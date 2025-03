Zavlažování žďárských kurtů a hřišť nově vyřeší obří podzemní nádrže na vodu

„Revitalizace se týká jak samotných hracích ploch, tak i šaten a dalšího zázemí. A součástí projektu je samozřejmě také odvodňovací a zavlažovací systém,“ nastínil žďárský starosta Martin Mrkos.

Změna, jež na poli hospodaření s vodou nastane, bude pro areál zásadní. Dosud se totiž kurty i fotbalová hřiště kropily vodou z vrtu či z blízké řeky Sázavy - to ovšem v závislosti na průtocích. Nově má k tomuto účelu sloužit „dešťovka“, která doteď z ploch a střech objektů bezúčelně odtékala.

Voda bude střádána ve velkých akumulačních nádržích. Ty už postupně stavební firma instaluje do země. Díky těmto skrytým zásobárnám bude mít městská organizace Sportis, jež sportoviště provozuje, solidní zdroj pro zavlažování.

Celkem tři nádrže, poskládané ze železobetonových dílců, zadrží v součtu téměř 500 kubíků vody. Jejich velikost projektant navrhl na základě zhodnocení množství srážek za uplynulých 15 let a potřeb závlahy za stejné období.

Voda ze střech, zpevněných ploch i parkoviště

Největší ze zásobníků - o objemu 242 metrů krychlových - bude umístěn u hlavního hřiště, vedle fotbalových šaten. Do této nádoby povedou třeba drenáže z hlavního hřiště, jeho odvodňovací žlab a právě i „dešťovka“ ze střechy šaten, jejichž budova je nyní rekonstruována.

Druhou zásobárnu, jež pojme 150 kubíků, už firma instaluje pod zem u tréninkového hřiště. Osazena je na stávající dešťové kanalizaci, která odvodňuje mimo jiné tenisové kurty a jejich zázemí, nafukovací halu i okolní zpevněné plochy.

Nejmenší nádoba má objem 90 metrů krychlových. „Do ní bude zachycována voda ze zastřešení tribun a z celého parkoviště, které je před fotbalovým stadionem. Tam ale vodu nejprve přečistíme přes odlučovač ropných látek,“ objasnil Jiří Nekvinda z firmy TZBplan, který má projekt nádrží na starosti.

Aby bylo možné s vodou lépe hospodařit, povede pod fotbalovým hřištěm tlakové potrubí. Jak se nejmenší zásobník naplní, přebytky čerpadlo přežene do největší nádrže. „Voda, která se na zavlažování doteď brala primárně z řeky, je zatím zadarmo. Až to ale povodí zpoplatní, tak se dešťové vody budou hodit o to víc,“ míní Nekvinda.

Nádrže podle něj samozřejmě nevyřeší veškeré potřeby areálu, pohybující se kolem 11 tisíc kubíků vody za rok. V případě kurtů by ale mohly pokrýt asi 65 procent požadavků na závlahu, u fotbalových hřišť pak cca 45 procent. Vše ale závisí hlavně na počasí.

Projekt vyjde na 93 milionů korun

K proměně už zmíněných sportovišť pro fotbal a tenis se v oblasti Bouchalek letos přidává i rozšíření skateparku a budování street parku.

„Celý projekt vyjde na 93 milionů korun, z čehož krajská dotace pokryje 40 milionů,“ vyčíslil starosta Mrkos.

Město se dále podílí deseti miliony na rozšíření sportovní haly tělovýchovné jednoty a v přípravě je i rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu.

„V podstatě všechna naše sportoviště, vyjma relaxačního centra, jsou teď v rekonstrukci, nebo se pracuje na její přípravě,“ chválí si ředitel Sportisu Radim Technik.