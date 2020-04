Svět objevuje igráčka s rouškou. Mluví o něm Reuters, CNN i al-Džazíra

Vývojáři postavičce před měsícem opatřili ochrannou roušku. Akcí „Pomáhej s igráčkem“ reagovala česká rodinná firma se zhruba 50 zaměstnanci na aktuální dění.



Krok výrobce hraček a deskových her zaujal při pandemii koronaviru i velké agentury jako Reuters, Associated Press nebo EPA. Od nich pak zprávu či fotografie převzala celá řada evropských zpravodajských webů. Zahalená figurka pronikla také do CNN, New York Times nebo třeba na web známé arabské televizní stanice al-Džazíra.

O igráčkovi si četli rovněž lidé v Indonésii a obchodníkům se ozval od protinožců například slovensko-australský pár, který chtěl kromě objednání figurek navíc přispět i na boj s epidemií krajským nemocnicím v Novém Městě na Moravě a Jihlavě.

„S takovým úspěchem a náporem jsme opravdu nepočítali a už vůbec jsme nečekali ohlasy v zahraničí,“ reaguje majitel firmy Miroslav Kotík. Reuters připomíná igráčkovu podobnost s globální německou značkou Playmobil.

Celkem dostalo v první vlně bílou roušku dvanáct různých postaviček. Kromě zdravotníků, policistů a hasičů také „civilní“ figurky znázorňující členy rodiny. Firma hlavičky vylisovala v původní formě bez nosu, který by jinak novému potisku překážel.

Potenciál je velký, roušku bude mít sto tisíc postaviček

Celkem vzniklo v první vlně 20 tisíc hlaviček s rouškou, v Novém Veselí však brzy přišli na to, že i 60 tisíc bude málo. Pro srovnání: Efko každoročně vyrobí až 250 tisíc igráčků.



„Řekli jsme si nakonec, že uděláme sto tisíc hlaviček s rouškou, potenciál je velký,“ říká šéf firmy s tím, že výrobu jednotlivých dílků přizpůsobují zájmu o různé typy figurek. Nově se s rouškou objeví také voják, pošťák nebo popelář.

Výtěžek z prodeje igráčků se zahaleným nosem a ústy navíc pomáhá. Z každé figurky, která se prodává za jednotnou cenu 79 korun, jde 15 korun na nákup dalších ochranných prostředků pro zdravotníky a další hrdiny posledních týdnů.

„Aktuálně už jsme vybrali kolem půl milionu korun, přesně to spočítáme, až se situace uklidní,“ bilancuje Miroslav Kotík. Jeho zaměstnanci se pustili také do výroby ochranných štítů.

Nápad s rouškou novoveselské firmě výrazně pomohl v době, kdy přišla o odbyt kvůli zavřeným hračkářstvím. Zájemci pak zahltili e-shop a firmě se podařilo dostat figurku, která je na trhu už od roku 1976, například i do sítě drogerií Teta nebo některých velkých potravinářských řetězců.

Roušku nosí i Igráčci: