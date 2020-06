Škvára a louže po kotníky. Stadion v Pelhřimově dosloužil, staví se nový

Po rekonstrukci sportoviště volali jeho uživatelé již delší dobu. I po sebemenším dešti se totiž tréninkové i hlavní hřiště měnilo takřka v bazén. Problém byl v odvodnění.

„Obě hřiště byla v havarijním stavu. Pokud v létě přišla bouřka nebo přívalový déšť, tak se tam nedalo hrát. Vznikaly propadliny a louže s vodou místy až po kotníky. I kvalita travnatého povrchu už byla hodně špatná,“ sčítá nedostatky Miroslav Vacek, předseda fotbalového klubu FK Pelhřimov.

Dalším důvodem pro rekonstrukci sportoviště byl podle starosty Ladislava Meda (ODS) i atletický ovál kolem hlavního hřiště. Jeho povrch byl totiž škvárový.

„Máme v Pelhřimově již delší dobu atletický klub a zaslouží si a potřebuje odpovídající podmínky,“ poznamenal starosta s tím, že mezi zastupiteli panovala v otázce obnovy areálu shoda.



Rekonstrukce by měla všechny palčivé problémy a nedostatky vyřešit. Se svými připomínkami se k otázkám revitalizace celého areálu mohli vyjádřit i sami zástupci sportovních klubů.

Mimo provoz bude areál nejspíš až do jara

Projekt zahrnuje rekonstrukci hlavního a tréninkového fotbalového hřiště, běžeckého oválu kolem hlavního hřiště a doskočiště pro skok daleký. Součástí investice je také nový závlahový a drenážní systém, nové branky, střídačky i časomíra. Počítá se rovněž s úplně novým trávníkem.

Náklady bude z poloviny hradit dotace z programu ministerstva školství, druhou polovinu pak město. „Žádali jsme o dotaci dvakrát. Loni to nevyšlo. Úspěšní jsme byli až napodruhé,“ dodal starosta Med.

Rekonstrukce sportovního areálu by měla být hotova do konce října tohoto roku. Ovšem výluka v provozu bude pravděpodobně delší a potrvá zřejmě až do příštího jara.

„Nově položená tráva bude muset pořádně zakořenit. Nebude možné na ní hned začít hrát. Předpokládám, že to potrvá až do jara. Proto počítáme s tím, že celou letošní fotbalovou sezonu odehrajeme na náhradních plochách,“ prohlásil předseda fotbalového klubu Vacek.

Trénink na umělé trávě, zápas až v Kamenici

Kromě fotbalistů si sportoviště pronajímaly k tréninkům i další sportovní kluby, v rámci letní přípravy například hokejisté, a ve velké míře jej využívaly i pelhřimovské školy pro hodiny tělocviku. Ti všichni budou muset využít náhradní místa.

„U škol nám teď nahrává do karet situace kolem koronaviru, kdy školy tělocvik nevyučují. Pro fotbalisty nebo jiné skupiny sportovců máme k dispozici náhradní prostory stadionu Na Kalvárii, kde je umělý trávník,“ uvedl Jaroslav Záběhlík, asistent ředitele Technických služeb Pelhřimov, jež sportoviště provozují.

Tréninkový i zápasový režim tak budou fotbalisté FK Pelhřimov přizpůsobovat tomu, aby se odehrával na umělém trávníku. „Další tréninky řešíme pronájmem hřišť v blízkém okolí, například v Božejově,“ informoval předseda FK Pelhřimov.

Na umělé trávě by se měly také uskutečnit všechny zápasy mládežnických kategorií fotbalistů. „Pokud jde o A-mužstvo, tam jednáme o tom, že bychom hráli na venkovním hřišti v Kamenici nad Lipou,“ poznamenal Vacek.

Předseda klubu nezastírá, že umělá tráva není pro fotbalisty úplně ideální. „Není to dobré hlavně v létě, kdy se rozpálí. Raději hrajeme na přírodním povrchu. Ale jednu sezonu to nějak vydržíme a do nového areálu se už těšíme,“ dodal.