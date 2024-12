Kdysi slavný hotel už léta zeje prázdnotou. Zda půjde k zemi, rozhodne Lidl

Historie někdejšího hotelu Gregor, později Artis, sahá daleko do minulosti. První ubytovaní tam mířili již v roce 1908.

Objekt se zachovalou secesní fasádou je navíc spojen i s řadou zásadních událostí – třeba roku 1920 se v jeho sále konala ustavující schůze jednoty československého Orla. V říjnu 1932 se v témže sále uskutečnilo i setkání svolané jednotou místní Národní obce fašistické.

Hotel za dobu své existence několikrát měnil majitele, na podzim 2017 ovšem svému účelu dosloužil. Posledním vlastníkem je už zhruba pět let společnost Lidl. Ta chce pozemek, na němž objekt stojí, využít pro rozvoj svého sousedního, již zavedeného marketu.

„Nyní jsme ve fázi studií a plánování projektu,“ přiblížila přípravy na novoměstskou expanzi mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková. Jelikož finální podobu projektu řetězec zatím nemá, někteří místní mají obavy, jak bude lokalita po úpravách vypadat.

Vstupní brána do města

Spolek pro Město, sdružující obyvatele se zájmem o město a jeho rozvoj, a to včetně architektů a dalších odborníků, poslal teď kvůli tomu otevřený dopis zastupitelům.

„Chtěli bychom upozornit vedení města, zastupitele a odbornou i laickou veřejnost na možné negativní důsledky přestavby tohoto přednádražního prostoru. Z našeho pohledu by bylo třeba tomuto problému věnovat velkou pozornost, aby chystaná přestavba dopadla k prospěchu jedinečnosti tohoto místa - architektonicky zajímavé budovy nádražní a bývalého hotelu Artis,“ uvedl za spolek architekt Josef Cacek.

Jsou to ale soukromé pozemky, takže moc možností, jak ovlivnit, co tam bude, není. Michal Šmarda starosta Nového Města na Moravě

Nádraží je dle členů i jedním ze vstupů do města - pro návštěvníky, turisty či sportovní fanoušky světových pohárů. „Nyní, je-li ještě nějaká možnost ovlivnit tvář uvažované přístavbu obchodního domu, je potřeba, aby město aktivně jednalo s investorem o možnostech kvalitního řešení uvažované přístavby. Ta totiž zásadním způsobem ovlivní pocit, který se nás zmocní při vstupu do města od dopravního terminálu. Ovlivní, zda se octneme na neútulné periferii, nebo projdeme důstojnou vstupní branou do města,“ vyjádřila se architektka Petra Pleskačová, další členka spolku. Doplnila, že inspiraci lze čerpat třeba v Litomyšli, kde práce architekta podporovaná radnicí vedla k unikátní fasádě obchodních domů Lidl a Billa.

Jsou to soukromé pozemky, říká starosta

Novoměstský starosta Michal Šmarda (Lepší Nové Město) slibuje, že snahou radnice bude se na podobě oblasti podílet, aby byl výsledek pro město z estetického i užitného hlediska přínosný. „Jsou to ale soukromé pozemky, takže moc možností, jak ovlivnit, co tam bude, není. Nemáme tak výhodnou pozici jako města, kde se podobné záměry realizují na městských pozemcích. Záleží tedy hlavně na vstřícnosti vlastníka,“ zdůraznil Šmarda.

S Lidlem chce radnice jednat, zapojen bude také městský architekt Zbyněk Ryška. „I parkoviště a obchodní dům se dají vyřešit hezky a citlivě. Když se podíváte třeba do Rakouska nebo jinam na západ, tak tam Lidl staví velmi pěkné obchodní domy,“ míní Ryška.

I v sousedním Žďáře nad Sázavou, kde Lidl plánuje market u okružní křižovatky mezi Jihlavskou a Brněnskou ulicí, se podle něj povedlo dosáhnout toho, že projekt dělal architekt. „Výsledek byl povedený a studie odsouhlasená, i když k realizaci zatím nedošlo,“ vzpomněl Ryška.

