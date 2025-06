Rampa byla běžně přístupná přímo z parkoviště před bočním vstupem k chirurgické ambulanci a bývalé pohotovosti. Toto parkoviště ve Studentské ulici i navazující chodník se však nyní změnily ve staveniště.

„Práce budou nyní postupovat dolů, směrem k lékárně, a poté ulicí dál až ke kotelně na Libušíně,“ přiblížil za městskou společnost Satt Roman Kosour, hlavní technik divize Teplo.

Zmiňovaný bezbariérový nájezd by se mohl podle něj uvolnit během nadcházejících dvou týdnů. A i když se pak práce posunou po ulici o něco níže, kde je vchod nejen do polikliniky, ale také do bufetu a k lékárně Benu, úplné uzavření této trasy zatím stavebníci neplánují. „Počítáme s tím, že nějaký koridor pro pěší tam zůstane vždy zachovaný,“ uvedl Kosour.

Aktuálně musejí handicapovaní nebo třeba maminky s kočárky zamířit z parkoviště až k zadnímu bezbariérovému vchodu do budovy, u sídla záchranky, nebo využít hlavní vstup s rampou ve směru od supermarketu Lidl.

Příprava na modernizaci libušínské kotelny

Obnova horkovodu však již byla podle zástupců Sattu skutečně nezbytná. „Stávající vedení je z dob jeho vzniku, tedy několik desítek let staré,“ podotkl Kosour.

Žďár se těmito dílčími opravami také postupně připravuje na celkovou rekonstrukci a modernizaci libušínské kotelny za více než 200 milionů korun. „Kotelna je nyní poddimenzovaná a my potřebujeme její kapacity navýšit,“ upřesnil žďárský místostarosta Rostislav Dvořák.

Město totiž podle jeho slov usiluje o větší samostatnost při vyhřívání domovů svých obyvatel. Velké množství domácností je dnes vytápěno teplem vyráběným v místním strojírenském podniku Žďas. To se však má v horizontu několika let změnit.

K větší soběstačnosti města má přispět hlavně plánovaná spalovna, nebo přesněji zařízení pro energetické využití odpadů. Tento provoz plánuje radnice postavit na průmyslové zóně na okraji města u nyní budované propojky mezi Brněnskou a Jihlavskou ulicí.