Hřiště u školy i stěhování bazénu. Brod si vybral investice do roku 2026

„Výhled rozpočtu je strategický dokument, který nastíní, kam město bude směřovat a čemu se v dotčeném období hodlá nejvíce věnovat. Obsahuje rámcové vyčíslení provozu města a zahrnuje i stěžejní investice té doby,“ popsal dokument starosta města Zbyněk Stejskal (ODS).

Vedení úřadu vypracovalo takový plán do roku 2026, který je i koncem současného volebního období. Pokud bude chtít Brod veškeré závazky dodržet, čeká ho spousta práce a enormní výdaje. Ty se vyšplhají do vyšších stovek milionů korun.

Do výhledu rozpočtu jsou zařazeny i některé investice, které již letos začaly. Konkrétně se to týká rozšíření kapacity dvou brodských základních škol - Konečná a V Sadech. Na Konečné je v plánu výstavba nového pavilonu, V Sadech pak půdní nástavba s novými učebnami. V součtu jde o investice za 165 milionů.

„Podařil se nám husarský kousek, za nějž patří obrovský dík všem, kteří se na něm podíleli. Jako jediné město v republice jsme uspěli se dvěma školními projekty při žádosti o dotace,“ uvedl už v září místostarosta Vladimír Slávka (ANO a Ženy za Brod).

Na Konečné vyroste na místě původní dvoupatrové budovy zcela nový čtyřpodlažní pavilon. Místo v něm najde jedenáct tříd, kabinety, sborovna i ředitelna. Samozřejmostí bude příslušné zázemí. V půdní vestavbě V Sadech pak vzniknou odborné učebny včetně hudebního studia a kabinetů. Konečně přibude i výtah tažený středem dnešního širokého hlavního schodiště.

Ve sběrném dvoře bude překladiště odpadu

Další stěžejní investicí města bude příprava parcel pro rodinnou a řadovou výstavbu Na Nebi. Je to lokalita, které se město v posledních dvou letech intenzivně věnuje. Se zemí nechalo srovnat původní zahrádkářskou kolonii. U obchvatu už vzniklo nové parkoviště. V jeho sousedství budou nyní následovat nové parcely.

Na budoucím sídlišti by mělo pod okny domova pro seniory v Reynkově ulici vyrůst celkem 27 řadových domů. Pro 21 z nich už město pozemky má, pro zbylých šest je smění. V letošním roce by rádo získalo stavební povolení na přípravu a zasíťování parcel. Samotné zemní práce začnou příští rok na jaře.

Kompletní přestavba sběrného dvora souvisí s vládním plánem na zákaz skládkování. V Brodě by mělo vzniknout kryté překladiště, kde by se komunální odpad po svozu překládal do kamionů, které by ho odvezly do spaloven.

„V překladišti bude směsný komunální odpad a objemný odpad soustředěn, rozdrcen, po zmenšení objemu lisováním přechodně uskladněn a po navršení potřebné kapacity odvezen do spalovny,“ popsala fungování překladiště už před časem Jana Deveci z oddělení řízení projektů městského úřadu.

S tím vším chce město budovat i novou kanalizaci a odvodnění areálu. Pracovníci technických služeb navíc potřebují nové zázemí se šatnami a umývárnami. Jinak koncipovat chce dílny, garáže pro městskou hromadnou dopravu i váhu. Celý areál má dostat nové povrchy. I proto se zatím nesměle hovoří o investici za více než 100 milionů korun.

Příprava na přestěhování krytého bazénu

Další dvě akce za desítky milionů se týkají sportu. Za 50 milionů bude už v příštím roce rekonstruována a zúžena ledová plocha zimního stadionu. Počítá se rovněž se stavbou víceúčelového sportovního hřiště u Základní školy Nuselská.

„Hřiště je už několik let vyprojektované, ale dosud jsme se k jeho výstavbě z nejrůznějších důvodů nedostali. To bychom konečně chtěli napravit. Nuselská je jediná škola, která venkovní hřiště pro děti nemá a dlouhodobě tím trpí,“ vzkázal Zbyněk Stejskal.

To nejobtížnější si vedení města nechalo na konec. Těsně před koncem volebního období plánuje spustit obří projekt na stěhování krytého plaveckého bazénu z Kotliny do areálu letního koupaliště. To umožní oba provozy propojit a Brod tím ušetří provozní náklady.

Budova v Kotlině je na konci životnosti, takřka v havarijním stavu. „Bazénové vany protékají, zastřešení se hroutí, vyměnit je nutné i technologie,“ říká Stejskal. Za vinu to dává špatné kvalitě práce a použitým materiálům při výstavbě i dlouhodobému používání mírně slané vody, na kterou bazén původně projektován nebyl.

Kompletní rekonstrukce třicet let staré budovy by se nevyplatila. Nicméně stěhování je stále jen plán, ke schválení záměru dosud nedošlo. Důvodem pro to jsou astronomické náklady až 400 milionů korun. „To je vysoko nad možnosti města,“ konstatoval loni na jaře místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

„Do konce volebního období chceme zpracovat projektovou dokumentaci. Rozhodnutí, zda se do takové investice skutečně pustit, bude nejspíš až na novém zastupitelstvu,“ doplnil starosta Stejskal.

Příští rok má město hospodařit s miliardou

Pochvaloval si přitom, že na prioritách města do konce volebního období našla koalice shodu i s opozicí. „Kolem rozpočtového výhledu se neobjevily žádné spory a dohady. Jsme zajedno, kam bude město směřovat,“ pravil.

Mimochodem, dle rozpočtového výhledu by už příští rok měl Havlíčkův Brod hospodařit s celkovou částkou převyšující jednu miliardu korun. Zatímco například v roce 2020 to bylo „jen“ něco přes 700 milionů. Příjmy a výdaje tak vysoko vyžene zejména inflace.