Žďár se k dopravnímu systému Vysočiny zatím nepřipojí, usiluje však o Brno

„S radními jsme se shodli, že naši městskou hromadnou dopravu zatím do VDV integrovat nebudeme, nevidíme k tomu důvod. Krajský systém má navíc ještě řadu věcí nedotažených. A jsou tam i určité technické překážky týkající se vybavení autobusů,“ vysvětlil žďárský starosta Martin Mrkos.

Jinak je tomu však v případě možnosti připojení města k již „zaběhnutému“ Integrovanému dopravnímu systému Jihomoravského kraje. Tam naopak radnice o návaznost dopravy usiluje.

„Žďár má přirozenou spádovost k Brnu, spousta lidí tam jezdí za prací, do školy nebo na úřady a bylo by fajn, kdyby si místní mohli koupit lístek, který použijí ve žďárské MHD, následně ve vlaku do Brna a poté ještě třeba v tamní MHD,“ míní Martin Mrkos.

Oba systémy by podle něj v budoucnu mohly bez problému fungovat na území jednoho města současně.