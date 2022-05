Lidl chce vystřídat hotel u rušné křižovatky, hned první žádost narazila

Prozatím na lukrativním pozemku mezi řekou Sázavou a světelnou křižovatkou dvou silnic první třídy, jež patří k nejvíce frekventovaným na celé Vysočině, stojí hotel. Mohutná čtyřpatrová budova s několika nižšími křídly je typickým příkladem socialistické architektury osmdesátých let minulého století.

Celý komplex, který nabízí ubytování až sto padesáti lidem, má však jít k zemi. Už loni byl na budovu vydán demoliční výměr. Majitel, společnost RA HB, už ho déle nechce provozovat. Dlouho a neúspěšně firma nabízela hotel k prodeji.

„Je to problémový barák. Budova je ve špatném technickém stavu, což je podstata celé současné situace. Chce to velké opravy, generální rekonstrukci. A to nejsme schopni dát dohromady,“ obhajoval chystaný krok loni v prosinci předseda představenstva RA HB Pavel Machálek.

V posledních letech hotel slouží už spíše jen jako ubytovna pro dělníky. Během proticovidových restrikcí v něm ukončily provoz obě dvě restaurace i bar, takřka nulové využití mají i společenské prostory a salonky.

Vlastník se nakonec domluvil se společností Lidl alespoň na prodeji pozemků. „Rádi bychom ve zmíněné lokalitě otevřeli druhou prodejnu v Havlíčkově Brodě,“ vzkázal v prosinci mluvčí společnosti Tomáš Myler.

Obavy z nárůstu dopravy v kritickém místě

Nyní Lidl v této souvislosti podal na radnici první oficiální žádost. Jde v ní o přestavbu odbočky z Dolní ulice, hned vedle prodejny koupelen. Ta by částečně měla zasáhnout i do městských pozemků. „Sice jen minimálně, ale jde o důležité místo,“ podotkl místostarosta Libor Honzárek.

Požadavek Lidlu však radní zamítli. Hlavním důvodem byla dopravní situace v místě.

„Z dopravy v této lokalitě mám velké obavy. Už teď je vysoce za hranou, je vyčerpána průchodnost úseku mezi kruhovým objezdem a světelnou křižovatkou. Téměř neustále jsou zde kolony, vyjet od současného hotelu je skoro nemožné. Obchodní centrum by sem přilákalo stovky či tisíce dalších aut,“ vysvětlil místostarosta.

Jak dále upozornil, dokud nebude postaven obchvat, je pro vedení města jakákoliv úprava, která by zvýšila intenzitu provozu směrem k hotelu či od hotelu, nepřípustná. Do budoucna lze uvažovat o vybudování nové jednosměrné přípojky skrz areál hotelu přímo na Masarykovu ulici. To ovšem až poté, co obchvat ze čtyřproudého průtahu městem odvede dopravu.

Až bude obchvat, souhlasí i obchodní řetězec

„V tomto místě bych žádné obchodní centrum nechtěl. V jiných částech města či na jeho okraji je to o domluvě, vždyť nové obchodní zóny vznikají a nebráníme jim. Ale na tomto místě opravdu ne,“ vzkázal obchodnímu řetězci Honzárek.

Společnost Lidl rozhodnutí města podle slov svého mluvčího Tomáše Mylera plně respektuje. „Na základě rozhodnutí města bude prodejna otevřena teprve ve fázi, kdy bude obchvat města dokončen a zprovozněn, aby nedošlo k dopravním komplikacím,“ pravil.

Jak konkrétně chce řetězec docílit toho, aby nedocházelo k dopravním komplikacím, nesdělil. Dodal ovšem, že celý projekt je v současné době stále teprve v ranném stádiu příprav. „Před případným zahájením realizace budeme veřejnost včas informovat,“ přislíbil Myler.

„Je nám jasné, že nás zájemce může obejít. Pokud by nepožadoval městské pozemky, ale plně zůstal na svých, asi bychom tahali za kratší konec. Ale znovu opakuji, v tomto místě stavbu nákupního centra podporovat nechci,“ poznamenal Libor Honzárek.

Z hotelu je na rok centrum pro uprchlíky

Hotel Slunce by měl stát ještě minimálně rok. Na tu dobu si ho v březnu pronajala společnost Schlieger. Firma zabývající se prodejem a montáží solárních elektráren a tepelných čerpadel v hotelu zřídila velké centrum pro uprchlíky z Ukrajiny. Firma řadu Ukrajinců zaměstnává, ve Slunci našly zázemí i jejich rodiny.

„Mám tu momentálně asi padesát zaměstnanců Schliegeru. A k tomu minimálně další padesátku uprchlíků, což jsou většinou rodiny pracovníků a jejich známí. Je tu více než stovka lidí,“ prozradila v pátek provozní hotelu Ladislava Nováková.

Jak dodala, hotel funguje ve stejném režimu, do jakého byl provoz nastaven v březnu. Jediný rozdíl je v tom, že nyní je ubytováno mnohem víc lidí. Na jaře uprchlické centrum začínalo se zhruba čtyřmi desítkami lidí.

Schlieger mající sídlo v Praze a působící po celé republice si brodský hotel vybral záměrně. Spoluvlastníci firmy pocházejí z Chotěbořska, hotel znají a vědí i o jeho skomírající budoucnosti. Socialistickému komplexu tak dali ještě rok života navíc.