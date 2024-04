Hospodaření Brodu překvapilo i samu radnici. Zůstaly jí desítky milionů

„Máme z toho radost. Že skončíme v přebytku, jsme už během roku tušili. Nakonec z toho vzešlo nečekaně vysoké číslo,“ prozradil místostarosta Libor Honzárek.

Důvodů je hned několik. Městu se loni – i díky pokračující inflaci – podařilo získat více peněz ze sdílených daní, než v kolik původně doufalo. Příjmy se nakonec vyšplhaly na 867 milionů korun. A výrazně se projevily i úspory v provozní části rozpočtu. Výdaje se podařilo osekat na 815 milionů.

„Razantně jsme omezili zbytné nákupy a důsledně jsme šetřili energiemi. Jejich cena navíc během roku vytrvale klesala,“ vysvětlil Honzárek.

K dobru města přitom jde, že odloženo do dalšího roku bylo jen minimum investičních akcí. A navíc z toho jednou z nejpodstatnějších položek je vyúčtování podílu města na budování jihovýchodního obchvatu, které Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nestihlo před koncem roku a poslalo ho na brodskou radnici až v lednu.

Šetření na stavbu bazénu

Nečekaně vysoký kladný výsledek loňského hospodaření Brodu významně pomůže v letošním roce. Rozpočet na rok 2024 byl původně plánován jako výrazně deficitní. Výdaje měly převýšit příjmy zhruba o 60 milionů korun. A už nyní je jasné, že rozpočet ještě víc vylepší příjem od skončivší Sberbank, z níž město v uplynulých týdnech dostalo zpět svých uložených a dlouhou dobu blokovaných 32 milionů korun.

„Chtěli bychom část peněz, s nimiž jsme původně nepočítali, využít na některé dlouhodobě připravované a plánované projekty. Na zastupitelstvu v červnu rozhodneme, do čeho konkrétně bychom se nad rámec schváleného rozpočtu pustili,“ prohlásil starosta Zbyněk Stejskal.

Podle místostarosty Honzárka půjde také část peněz do úspor a bude se připravovat na obří výdaje, jež město čekají v příštích letech. „Do pěti let budeme muset stavět nový krytý bazén, současný je v havarijním stavu. To bude investice za 400 až 500 milionů korun,“ zmínil místostarosta největší budoucí finanční výdaj.