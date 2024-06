Festivaly otevírají brány. Smršť letní zábavy už odstartoval Bernard fest

Bernard Fest Naladí na prázdniny

Navodit si tu pravou letní náladu ještě před začátkem prázdnin mohou již tradičně návštěvníci Bernard Festu, který začal již včera v Humpolci a potrvá až do soboty. „Jeho program je sestavený opět tak, aby si přišli na své návštěvníci všech generací i příznivci různých žánrů,“ popsal Radek Tulis, mluvčí pivovaru Bernard.

Mezi hlavní hvězdy akce patří podle něj bezpochyby legendární kapela Olympic. „Mladší generace se hodně těší na Pokáče, milovníci lidovějších melodií zase na Čechomor. Tahákem pro spoustu lidí je i skupina Tři sestry,“ vyjmenoval Tulis.

Sobotní dopoledne bude patřit jako obvykle dětem, vystoupí třeba oblíbený Jaroslav Uhlíř nebo sestava The Tap Tap.

Vstupenky jsou podle Tulise stále k dostání, byť jich je už hodně prodaných. „Po pandemii covidu si lidé trochu odvykli kupovat dopředu vícedenní vstupenky. Preferují jednodenní, a často také nechávají nákup až na dny těsně před festivalem,“ popsal Tulis s tím, že během akce bývá humpolecké Horní náměstí zcela zaplněné a zpravidla se na něm prostřídá přes pět tisíc lidí denně.

Vysočina fest Čtyři pódia a headliner Kabát

Průřez hudebními styly, který uspokojí široké spektrum návštěvníků, nabízí multižánrový Vysočina fest, jímž od 4. do 6. července ožije letní amfiteátr v Jihlavě. Fanoušky láká na známá jména, jako jsou třeba Kabát, Tři sestry, Wanastowi Vjecy, Walda Gang, Pokáč, Divokej Bill, Horkýže Slíže, Tomáš Klus, Ben Cristovao či Anna K. Návštěvníci budou moci vybírat mezi třemi hlavními pódii, takže to své si tam najdou i fandové folku nebo třeba rapu, techna či hip hopu.

„V rámci jubilejního desátého ročníku jsme si připravili i překvapení v podobě čtvrté stage, kde bude chill, pohodička a akustická vystoupení hudebníků z celé republiky,“ lákají na hudební bonus pořadatelé Vysočina festu. Na akci nebudou chybět ani zahraniční hosté, třeba berlínská dýdžejka Anna Kost.

Blue Style Prima Fest S rodinou do Šiklandu

Především na rodiny s dětmi je zaměřený Blue Style Prima Fest, který se odehraje od 12. do 13. července v zábavním parku Šikland u Bystřice nad Pernštejnem.

Tam zahraje mimo jiné kapela Divokej Bill a vystoupí i excentrický Kapitán Demo. Kromě výše zmíněných interpretů čeká na návštěvníky plejáda známých českých hudebníků - Eva Burešová, Pokáč, Slza, O5 a Radeček, Olga Lounová, Lunetic, Holki nebo dětmi oblíbená Míša Růžičková.

Pro děti bude ostatně v rozlehlém přírodním areálu k dispozici řada atrakcí a vyžití jak přímo v Šiklandu, tak i v zábavní zóně; teenageři si zase užijí virtuální realitu a hraní her.

Magmafest Za tvrdší muzikou do Jihlavy

Mezi festivaly, jež cílí na užší skupinu hudebních fanoušků, patří třeba festival Magmafest. Letos se koná 9. a 10. srpna, a to opět v jihlavském letním amfiteátru. Příznivci tvrdší muziky se mohou těšit na pořádně nabitou sestavu interpretů.

