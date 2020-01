Sláva vyhlášeného žďárského hotelu upadla, teď má Tálský mlýn znovu ožít

Podle vedení Žďáru je na vině především systém, kdy se město stará pouze o ubytovací část, a to prostřednictvím své příspěvkové organizace Sportis, zatímco restaurace je pronajímána dalším subjektům. To se má ale brzy změnit - Tálský mlýn nabídnou Žďárští zájemcům k pronájmu celý.



Kdysi do stylové restaurace, již má město v majetku od devadesátých let, mířili lidé s oblibou.

„Pamatuji si, je to tak patnáct dvacet let zpátky, jsme tam chodili s rodinou na obědy či večeře, pokud měl někdo narozeniny nebo při nějaké jiné slavnostní příležitosti. Byla to událost. Vařili tam výborně a bývalo plno. Pak se ale začali měnit lidé v kuchyni i na place, občas bylo úplně zavřeno a kvalita šla dolů,“ vzpomíná Lucie Kratochvílová ze Žďáru nad Sázavou.

Obzvláště v posledních letech, pokud nebyla restaurace zrovna úplně zavřená, se tam žádný z provozovatelů moc dlouho z různých důvodů nezdržel. To potvrzuje i vedení města.

„Ukazuje se, že takový provozní model není vhodný a způsobuje potíže. Za posledních deset let se v restauraci vystřídalo už šest nájemců. A kvůli tomu, že restaurace vesměs nefungovala nikdy úplně dobře a nebyla tam zajištěna kontinuita služeb s hotelovou částí, padal stín i na samotný hotel - například ve formě negativních recenzí na internetu,“ vysvětlil žďárský starosta Martin Mrkos.

Na portálu se negativní recenze hromadily v létě 2018

Projevilo se to i na obsazenosti ubytovacího zařízení; například v roce 2018 byl hotel vytížen pouze ze šedesáti procent. „Klient neví, že restauraci, která je stavebně součástí hotelu, provozuje někdo jiný. A vlastně ho to ani nezajímá. Chce kvalitní a komplexní služby,“ zdůraznil Mrkos.

Negativní recenze se na webovém portálu www.tripadvisor.cz kupily hlavně v létě 2018. „Katastrofa, víc už tam nevkročím. Restaurace prázdná, ale na stolech špinavé nádobí, dlouhé čekání na studené a nedodělané jídlo. Lidé, co přišli, zase odcházeli. Pomalá obsluha. Pro pivo jsme si chodili sami, jinak bychom se nedočkali,“ hodnotí služby například uživatelka Jana H., která na Tálský mlýn přijela s rodinou.

V říjnu 2018 restauraci převzali manželé Truksovi, kteří ve Žďáře úspěšně provozují kavárnu. Zařízení se zaměřením na klasickou českou kuchyni a domácí produkty se dařilo, také interiér prošel velkou proměnou. Ovšem ani tito provozovatelé v objektu dlouho nevydrželi - skřípala totiž spolupráce mezi hotelovou a restaurační částí „Táláku“.

Když jsou ve mlýně dva provozovatelé, vznikají třecí plochy

I to je jeden z impulzů, proč se nyní rozhodlo vedení města nabídnout areál k pronájmu jako celek.

„Těch důvodů je samozřejmě více. Ale pokud jsou dva oddělení provozovatelé, vznikají určité třecí plochy. Navíc lze jen velmi těžko realizovat nějaké provozní synergie, jako jsou nejrůznější balíčky, polopenze, kulturní akce… Je také téměř nemožné ohlídat stejnou kvalitu služeb pro hotel i restauraci,“ konstatoval žďárský starosta s tím, že hotelnictví a restauratérství je složitý byznys, v němž by podle něj město podnikat nemělo.

Záměr na pronájem celého areálu již radnice vyhlásila, zájemci se mohou hlásit do konce letošního března. Cílem je, aby na nadcházející letní turistickou sezonu už hotel i restaurace sloužily turistům.

„Restaurace bude zatím do 31. března 2020 fungovat v omezeném režimu podle dohody s příspěvkovou organizací Sportis. V dubnu bude přímo Sportis zajišťovat pro klienty hotelu minimálně snídaně. Dále se počítá s tím, že bude v průběhu dubna vybrán nový nájemce, který od května zahájí činnost,“ uvedla Hana Vykoukalová, marketingová referentka žďárské radnice.

Podmínkou je nájem 80 tisíc za měsíc a roční investice 50 tisíc

Podmínky nájmu Žďárští vytvořili ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky. „Chtěli jsme vše nastavit tak, aby byl areál pronajatelný, zachovala se kvalita služeb a majetek města se dál rozvíjel a neztrácel na hodnotě,“ přiblížil Martin Mrkos.

Minimální výše nájmu činí 80 tisíc korun měsíčně bez DPH. Žďár tedy bude ročně inkasovat jen za pachtovné bezmála milion korun. Budoucí provozovatel musí navíc každý rok investovat alespoň 50 tisíc, a to do ubytovací části i restaurace. Plus se bude podílet na dalších investicích rozvíjejících Tálský mlýn.

Samozřejmostí je pak praxe v oboru, bezdlužnost, bezúhonnost, sestavená strategie do dalších let. Body navíc dle vedení města získá provozovatel i tím, že převezme stávající zaměstnance hotelu, respektive Sportisu.

„V dnešní době, kdy je nouze o kvalitní pracovníky, věříme, že bude každý za zkušené zaměstnance jen rád,“ dodal žďárský starosta.

Do zařízení město průběžně investovalo, je v dobrém stavu

Hotel Tálský mlýn disponuje osmnácti pokoji. Město do objektu investuje průběžně. Například v roce 2015 byla zrekonstruována a natřena střecha areálu a opraveny židle a stoly v restauraci. Během dalších dvou let došlo k výměně koberců v hotelu, opravě klimatizace v restauraci i kanálů před budovou. Byl pořízen také nový nábytek do recepce hotelu.

V roce 2018 město zaplatilo za čištění fasády, dlažby ve dvoře, svodů a okapů, dále investovalo do rekonstrukce komínů, čerpací stanice splaškové kanalizace a altánu. Letos je v plánu oprava a natření střechy celé nemovitosti.

Kromě Tálského mlýna Žďár provozuje i Hotelový dům Morava v centru. Ten má spíše charakter ubytovny a slouží hlavně zahraničním pracovníkům. Jeho obsazenost se pohybuje kolem devadesáti procent. V radniční restauraci, již se Žďárským také dlouho nedařilo pronajmout, nakonec úspěšně funguje indická a nepálská restaurace.