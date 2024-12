NeŠkola bude mít základnu ve Žďáru, stane se líhní IT odborníků

Plánované vzdělávací centrum jim nabídne netradiční způsob, jak mohou získat praxi a cenné zkušenosti v programování, kyberbezpečnosti nebo třeba v analytice. Inspirací byl úspěšně fungující projekt z Estonska, kam zástupci kraje vycestovali a blíže se tam s tímto systémem seznámili.

Záměr, který zatím nese pracovní název NeŠkola a s umístěním jeho základny se počítá ve Žďáře nad Sázavou, je určený pro zájemce v podstatě libovolného věku, kteří už ale získali maturitu.

Jedná se například o lidi, již z jakéhokoliv důvodu nedokončili studium na vysoké škole, případně jej nemají zájem ani absolvovat nebo „pouze“ chtějí získat nové praktické IT zkušenosti a později i práci. To by jim mohla NeŠkola umožnit díky propojení s partnery vzdělávacího centra.

„Uvažuje se o jednoletém, případně dvouletém zapojení do vývojových IT aktivit, které bude začínat každý rok – vždy v září, případně dle zájmu také v únoru. Únorový termín by tak mohl pomoci studentům, kteří odejdou z vysoké školy během prvního semestru,“ vysvětlil Jiří Běhounek, krajský radní pro oblast informatiky.

Doplnil, že spuštění pilotního ročníku je v ideálním případě v plánu na nadcházející školní rok, kdy by již mohla místa obsadit první desítka studentů.

Otázka případného školného ještě není úplně dořešená, podrobný rozpočet projektu je v přípravě. Předběžně se ale počítá s mírným regulačním školným.

Bez pedagogického vedení

A jak by „studium“ na NeŠkole mělo vypadat? Účastníci mají pracovat v malých týmech na zadáních, která připraví smluvní partneři. Této činnosti se ale budou věnovat spíše formou samostatného dovzdělávání nežli soustavného odborného dohledu.

„Příležitostně budou různé společné semináře nebo workshopy, avšak meritem studia bude práce bez pedagogického vedení, typicky s využitím veřejně dostupných zdrojů a případně informací od partnerů a dalších studentů,“ přiblížil Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky krajského úřadu.

Součástí získávání zkušeností bude podle něj také osvojování prezentačních technik a dovedností. „Absolvování projektu by mělo být v budoucnu osvědčeno takzvaným mikrocertifikátem,“ dodal Pavlinec.

NeŠkola, jež nebude fungovat jako klasické vzdělávací zařízení, nýbrž jako zapsaný spolek, najde zázemí na krajské Střední průmyslové škole (SPŠ) Žďár nad Sázavou, konkrétně v její budoucí vestavbě půdních prostor. Ty mají vzniknout v budově domova mládeže, přesněji nad jejím pravým křídlem ve směru ke gymnáziu.

„Nyní jsme ve fázi studie, která by měla být dokončena zhruba v březnu příštího roku. Následovat bude projekční příprava,“ popsal Jiří Straka, ředitel žďárské SPŠ. K zahájení stavby by tak podle jeho odhadů mohlo dojít přibližně do roka.

Samotný nábor by měl být dle vyjádření zástupců kraje, kteří jednají o spolupráci i s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, trochu překvapením. Klasické přijímačky ani pohovory ale studenti čekat nemají.

„Připravuje se online platforma, možná i hra, která by měla být prvním vstupním filtrem uchazečů. Následně je v plánu několikadenní letní bootcamp přímo ve Žďáře nad Sázavou, z nějž by měl vzejít finální seznam prvních studentů,“ upřesnila Eva Neuwirthová, mluvčí krajského úřadu.

Město projektu otevírá dveře

Velký zájem vedení města na spuštění provozu NeŠkoly dosvědčuje žďárský starosta Martin Mrkos. „Je to projekt, který vítáme, aktivně na něm s krajem pracujeme a do doby, než vzniknou odpovídající prostory na SPŠ, by mohly být v našich městských prostorech,“ řekl Mrkos s tím, že takové možnosti má město třeba v komplexu budov na Dolní ulici, kde sídlí Active – středisko volného času.

Žďár by měl být společně s krajem rovněž zakládajícím členem nového spolku. Ostatně zaměření budoucího vzdělávacího centra podle Mrkose i zapadá do dlouhodobého úsilí radnice vytvořit ze Žďáru město, jehož ekonomický rozvoj bude stát na firmách a společnostech – ať již současných, nebo i zcela nových, které jsou zaměřeny na inovace a technologický progres. Vedení Žďáru vítá podniky, jež budou generovat takzvanou přidanou hodnotu práce.

„A to buď tím, že budou mít vysoký podíl výzkumu, vývoje a designu, anebo se budou zaměřovat na postprodejní služby a servis. Vychází to vše z toho, co má město Žďár propsáno ve své DNA. Město ‚inženýrů‘, tedy technicky vzdělaných a zručných lidí, a řady technologických firem,“ okomentoval starosta. A právě k tomu by mělo dle jeho slov fungování NeŠkoly skrze vzdělávání přispět.

Práci nabízí rychle

„Jsem velice rád a oceňuji, že kraj vyslyšel přání Žďáru, aby nějaká krajská organizace či projekt byly etablovány v našem městě. Nepotřebujeme krajská muzea, knihovny, galerie, my potřebujeme něco, co podpoří rozvoj města – a to jsou vzdělaní lidé, technologické společnosti, inovace,“ shrnul Mrkos.

A že jsou odborníci v oboru programování, automatizace a z dalších souvisejících oblastí IT v regionu třeba, potvrzuje například Tomáš Vránek, Podnikatel Kraje Vysočina roku 2019, jenž stojí v čele žďárské společnosti ICE Industrial Services. Ta se zabývá automatizací průmyslu a stavebnictví.

„Potřebovali bychom tak zhruba dvacet nových programátorů, pět konstruktérů a deset montérů. K tomu hledáme lidi na desítku dalších různých pozic, jako je technolog výroby a další. Pro všechny bychom měli obratem práci,“ upřesnil Vránek.