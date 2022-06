Jahodová sezona začala, zájem o samosběr i díky cenám rok od roku roste

„Samosběry jsme zahájili v roce 2019, a když to zhodnotím, tak rok od roku počet zájemců stoupá. Pokud totiž srovnáte ceny s e-shopy nebo běžnými řetězci, pořád je ta cena u nás poloviční, či spíše třetinová,“ míní Josef Čapek, majitel jahodárny u obce Kejžlice na Pelhřimovsku.

Navzdory rostoucím nákladům farma na letošní sezonu ceny nezvyšovala. Stejně jako loni si tak mohou lidé otrhat jeden kilogram jahod za 69 korun.

Plodů mají na kejžlické plantáži o rozloze bezmála 1,4 hektaru dostatek. „Postupně dozrávají, jsou pěkné a sladké. Kdyby byl takový každý začátek sezony, jsme spokojení. Netvoří se tu navíc zatím žádné velké fronty, lidé chodí průběžně. Požadované množství jahod si tu každý v klidu nasbírá,“ popsal farmář.

Sběrači podle něj nemusí mít obavy, že by nebylo zralých plodů ještě dost. „Lidé jsou často nejistí, když vidí některé trhané jahody, co se prodávají různě ve stáncích. Takové plody se obvykle sbírají s předstihem, mnohdy v cizině, a než se dostanou k zákazníkovi, trvá to i několik dní. Tím pádem se trhají ve fázi, kdy ještě nejsou dozrálé, a je to znát na vzhledu i chuti,“ sdělil Čapek.

Právě samosběr ale trhačům dává možnost vybrat si čerstvé ovoce, jež vypadá podle jejich představ. „Záleží na nich, jak zralý plod si utrhnou,“ dodal Čapek s tím, že by rádi měli otevřeno denně mezi 8 a 18 hodinou, samozřejmě podle počasí a množství ovoce.

I na samosběr je někde nutné se objednat

Na nedostatek zákazníků si nemohou stěžovat ani na Farmě Simandl v Jiraticích na Třebíčsku. S pěstováním jahod tam začali v roce 2019. Nyní obhospodařují plantáž o rozloze kolem půl hektaru. A ač se přes ni počátkem minulého týdne přehnaly kroupy, jahody byly poškozeny jen minimálně. „Sklizeň zatím vypadá slibně, předpokládáme slušnou úrodu,“ uvedl Jan Simandl, spolumajitel farmy.

Vybrané jahodové plantáže v kraji Ovocná školka Sobíňov (samosběr zahájí cca mezi 15. až 20. 6.)

Farma Simandl, Jiratice (samosběr zahájen, na objednání)

Jahody Třebíč, Nová Ves (samosběr zahájí zřejmě 15. 6.)

Jahody Svitálka, Petrkov u Havlíčkova Brodu (samosběr zahájen)

Farma Josef Čapek, Kejžlice (samosběr zahájen)

Jahody Šantrůček, Česká Bělá (samosběr zahájen)

Jahody Ondráček, Malochyně (samosběr zahájí cca v týdnu od 13. do 19. 6.)

Farma Rodiny Němcovy, Netín (samosběry cca od 20. 6.)

Samosběr tam začal už 6. června. Zájem je velký, mimo jiné i proto, že jiratická jahodárna je jedna z mála v regionu. „Lidé se musí na samosběr předem objednat přes formulář na našem webu. A vypsané termíny byly zatím vždy obratem rozebrány,“ zhodnotil Simandl.

Objednávkový systém praktikují, aby se nestalo, že bude na ploše přeplněno, a někdo nakonec nebude mít co sbírat. Lidé si proto zamluví ze stanoveného množství zralých jahod svůj díl a mají záruku, že ho na místě získají.

Sběrači, kteří se na samosběr ještě nevypravili, spěchat nemusí. Farmáři obvykle pěstují více odrůd jahodníku, takže plody jsou k dispozici postupně. „Máme několik odrůd, od těch nejranějších, které dozrávají nyní, až po pozdní, co teď ještě částečně kvetou. Jahody tak budou k dispozici tři až čtyři týdny,“ objasnil Simandl.

Cenu za samosběr museli pěstitelé kvůli zvyšujícím se vstupním nákladům mírně zvednout. Za kilo jahod sběrači zaplatí 65 korun, o pětikorunu víc než loni. Lze koupit i již natrhané jahody, a to za 90 korun za kilo. „Lidé už na to začali postupně přicházet, že existuje i takováto možnost, jak získat kvalitní a chutné jahody za rozumné peníze. A letos se k této variantě zřejmě přikloní více lidí i kvůli zdražování potravin,“ míní Simandl.

Stojí to za to, pochvalují si sběrači

První probírky dozrávajících plodů už mají za sebou na plantáži Lubomíra Šantrůčka u České Bělé na Havlíčkobrodsku, jež ke sklizni nabízí jahody ze zhruba 6,5 hektaru. Oficiální samosběry tam zahájili o víkendu.

„S úrodou to letos vypadá dobře, je dostatek vláhy a bylo i celkem dost sluníčka,“ přiblížil Lubomír Šantrůček s tím, že ceny zůstávají stejné jako minulou sezonu. Kilo červených plodů si u něj sběrači natrhají za 57 korun, již sklizené jahody se prodávají za 80 korun.

Jahody získané samosběrem přímo z plantáže si pochvaluje třeba rodina Černých ze Žďáru nad Sázavou. Ta si loni přivezla „úlovek“ právě z České Bělé. „Byly vynikající - chutné a voňavé. A hlavně úplně čerstvé. Letos bychom samosběr rádi využili opět,“ popsala Veronika Černá.

Rodina část plodů hned sní, část zužitkuje na výrobu marmelád. Kromě chuti i příznivé ceny je pro ni důležitý i fakt, že jde o plodinu od místních pěstitelů. „Ráda je podpořím a nebudu kupovat jahody, které jsou k nám dováženy kamiony třeba z Polska. Sehnat lokální výpěstky není vždy snadné - zabere to dost času i úsilí, ale výsledek stojí to za to,“ dodala Černá.