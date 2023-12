Na hřbitově v Pelhřimově dochází místa pro urny, město postaví kolumbárium

„Město se dlouhodobě snaží uspokojit poptávku po kapacitách kolumbárií. Současná zařízení ale pokryjí poptávku jen zčásti, přičemž se jedná o prefabrikované stavební dílce nebo malá hrobová místa pro ukládání uren. Stávajícímu hřbitovu tak chybí hlavně vhodné a důstojné prostory kolumbárií,“ vyjádřil se starosta Ladislav Med.

Radnice proto počítá při budování nové části hřbitova rovněž s náležitým standardem, nejenom s dlouhodobějším naplněním tolik potřebných kapacit. Budoucí podoba místa má tak nabídnout příchozím také možnost odpočinku a rozjímání.

Městský hřbitov, který se nachází ve východní části Pelhřimova, poblíž ulice Křemešnická, disponuje dnes kolumbáriem s více než osmi stovkami schránek. Díky plánovanému rozšíření jich má podle studie na hřbitově přibýt 1 770, přičemž uložit do nich bude možné až celkem 3 540 uren.

Kapacity se tak velmi výrazně navýší. K dispozici budou jak jednoduché prostory určené na jednu nebo dvě urny, tak i rozšířené, rodinné schránky, kam bude možné uložit urny nejspíše až čtyři.

Přibýt mají jabloně i tisové živé ploty

„Navržena jsou stojící kolumbária, dále ta s pergolou nebo v ohradní zdi,“ přiblížila varianty mluvčí radnice Andrea Unterfrancová. Doplnila také, že kapacity budou narůstat postupně, po etapách rozložených do několika let. Prostory pro uložení uren mají mít cihelný korpus, do kterého budou vloženy z vnitřní strany samotné betonové schránky. Ty budou kryty kamennými deskami.

Při úpravách se počítá rovněž s revitalizací zeleně. Všechny zdravé a kvalitní stromy i keře by měly zůstat zachovány, nebudou-li ovšem nějak bránit funkci a účelu daného místa. Naopak je v plánu spíše dosadba flóry, která má navazovat na starou část hřbitova a hlavně pak na centrální alej - dominantní stromořadí lip, které tvoří jakousi osu pohřebiště.

V nově řešené západní části hřbitova s kolumbárii mají přibýt například jabloně, tisové živé ploty nebo popínavé rostliny, které časem obrostou budoucí pergoly.

Plánované úpravy hřbitova počítají rovněž s novým pěším chodníkem mezi zastávkou MHD a parkovištěm nebo s umístěním nových božích muk - včetně vytvoření odpočinkového prostoru s lavičkami a stromy. Rozšířeno má být také parkoviště i sociální zázemí a navržena je rovněž nová poutní cesta na Křemešník.

Hřbitov se rozšiřoval bez konceptu

Podle architektonicko-krajinářské studie, již si město nechalo vyhotovit, vyjdou všechny etapy na zhruba 32 milionů korun. „Rozpočet města na rok 2024 s touto realizací zatím nepočítá, předpokladem je rok 2025 nebo 2026,“ upřesnila Unterfrancová s tím, že město vše projektuje s předstihem, aby pak dokázalo včas rozšířit kapacitu kolumbárií, která je dnes už v podstatě vyčerpána. Pozůstalí do té doby mohou využívat například místa pro urnové hroby, jichž je zatím dostatek.

Pelhřimovský městský hřbitov byl založen na přelomu 19. a 20. století. Jeho podoba prošla v minulosti postupnými proměnami a rozšířením, ale podle vedení města bez jasného konceptu.

Jeho kapacita aktuálně činí 2 791 hrobových míst - do tohoto počtu jsou zahrnuty jednohroby, dvojhroby, trojhroby i několik čtyřhrobů a pětihrobů. Dále jde o již zmíněných zhruba osm set kolumbárních schránek.

Za loňský rok bylo na městském hřbitově pohřbeno 39 zesnulých. Uloženo tam bylo také 34 uren se zpopelněnými ostatky zemřelých. „Toto číslo však nemusí být konečné, protože nájemci jednotlivých kolumbárních schránek někdy nesplní svoji povinnost nahlásit uložení urny na správě hřbitova,“ dodala mluvčí.

Desítky nových míst vznikají i ve Žďáře

Přibližně desítky nových míst pro uložení uren budují každoročně i ve Žďáře nad Sázavou, konkrétně na nejnovějším pohřebišti pod Zelenou horou. Urnový háj u kostela v Horní ulici je už totiž plně obsazen. Kapacita je již naplněna také v případě třetího žďárského hřbitova v ulici Jamská.

„Zájem o kolumbária je u nás obdobný jako v předchozích letech. Pro uložení uren budujeme pravidelně základy pro urnové hroby - vzniká kolem dvaceti míst za rok a dále epitafní místa, jichž přibývá zhruba deset ročně,“ sdělila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Rozlehlé pohřebiště pod Zelenou horou má zatím podle ní dostatek volných kapacit i co se týče hrobových míst.