V Novém Městě má část území u Artisu spolknout parkoviště, dále rozšíření samotného obchodu. „Cílem je zlepšit komfort nakupování zákazníkům, včetně parkování,“ vyjádřila se Froschová Stehlíková. Zda budova někdejšího hotelu na místě zůstane, byť třeba přestavěná, jasné ale není. Dle informací iDNES.cz má objekt podlehnout demolici.

Demolici ani památkáři nezvrátí

Novoměstský stavební úřad zatím správní řízení k odstranění této nemovitosti nevede. „Je pouze podána žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, které může být jedním z podkladů pro případné další žádosti investora,“ upřesnila Lenka Jamborová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí.

Pokud by mělo ke zbourání stavby přece jen dojít, nezvrátí ho ani památkáři. „Budova hotelu Artis není kulturní památkou a nenachází se ani v památkově chráněném území. Národní památkový ústav tedy nemá dle zákona bohužel možnost ovlivnit případnou demolici,“ objasnila Ilona Ampapová, mluvčí Národního památkového ústavu v Telči. Objekt z první poloviny 20. století památkáři hodnotí jako hmotově zajímavý, i když prošel přestavbou.

Již zavedený supermarket Lidl se nachází v těsném sousedství bývalého hotelu.

Oslovení zástupci vedení města, včetně opozice, se navíc shodují na tom, že celá diskutovaná oblast není zrovna reprezentativní. „Okolí vlakového nádraží celkově nepůsobí přívětivým dojmem. V podstatě máme v širším centru města průmyslovou zónu. Osud hotelu Artis, který koupil obchodní řetězec Lidl za účelem jeho demolice a výstavby nového supermarketu, zdá se tak být zpečetěn. Nezbývá než si přát, aby nová stavba, která na tomto místě jednoho dne vzejde, byla tak krásná jako třeba supermarket Lidl v Litomyšli,“ okomentovala zastupitelka Ivana Kadlecová (Nový směr).

Podobný názor má i zastupitel Miroslav Skalník (ODS). „Lokalita u nádraží je natolik ovlivněna i dalšími objekty zde umístěnými, jako je třeba pila či nákladiště dráhy, že ani zachování budovy hotelu či jeho úprava nepomůže k výrazně lepšímu dojmu návštěvníka, který zde například vystoupí z vlaku. Budova patří vlastníkovi, ten s ní má právo nakládat. Pokud by nicméně byl ochoten s městem jednat a vzít jeho názor v potaz, vnímal bych to pozitivně,“ uvedl Skalník.

Využití třeba pro neziskovky

Starosta připomněl, že město s majiteli a provozovateli okolních průmyslových areálů o úpravách a zlepšeních jednalo, leč neúspěšně. „Trvají na tom, že jim vyhovuje aktuální způsob, jímž objekty a prostory využívají,“ konstatoval Šmarda.

Spolek pro Město teď mimo jiné doufá, že by právě případ Artisu mohl být pro Novoměstské poučením do dalších let.

„Tyto situace vznikají zejména proto, že nejsou vytipovány a podchyceny lokality s geniem loci. Bez systematické koncepční práce pak město není schopno charakter těchto míst ovlivnit a rozvíjet. Ta bez záměrů na jejich záchranu a obnovu mizí a město tím přichází o svoji typickou tvář,“ upozornila za spolek Pleskačová.

Asi nejdál jde ve svých úvahách Tomáš Blažek, člen Spolku pro Město a novoměstský zastupitel za Piráty. „Já si dovedu představit i takový scénář, kdy město budovu Artisu od Lidlu odkoupí a využije ji například jako zázemí pro spolkovou činnost. Vrátí budově její historickou funkci a pozitivně ovlivní vzhled a atmosféru této části města,“ vylíčil své představy Blažek. Doplnil, že ví o minimálně dvou místních neziskovkách, jež jsou stabilní, schopné platit nájmy, ale dlouhodobě nemohou najít vhodné prostory pro svoji činnost.