořili. „Mezi stánky panuje podle mě taková hezká zdravá soutěživost - každý se samozřejmě snaží vybrat maximum. Hlavní je ale skvělý vnitřní pocit, který nám tohle zapojení přináší,“ popsal Ondřej Mikišek, student oktávy Biskupského gymnázia.

Ten ve stánku, ještě s kamarády Majdou a Honzou, nabízí kebab a hranolky. „Je to jídlo, které máme naučené a propracované, dělali jsme ho už loni. Používáme kvalitní kebab mašinku, tu jsem vyráběl s mým tátou,“ pochlubil se student.

Dobročinný adventní jarmark ve Žďáře nad Sázavou se odehrál pod taktovkou studentů gymnázia a gastronomické školy. Studenti sami připravili a prodávali zboží, nejčastěji pochutiny. Výtěžek z akce půjde na charitu.
Dobročinný adventní jarmark ve Žďáře nad Sázavou se odehrál pod taktovkou studentů gymnázia a gastronomické školy. Studenti sami připravili a prodávali zboží, nejčastěji pochutiny. Výtěžek z akce půjde na charitu.
Dobročinný adventní jarmark ve Žďáře nad Sázavou se odehrál pod taktovkou studentů gymnázia a gastronomické školy. Studenti sami připravili a prodávali zboží, nejčastěji pochutiny. Výtěžek z akce půjde na charitu.
Dobročinný adventní jarmark ve Žďáře nad Sázavou se odehrál pod taktovkou studentů gymnázia a gastronomické školy. Studenti sami připravili a prodávali zboží, nejčastěji pochutiny. Výtěžek z akce půjde na charitu.
12 fotografií

K pokrmu servíruje jeho tým ještě zeleninový salát, samozřejmě také domácí výroby - z mrkve a červeného a bílého zelí. „Volitelná je i cibulka a okurka,“ přiblížil Mikišek.

Mnozí studenti jsou „mazáci“ a akce se neúčastní zdaleka poprvé. „Poslední dva roky děláme kebab, předtím to byly palačinky. A když jsme neměli nápad na jídlo, nabízeli jsme alespoň kakao,“ zmínili studenti.

Fajn akce, která stmelí kolektivy

Krom dobročinnosti je totiž důležitý také komunitní přesah jarmarku. „Beru to i jako fajn vánoční akci, kde se více stmelí zapojené třídy. Všichni se podporujeme, pomáháme si, jsme prostě na jedné lodi,“ řekl Mikišek.

To potvrzují i jeho kolegové ze 4. B z nedalekého stánku, kde se servírují hranolky. „Mně osobně celý jarmark baví - je tu hezká atmosféra, navíc sháníme peníze na dobrou věc,“ popsala prodejkyně Adéla, která je v kiosku s kolegou Riccardem. V nabídce mají hranolky s omáčkami za 40 korun. „Cena je nastavená tak, aby to bylo dostupné pro všechny,“ dodal Riccardo.

Na jarmarku ale nebylo k dostání pouze jídlo. Žáci prodávali rovněž rukodělné výrobky všeho druhu, takže lidé mohli pořídit třeba dárky na Vánoce. Nechyběl ani doprovodný program - mimo jiné živá hudba, vánoční focení v profesionálním ateliéru, barmanská show, tvořivé dílny, dětské kino nebo opékání klobás na ohni.

„Letos putuje výtěžek z akce na podporu rodin v tíživé životní situaci, na péči o děti se srpkovitou anémií v Ugandě a na rekonstrukci sociálního zařízení našich škol,“ vyjmenovala za organizační tým z obou škol Veronika Schwarzová. Se zbylými výrobky navštěvují pořadatelé zařízení pro seniory. „Dárky a koledami vždy vykouzlíme spoustu upřímných úsměvů,“ dodala Schwarzová.

Autor:
Vstoupit do diskuse