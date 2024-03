Studie dopadů a 14 miliard do dopravy, slibuje vláda před dostavbou Dukovan

Jedním z témat, o nichž se debatovalo, je příprava socioekonomické studie. Ta má z různých úhlů pohledu mapovat dopad dostavby nového jaderného zdroje na region Dukovan a jejich okolí, včetně těch negativních. Na starosti ji má Ivan Bartoš (Piráti), ministr pro místní rozvoj. Její finální výsledky budou známy na podzim.

„Dostavba Dukovan je velká příležitost pro Vysočinu. A abychom ji mohli maximálně využít, tak se na ni musíme důkladně připravit i s případnými negativními jevy, které by mohly nastat. Potřebujeme také vědět, co si vezme na svá bedra stát, co ČEZ, co bude zajišťovat kraj,“ řekla k pondělnímu setkání a k otázkám, které by mohly padnout, první náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová (Piráti).

Představitelé vlády na setkání potvrdili, že jsou připraveni vybrat v co nejbližším termínu dodavatele stavby nového bloku. „Jsme nyní v závěrečné fázi tendru,“ potvrdil premiér Fiala.

Ve hře jsou přitom již jen dva kandidáti: korejská společnost KHNP a francouzská EDF. Závazné nabídky podají společnosti na celkem čtyři reaktory – dva pro Dukovany, dva pro Temelín. To by mělo přinést finanční úsporu oproti stavbě pouze jednoho bloku, jak ukázaly předtím podané nezávazné návrhy.

„Zda to tak ale skutečně bude, ukáže až výsledek tendru,“ upozornil premiér. Dodal, že právě až na základě závazných nabídek se vláda rozhodne, pro kterou variantu počtu bloků se rozhodne.

Třetí uchazeč, severoamerická firma Westinghouse, do této etapy jednání už nepostoupila. Závazné nabídky podají společnosti na celkem čtyři reaktory. To by mělo přinést finanční úsporu až o 25 procent oproti stavbě pouze jednoho bloku.

Termín pro podání závazných nabídek byl stanoven na 15. dubna, přičemž ČEZ bude mít poté jeden a půl měsíce času na vyhodnocení nabídek. Jejich pořadí předá vládě, která rozhodne o dalším postupu. Se zahájením stavby se počítá kolem roku 2029 až 2030, se zprovozněním prvního reaktoru potom do konce roku 2036.

Představitelé vlády potvrdili, že jsou připraveni vybrat v co nejbližším termínu dodavatele stavby nového bloku. „Jde o opravdu mimořádně důležitý projekt,“ uvedl premiér Fiala s tím, že tendr na dodavatele stavby je nyní v závěrečné fázi. „Věřím, že v polovině letošního roku bude mít vláda možnost rozhodnout o vítězi. Máme dva uchazeče, kteří nyní pracují na vylepšení svých nabídek. Předpokládám také, že na konci května bude mít nový jaderný blok v Dukovanech i notifikaci ze strany Evropské unie,“ vyjádřil se Fiala.

Do přípravy dopravních tras půjde 14 miliard

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) také představil aktuální stav přípravy a financování infrastruktury a návozových tras nadměrných komponentů do Dukovan. Bez nových obchvatů nebo zpevněných mostů se Vysočina neobejde. Hlavní trasy by kromě silnice od Jihlavy na Třebíč měly vést i z dalších měst u dálnice D1. Jedna trasa povede z Velkého Meziříčí na Třebíč a druhá z Velké Bíteše k Náměšti nad Oslavou.

„Přestože jsme ještě nevyhlásili výsledky tendru a stavba se ještě ani zdaleka neblíží do fáze, kdy by měla začít, tak už jsme některé kroky udělali. Ten naprosto konkrétní příklad je, že vláda vyčlenila finanční prostředky na dopravní infrastrukturu na příštích deset let skoro ve výši 14 miliard korun,“ vyčíslil Fiala.

Vizualizace nového reaktoru v Dukovanech, jak si ho představuje francouzská společnost EDF.

„Pro Kraj Vysočina to znamená na trasy pro nadrozměrné komponenty tři miliardy korun a na návozové trasy pak jednu miliardu,“ upřesnil regionální čísla vysočinský hejtman Vítězslav Schrek (ODS).

Letos má Státní fond dopravní infrastruktury uvolnit 220 milionů korun na nové trasy potřebné pro dostavbu elektrárny. Z peněz od státu se má tento rok začít stavět například část obchvatu Jihlavy a obchvat města Brtnice.

Směrem k Dukovanům bude ještě potřeba na krajských silnicích vybudovat obchvaty Zašovic, Okříšek a Slavětic. V dalších letech je pak v plánu i obchvat Třebíče, jenž by měl patřit k vůbec nejnáročnějším dopravním stavbám.

Kvůli přepravě komponentů pro Dukovany musí vzniknout v některých úsecích i dočasné komunikace. Náklad po nich bude objíždět mosty u Štoků, Měšína a Velkého Beranova, kde by jinak neprojel. Až bude transport komponentů na staveniště jaderné elektrárny ukončen, budou tyto provizorní silnice zase odstraněny.

Zprůchodnění navržených a schválených tras pro přepravu těžkých a nadrozměrných dílů je podmínkou pro výstavbu jaderné elektrárny. Komponenty by měl vždy přepravovat nákladní vůz s vlekem, přičemž celková hmotnost soupravy by neměla přesáhnout 895 tun a její délka 53,2 metru.

„Jednáme o prodloužení elektrifikace kolejí nejen do Moravského Krumlova, ale až do Rakšic, což by umožnilo přímé napojení na vlečku, kterou mají Dukovany. Tím by se hodně odlehčilo silnicím, protože by některé materiály mohly jet po kolejích až do Dukovan,“ doplnil Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje.

Smlouvy o horkovodu do Brna podepsány

Předseda vlády Petr Fiala měl na Vysočině delší program. Ještě před jednáním v Třebíči navštívil elektrárnu Dukovany, kde podepsal strategické smlouvy o výstavbě horkovodu do Brna mezi společnostmi Teplárny Brno a ČEZ. Dodávky bezemisního tepla z elektrárny mají snížit závislost města na plynu. Příprava stavby horkovodu dlouhého asi 42 kilometrů má skončit již na jaře 2027, s dokončením a spuštěním provozu se pak počítá v topné sezoně 2030 až 2031.

„Horkovod využije energii ze stávajících bloků elektrárny, do budoucna se ale počítá i s napojením na nové bloky, které se zde vybudují,“ uvedl na tiskovém brífinku v Jaderné elektrárně Dukovany Fiala. Domácnosti podle něj díky horkovodu získají stabilnější a výhodnější cenu vytápění. „Vše navíc splňuje dnešní požadavky na udržitelnost, dekarbonizaci a čistou energii,“ dodal premiér.

Odhadované náklady na stavbu činí 19 miliard korun, dvě miliardy z toho investuje společnost ČEZ přímo v areálu dukovanské elektrárny.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Vysočině.