Vybrané festivaly na Vysočině do 22. 6. Bernard Fest , Humpolec, Horní náměstí

, Humpolec, Horní náměstí 28. 6. Jatka Fest , Pacov, zámecký areál

, Pacov, zámecký areál 4. - 6. 7. Vysočina fest , Jihlava, letní amfiteátr

, Jihlava, letní amfiteátr 12. - 13. 7. Blue Style Prima Fest , zábavní park Šikland, Zvole u Bystřice nad Pernštejnem

, zábavní park Šikland, Zvole u Bystřice nad Pernštejnem 13. 7. Fest na Fest , Pelhřimov, u zimního stadionu

, Pelhřimov, u zimního stadionu 26. - 27. 7. Polanka fest , Třebíč, Podzámecká niva

, Třebíč, Podzámecká niva 26. 7. - 11. 8. Prázdniny v Telči , Telč, nádvoří zámku a Panský dvůr

, Telč, nádvoří zámku a Panský dvůr 27. 7. - 3 . 8. Folkové prázdniny , Náměšť nad Oslavou, zámecký park/jízdárna

, Náměšť nad Oslavou, zámecký park/jízdárna 9. - 10. 8. Magmafest , Jihlava, letní amfiteátr

, Jihlava, letní amfiteátr 10. 8. Horácký džbánek , Žďár nad Sázavou, zámek

, Žďár nad Sázavou, zámek 17. 8. Chotěboř Fest , Chotěboř, plocha u zimního stadionu

, Chotěboř, plocha u zimního stadionu 23. - 25. 8. Vibe city fest, Jihlava, letní amfiteátr

„Jedním z hlavních taháků je určitě páteční Monster Meeting, který zahrnuje kapely Dymytry, Traktor, Arakain a Alkehol,“ nastínil za pořadatele Radek Sladký. Ze druhého festivalového dne lákají organizátoři třeba na skupiny Harlej nebo Tublatanka. „Zrovna Tublatanka tady u nás nebyla, odhaduji, už tak deset let,“ podotkl Sladký s tím, že premiérově vystoupí na Magmafestu třeba i sestava Iné Kafe.

Novinkou letošního ročníku bude i stylová pivnice se zahrádkou, kde se bude čepovat plzeňské pivo do skla. Tím se i značně rozšíří prostory pro festivalové občerstvení. Právě nekonečné fronty u stánků nebo na toalety byly při loňském ročníku předmětem kritiky mnoha návštěvníků. Pořadatelé se ale poučili a letos budou nejen přísně hlídat počty příchozích, ale navýší i kapacity občerstvení a dalšího servisu.

„V areálu by měly být tři beerjety, což je posílení o dva kusy. Plus samozřejmě standardní výčepy a zmíněná pivnice,“ přiblížil Sladký. V plánu je rovněž více toalet i ploch pro nocování. Stanové městečko bude rozšířeno přibližně o dvě třetiny, neboť se pořadatelům povedlo pro něj získat i blízký atletický areál. Po naplnění kapacity městečka budou zájemci moci využít zase Kemp Pávov.

Sázavafest Tradice si letos dává přestávku

V seznamu hojně navštěvovaných letních „fesťáků“ však letos chybí multižánrová akce s dlouholetou tradicí - Sázavafest. Festival, jehož historie sahá až do roku 2000, se konal postupně na řadě míst okolo řeky Sázavy; poslední roky byla jeho dějištěm Světlá nad Sázavou. Loni se konal 21. ročník, který však, zdá se, bude na nějakou dobu i posledním. Pořadatelé, jihlavská společnost UDANAX, totiž již na konci loňského roku oznámili, že se akce v létě 2024 konat nebude.

„Během posledních let jsme čelili nelehkým výzvám, ať už to byly vysoké náklady, nebo rostoucí ceny nájmů a mnoho dalšího. Festival Sázavafest je pro nás srdcová záležitost a vždy do něj dáváme maximum, ale bohužel ho již nemůžeme nadále finančně zaštiťovat,“ zdůvodnili organizátoři. Doplnili však, že aktivně hledají nové partnery a doufají v budoucí obnovení akce.

Prázdniny v Telči Směsice muziky cílí na folk

Na Vysočině však mají tradici i festivaly cílící spíš na milovníky folku, country, jazzu, swingu či folkloru. Pestrou směsici muziky, kde bude zastoupen třeba Hradišťan, Dan Bárta či Karel Plíhal, doplněnou o divadlo a nový cirkus, naservíruje veřejnosti 42. ročník Prázdnin v Telči. Sedmnáctidenní festival odstartuje 26. července. Folkové prázdniny si od 27. července zase užijí lidé v Náměšti nad Oslavou.